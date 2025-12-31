Δένδιας: «Προσήλωση όλων στη διασφάλιση της εθνικής μας ασφάλειας και κυριαρχίας»

«Ο νέος χρόνος αποτελεί ένα σημείο αναστοχασμού, αλλά και ένα σημείο σχεδιασμού», τόνισε ο υπουργός Άμυνας, ευχόμενος για το νέο έτος σε όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Δένδιας: «Προσήλωση όλων στη διασφάλιση της εθνικής μας ασφάλειας και κυριαρχίας»

Επίσκεψη του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, στην έδρα της 79 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής «Μυκάλη», όπως και σε επιτηρητικό φυλάκιο, στη Σάμο.

«Ο νέος χρόνος αποτελεί ένα σημείο αναστοχασμού, αλλά και ένα σημείο σχεδιασμού. Μία στιγμή που επαναβεβαίνουμε όλοι την προσήλωσή μας στη συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη διασφάλιση της εθνικής μας ασφάλειας», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην στην ημερήσια διαταγή για το νέο έτος.

Αναφερόμενος στην «Ατζέντα 2030», σημείωσε πως «εφαρμόζουμε έναν ολιστικό σχεδιασμό που εκσυγχρονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, ανανεώνει τη Δομή, ενσωματώνει την Καινοτομία, ενισχύει την αμυντική βιομηχανία και κυρίως επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό».

«Γυναίκες και άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων, ο ελληνικός λαός ξέρει καλά ότι εσείς είστε οι φρουροί κάθε σημείου της ελληνικής επικράτειας και γνωρίζει ότι εάν χρειαστεί εσείς θα πράξετε το ορθό. Σας τιμά και σας εμπιστεύεται.

Σας καλώ να συνεχίσετε και το 2026 να εκτελείτε τα συνταγματικά σας καθήκοντα με προσήλωση, με οδηγό αρχές και αξίες που διαχρονικά διέπουν τις Ένοπλες Δυνάμεις», επεσήμανε ακόμη.

Ολόκληρη η ημερήσια διαταγή του Νίκου Δένδια:

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι, Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την έλευση του καινούριου χρόνου θα ήθελα να απευθύνω σε όλες και σε όλους τις πιο θερμές ευχές, από την καρδιά μου. Για υγεία, για δύναμη, για προκοπή.

Ο νέος χρόνος αποτελεί ένα σημείο αναστοχασμού, αλλά και ένα σημείο σχεδιασμού. Μια στιγμή που επαναβεβαίνουμε όλοι την προσήλωσή μας στη συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη διασφάλιση της εθνικής μας ασφάλειας.

Αυτό μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εξελίξεων, ανατροπής ισορροπιών, νέων παραγόντων.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτό το περιβάλλον είναι κύριος παράγων σταθερότητας. Προβάλλουν τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ειρήνης, της Ελευθερίας, του Διεθνούς Δικαίου. Υπερασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και ενισχύουν τη θέση της στη Μεσόγειο και στον κόσμο.

Παράλληλα, το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων υπερβαίνει την επιχειρησιακή αποστολή τους. Η σταθερή παρουσία τους δίπλα στην κοινωνία, στις φυσικές καταστροφές αλλά και στις δοκιμασίες αναδεικνύει το σύνδεσμο ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αναδεικνύει τις Ένοπλες Δυνάμεις ως κύριο πυλώνα αλληλεγγύης.

Το 2026, θα μας βρει στη μέση μιας μεγάλης προσπάθειας. Με την “Ατζέντα 2030”, εφαρμόζουμε έναν πλήρη σχεδιασμό. Έναν ολιστικό σχεδιασμό που εκσυγχρονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, ανανεώνει τη Δομή, ενσωματώνει την Καινοτομία, ενισχύει την αμυντική βιομηχανία και κυρίως επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει κατατεθεί και συζητείται ήδη στις Επιτροπές της Βουλής ο χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή. Ένα μεγάλο νομοθέτημα που θεμελιώνει ένα σύγχρονο πλαίσιο σταδιοδρομίας, εξέλιξης, οικονομικών απολαβών για τα στελέχη μας, αναβαθμίζει τις Στρατιωτικές Σχολές, εκσυγχρονίζει τη θητεία, εκσυγχρονίζει την εφεδρεία, στοχεύει σε ισχυρές και αποτελεσματικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Διότι βέβαια η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πρώτα τα στελέχη τους. Αυτός είναι ο πολλαπλασιαστής της ισχύος. Όμως, δίπλα στα στελέχη υπάρχουν οι οικογένειές τους και η Πολιτεία στηρίζει τη Στρατιωτική Οικογένεια με έργα. Έργα που πρέπει να βελτιώσουν την καθημερινότητα και πρέπει να βελτιώσουν τις προοπτικές της.

Με αξιοπρεπή δωρεάν στέγη για όσους μετατίθενται σε τόπο μη επιθυμίας, με φροντίδα για τα παιδιά, με ενίσχυση της μητρότητας, με αποτελεσματικό Σύστημα Υγείας, με μέριμνα για τους ηλικιωμένους, για τους απόστρατους, για τα άτομα με αναπηρία.

Με την κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και τη συντήρηση 7.030 υφισταμένων κατοικιών, με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα το οποίο ακολουθείται.

Με στοχευμένα μέτρα κατά της ακρίβειας, ώστε το καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας από τα στρατιωτικά πρατήρια να είναι μεσοσταθμικά 20-23% φτηνότερο από τις τιμές της αγοράς.

Με τη λειτουργία Μαιευτικής Κλινικής, επιτέλους, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και την προοπτική δημιουργίας μιας άλλης Μαιευτικής Κλινικής στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Με τη δωρεάν παροχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κρυοσυντήρησης ωαρίων για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την κατασκευή έξι νέων βρεφονηπιακών σταθμών και την ανακατασκευή έξι υφιστάμενων, ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε περισσότερα νήπια της Στρατιωτικής Οικογένειας.

Με την αναβάθμιση του Ειδικού Κέντρου Φροντίδας Παίδων με σύγχρονες προδιαγραφές, με ενισχυμένη επιστημονική στελέχωση, ώστε τα παιδιά της Στρατιωτικής Οικογένειας που έχουν ειδικές ανάγκες να μπορούν να έχουν ανάλογη φροντίδα.

Με την κατασκευή τεσσάρων νέων συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών για την φιλοξενία 120 φοιτητών στο πλαίσιο της θέσπισης υποτροφιών, εφόσον υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με τον εκσυγχρονισμό των Στρατιωτικών μας Νοσοκομείων και με την πλήρη απαλλαγή των στελεχών από τη συμμετοχή σε υγειονομικές δαπάνες, από το 15% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Με την ίδρυση πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης και Μονάδας Αντιμετώπισης Πολεμικού Τραύματος, που φιλοδοξούμε να είναι το καλύτερο στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Με τη δημιουργία τριών νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης αποστράτων και τη σύσταση Διακλαδικής Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Δικαιούνται και αυτοί ένα ασφαλές περιβάλλον.

Με την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για ενήλικα άτομα με αναπηρία, βοηθάμε αυτούς που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα.

Με τη θέσπιση ευεργετικών ρυθμίσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών που αντιμετωπίζουν οξύτατα κοινωνικά προβλήματα.

Γενικά, με την αντιμετώπιση της Στρατιωτικής Οικογένειας ως τη θεμελιώδη προϋπόθεση για την πλήρη και απρόσκοπτη εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Γυναίκες και άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Πολιτεία, η κοινωνία, αναγνωρίζει, στηρίζει, ενισχύει την αποστολή σας και πάνω από όλα επενδύει σε εσάς.

Επενδύει στο φρόνημά σας, στο ήθος σας, στην πειθαρχία σας, στο αίσθημα ευθύνης σας, στο παράδειγμα που δίνετε καθημερινά φορώντας τη στολή με το Εθνόσημο.

Ο ελληνικός λαός ξέρει καλά ότι εσείς είστε οι φρουροί κάθε σημείου της ελληνικής επικράτειας και γνωρίζει ότι, εάν χρειαστεί, εσείς θα πράξετε το ορθό. Σας τιμά και σας εμπιστεύεται.

Σας καλώ να συνεχίσετε και το 2026 με προσήλωση να εκτελείτε τα συνταγματικά σας καθήκοντα, με οδηγό αρχές και αξίες που διαχρονικά διέπουν τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εύχομαι στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος, με υγεία και δύναμη. Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις! Ζήτω η Ελλάς».

