Δένδιας στη Βουλή: Αλλαγές στη διαδικασία προαγωγής υπαξιωματικών σε αξιωματικούς
Μιλώντας για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».
Nομοτεχνικες βελτιώσεις για την προαγωγή υπαξιωματικών σε αξιωματικούς παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».
Με τις αλλαγές αυτές, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε στα χθεσινά αιτήματα βουλευτών.
Συγκεκριμένα οι αλλαγές:
-Προστίθεται η δυνατότητα του υπαξιωματικού να μετατάσσεται σε θέσεις αξιωματικών ακόμη και αν δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ αρκεί να έχει αποφοιτήσει με βαθμό «λίαν καλώς»
-Ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων που θα μπορούν να καλυφθούν ετήσια με μετατάξεις από το Σώμα των υπαξιωματικών σε αυτό των αξιωματικών μέχρι 25%, αλλά όχι λιγότερο από 20%
-Προστίθεται η Ροδόπη και η Ξάνθη ως περιοχές που χαρακτηρίζονται παραμεθόριες