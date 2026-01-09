Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη, στις 28 Δεκεμβρίου και έκτοτε έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες του Ιράν, σύμφωνα με ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (HRANA) ανέφερε ότι τουλάχιστον 36 διαδηλωτές -πέντε εκ των οποίων παιδιά- και οκτώ μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, και ότι 2.270 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Το παρατηρητήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν (IHR) με έδρα τη Νορβηγία ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 45.

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν screenshot

Οι διαμαρτυρίες δεν φαίνεται να επιβραδύνονται και μετατρέπονται στη μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν αντιμετωπίσει οι κληρικοί ηγέτες από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, όταν ο πρώην ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί εγκαθίδρυσε μια σιιτική θεοκρατία.

Τι προκάλεσε τις διαδηλώσεις;

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, όταν καταστηματάρχες και έμποροι από το Μεγάλο Παζάρι στην Τεχεράνη κατέβασαν ρολά, καθώς το ιρανικό νόμισμα υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Η οικονομία του Ιράν υποφέρει εδώ και χρόνια και τα προβλήματα επιδεινώθηκαν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε εκ νέου τις αμερικανικές κυρώσεις κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ως πρόεδρος το 2018 και τερμάτισε μια διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran.



Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling.



I ask again, why is the media silent? pic.twitter.com/dpHZcDaRxt — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) January 9, 2026

Οι κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών επιβλήθηκαν επίσης εκ νέου στη χώρα τον Σεπτέμβριο του 2025. Η μακροχρόνια οικονομική κρίση της χώρας επιδεινώθηκε ξανά αφότου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία τον Ιούνιο του περασμένου έτους, σε έναν 12ήμερο πόλεμο που στόχευσε αρκετές από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι απολύτως ειρηνικό και ισχυρίζεται ότι δεν έχει επιχειρήσει να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα.

«Είμαστε όλοι μπλεγμένοι σε αυτό»

Η χώρα παλεύει με ετήσιο πληθωρισμό περίπου 40%, με τις τιμές των βασικών προϊόντων, όπως το μαγειρικό λάδι, το κρέας, το ρύζι και το τυρί, να αυξάνονται πέρα ​​από τις δυνατότητες των περισσότερων ανθρώπων. «Είμαστε όλοι μπλεγμένοι σε αυτό. Εννοώ όλοι», δήλωσε στο Sky News η Σιρίν, μια 45χρονη νοικοκυρά στην πόλη Kermanshah.

«Πριν από λίγες μέρες, ένα ταψί με αυγά κόστιζε 280.000 τομάν και τώρα η τιμή έχει φτάσει τα 500.000 τομάν (περίπου 10 ευρώ).» Είπε ότι η τιμή πέντε κιλών μαγειρικού λαδιού είχε επίσης εκτοξευθεί από 470.000 τομάν σε 1.200.000-1.400.000 τόμαν (περίπου 29 ευρώ).

Protests across Iran are growing as thousands of people voice anger at the dire state of the country’s economy. Ahead of more planned protests, monitors say there is a near total internet blackout.



Al Jazeera’s Tohid Asadi reports from Tehran. pic.twitter.com/CsIIn2q5pA — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 9, 2026

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η κυβέρνησή του θα σταματήσει τη διαδικασία παροχής επιδοτούμενης ισοτιμίας ξένου νομίσματος σε όσους εισάγουν αγαθά. Αντ' αυτού, το κράτος θα παρέχει μηνιαία επιδότηση σε κάθε πολίτη του Ιράν. Με αυτόν τον τρόπο, οι έμποροι είναι πιθανό να αυξήσουν την τιμή των αγαθών όταν το μέτρο τεθεί σε ισχύ στις 10 Ιανουαρίου.

Πέρυσι, το έθνος εισήγαγε επίσης μια νέα τιμολογιακή κλίμακα για την εθνικά επιδοτούμενη βενζίνη, αυξάνοντας την τιμή και ασκώντας περαιτέρω πίεση στον πληθυσμό.

Πόσο εκτεταμένες είναι οι διαμαρτυρίες;

Ενώ οι διαμαρτυρίες αρχικά επικεντρώθηκαν στην οικονομία, έκτοτε έχουν επικεντρωθεί σε ευρύτερα πολιτικά ζητήματα, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα. Πλάνα από τις 30 Δεκεμβρίου έδειχναν φοιτητές πανεπιστημίου να διαδηλώνουν μαζί με καταστηματάρχες και εμπόρους στην Τεχεράνη, φωνάζοντας «αναπαύσου εν ειρήνη Ρεζά Σαχ», μια αναφορά στον ιδρυτή της βασιλικής δυναστείας που εκδιώχθηκε στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις επαρχίες του Ιράν. Μια μέρα μετά, στις 31 Δεκεμβρίου , διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη νότια επαρχία Φαρς, επιβεβαίωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πιστεύεται ότι είναι κοντά στην παραστρατιωτική οργάνωση «Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν», ανέφερε στις 5 Ιανουαρίου ότι περίπου 250 αστυνομικοί και 45 μέλη της εθελοντικής δύναμης Basij της φρουράς τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις. Ισχυρίστηκε επίσης, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ότι οι διαδηλωτές έφεραν πυροβόλα όπλα και χειροβομβίδες.

Οι πιο έντονες συγκρούσεις έχουν αναφερθεί στο δυτικό Ιράν, αλλά υπήρξαν επίσης συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε κεντρικές περιοχές και στη νότια επαρχία Μπαλουχiστάν. Διαδηλωτές βιντεοσκοπήθηκαν να κάθονται μπροστά στις δυνάμεις ασφαλείας στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας στην κομητεία Μαλεκσάχι στην επαρχία Ιλάμ του Ιράν να πυροβολούν πολίτες και να κάνουν επιδρομές σε νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε αργότερα ότι ανέθεσε στο υπουργείο Εσωτερικών να σχηματίσει μια ειδική ομάδα για μια «πλήρη έρευνα» για το τι συνέβαινε στην επαρχία, αναγνωρίζοντας το «περιστατικό στο νοσοκομείο». Η επαρχία Ιλάμ φιλοξενεί κυρίως τις κουρδικές και τις λαϊκές εθνοτικές ομάδες της χώρας και αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Στις 5 Ιανουαρίου, οι κουρδικές αντιπολιτευόμενες ομάδες - που θεωρούνται η ισχυρότερη αντιπολίτευση στο τρέχον καθεστώς - συναντήθηκαν και εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους στις διαμαρτυρίες και τις «εξεγέρσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας». Τα επτά κόμματα συμφώνησαν να «εντατικοποιήσουν τον διάλογο μεταξύ των κουρδικών πολιτικών δυνάμεων» και να «καθορίσουν έναν οδικό χάρτη για την ενίσχυση των πολιτικών και εθνικών κουρδικών κινημάτων στο Ιράν», κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι διαμαρτυρίες ενδέχεται να κλιμακωθούν περαιτέρω.

Στις 2 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εάν η Τεχεράνη «σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές», οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα έρθουν να τους σώσουν». «Είμαστε οπλισμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», είπε χωρίς να διευκρινίσει ποιες ενέργειες εξετάζει.

Ενώ παραμένει ασαφές πώς και αν ο Τραμπ θα παρέμβει, τα σχόλιά του προκάλεσαν άμεση, οργισμένη αντίδραση, με Ιρανούς αξιωματούχους να απειλούν να στοχοποιήσουν αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή. Τα σχόλια απέκτησαν νέα σημασία αφότου ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε και μετέφερε στη Νέα Υόρκη τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μακροχρόνιο σύμμαχο της Τεχεράνης. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ποολλοί φοβούνται ότι το Ιράν θα μπορούσε να είναι «το επόμενο θύμα της επιθετικής εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ».

Πώς αντέδρασε η ιρανική κυβέρνηση;

Λίγο μετά την έναρξη των διαμαρτυριών, ο Πεζεσκιάν είπε ότι ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να ακούσει τα «νόμιμα αιτήματα» των διαδηλωτών. Η ασυνήθιστη αντίδραση στις αναταραχές αναπτύχθηκε όταν η ιρανική κυβέρνηση προσφέρθηκε να ξεκινήσει διάλογο με τους ηγέτες των διαδηλώσεων στις 30 Δεκεμβρίου.

«Αναγνωρίζουμε επίσημα τις διαμαρτυρίες», δήλωσε η κυβέρνηση. «Ακούμε τις φωνές τους και γνωρίζουμε ότι αυτό προέρχεται από φυσική πίεση που προκύπτει από την πίεση στα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων». Στα πρώτα του σχόλια για την αναταραχή στις 3 Ιανουαρίου, ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προσπάθησε να κάνει διάκριση ανάμεσα σε διαδηλωτές και ταραξίες, λέγοντας ότι οι δεύτεροι πρέπει «να μπουν στη θέση τους».

Ο Αλί Λαριτζανί, σύμβουλος του Χαμενεΐ, πρόσθεσε ότι η ιρανική κυβέρνηση «θεωρεί τις θέσεις των διαμαρτυρόμενων εμπόρων ξεχωριστές από εκείνες των καταστροφικών στοιχείων». Απαντώντας σε σχόλια που έκανε ο Τραμπ, πρόσθεσε: «Εμείς και ο Τραμπ πρέπει να γνωρίζουμε ότι μία αμερικανική παρέμβαση σε ένα εσωτερικό ζήτημα ισοδυναμεί με χάος σε ολόκληρη την περιοχή και καταστροφή των αμερικανικών συμφερόντων».

Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν;

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν δεν είναι ασυνήθιστες, καθώς η χώρα βίωσε διαδηλώσεις τις δεκαετίες του 1970, του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Πιο πρόσφατα, το Ιράν αντιμετώπισε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα το 2022 για τις αυξήσεις στις τιμές, συμπεριλαμβανομένου του ψωμιού.

Το θεοκρατικό καθεστώς της χώρας συγκλονίστηκε από τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών κατά την ίδια περίοδο και μέχρι το 2023, μετά τον θάνατο μιας 22χρονης Ιρανής της Mάχσα Αμίνι, κατά την κράτηση της από την αστυνομία ηθικής, η οποία επιβάλλει αυστηρούς ενδυματολογικούς κώδικες. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μηνών καταστολής των δυνάμεων ασφαλείας και πάνω από 22.000 συνελήφθησαν.

