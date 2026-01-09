Δένδιας: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 για ψήφους»

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 για ψήφους», απάντησε σήμερα από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Κατέθεσε σωρεία αποφάσεων του ΣτΕ απέναντι στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου. «Εμείς πήραμε το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Νόμος του 2006», είπε και πρόσθεσε για τα θέματα κρίσεων «είναι αντιγραφή του νόμου του Ευάγγελου Βενιζέλου του 2010. Όλοι οι νόμοι του ΠΑΣΟΚ είναι, για ποια αντισυνταγματικότητα μιλάτε;»

Τι είχε ζητήσει το ΠΑΣΟΚ

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε χθες ο Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας.

«Κατέθεσα στο Προεδρείο της Βουλής ως πρώτος υπογράφων, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ένσταση αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου του Υπουργείου Άμυνας» τόνισε ο κ. Δουδωνής για να προσθέσει.

«Το νομοσχέδιο αντιβαίνει στην αρχή της ασφάλειας δικαίου και της προστατευμένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, ανατρέποντας τη ζωή και την επαγγελματική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών, στερώντας τη δυνατότητα αναγνώρισης και επιβράβευσης μιας μακράς και ευδόκιμης υπηρεσίας και προσβάλλοντας τον πυρήνα της επαγγελματικής τους υπόστασης» σημείωσε χαρακτηριστικά.

