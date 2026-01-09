Ο διάλογος Δένδια - Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής μετά την ένταση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Οι δύο άνδρες αφού συνομίλησαν επέστρεψαν στην ολομέλεια αλλά ο Δημήτρης Καιρίδης μετά από λίγο αποχώρησε από τη Βουλή

Ο διάλογος Δένδια - Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής μετά την ένταση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου
Συνέχεια υπήρξε στο καφενείο της Βουλής, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στο διάλογο που είχαν μέσα στο κοινοβούλιο οι Νίκος Δένδιας και Δημήτρης Καιρίδης με αφορμή την αντιπαράθεση του δεύτερου με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

  • Δένδιας: Έλα εδώ πανάθεμά σε…
  • Καιρίδης: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό.
    Δένδιας: Είσαι καλά; σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα.
  • Καιρίδης: Αν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος.
  • Δένδιας: Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση.
  • Καιρίδης: Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
  • Δένδιας: Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε ησύχασε και σκέψου το.

Στη συνέχεια και οι δύο επέστρεψαν στην ολομέλεια αλλά ο κύριος Καιρίδης μετά από λίγο αποχώρησε από τη Βουλή.

«Ήταν μια ατυχής στιγμή»

Το βράδυ της Πέμπτης ο Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στο One, χαρακτήρισε τα όσα έγιναν στην Βουλή με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την παρέμβαση Δένδια ως «μια ατυχής στιγμή. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου».

Για την παρέμβαση Δένδια, σχολίασε: «Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι απλώς βουλευτής. Δεν το λέω αυτό με έπαρση απέναντι και σε οποιονδήποτε υπουργό που επιχειρεί να παρέμβει και να εκτονώσει την κατάσταση. Με τις καλύτερες των προθέσεων ο Νίκος Δένδιας, δεν έχω καμία αμφιβολία. Μιλήσαμε και στη συνέχεια».

«Ας πέσουν οι τόνοι και ας πάμε παρακάτω» κατέληξε ο Δημήτρης Καιρίδης.



