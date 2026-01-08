Δένδιας στη Βουλή: Αλλαγές στη διαδικασία προαγωγής υπαξιωματικών σε αξιωματικούς

Ο Νίκος Δένδιας στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου "Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)"

Nομοτεχνικες βελτιώσεις για την προαγωγή υπαξιωματικών σε αξιωματικούς παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Με τις αλλαγές αυτές, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε στα χθεσινά αιτήματα βουλευτών.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές:

-Προστίθεται η δυνατότητα του υπαξιωματικού να μετατάσσεται σε θέσεις αξιωματικών ακόμη και αν δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ αρκεί να έχει αποφοιτήσει με βαθμό «λίαν καλώς»

-Ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων που θα μπορούν να καλυφθούν ετήσια με μετατάξεις από το Σώμα των υπαξιωματικών σε αυτό των αξιωματικών μέχρι 25%, αλλά όχι λιγότερο από 20%

-Προστίθεται η Ροδόπη και η Ξάνθη ως περιοχές που χαρακτηρίζονται παραμεθόριες

#Live | Η παρέμβασή μου στην Ολομέλεια της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».https://t.co/6KNA2S91P1 — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 8, 2026

Διαβάστε επίσης