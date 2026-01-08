Καιρίδης για το επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ήταν μια ατυχής στιγμή»

Το βράδυ της Πέμπτης ο Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στο One, χαρακτήρισε τα όσα έγιναν στην Βουλή με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την παρέμβαση Δένδια ως «μια ατυχής στιγμή. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου».

Για την παρέμβαση Δένδια, σχολίασε: «Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι απλώς βουλευτής. Δεν το λέω αυτό με έπαρση απέναντι και σε οποιονδήποτε υπουργό που επιχειρεί να παρέμβει και να εκτονώσει την κατάσταση. Με τις καλύτερες των προθέσεων ο Νίκος Δένδιας, δεν έχω καμία αμφιβολία. Μιλήσαμε και στη συνέχεια».

«Ας πέσουν οι τόνοι και ας πάμε παρακάτω» κατέληξε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Το χρονικό του επεισοδίου στη Βουλή

"Συγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης" ζήτησε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για τη φράση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη «άσε μας κουκλίτσα μου» προς την κ. Κωνσταντοπούλου. Το επεισόδιο έλαβε χώρα στην αίθουσα της Ολομέλειας και κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο βήμα βρισκόταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και σχολίαζε τη στάση στο νομοσχέδιο του ανεξάρτητου σήμερα πρώην βουλευτή των "Σπαρτιατών" Κωνσταντίνου Φλώρου.

"Τα υπολείμματα της ακροδεξιάς αντιδημοκρατικής φάλαγγας έχουν βρει καταφύγιο στα έδρανα αυτά, ειρωνεύοντας, και επειδή εσείς δεν έχετε διστάσει να πάρετε θέση στα θέματα αυτά και επειδή ξέρω ότι δεν είστε όλοι ίδιοι μέσα στη ΝΔ, εγώ δεν θα μασήσω τα λόγια μου ούτε θα στρογγυλέψω την κατάσταση", είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Δένδια.

"Κύριε Καιρίδη, μπορείτε αν θέλετε να μιλάτε λίγο πιο σιγά", είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δ. Καιρίδης σχολίασε εκτός μικροφώνου.

"...Ναι με ενοχλείτε. Να περιμένω να τελειώσετε; Δεν πειράζει ο καθένας δείχνει το ήθος του" ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ συνέχισε να σχολιάζει εκτός μικροφώνου.

"Επανέρχομαι…. Τα "άντε από εκεί", σας επιστρέφονται. Κατά τα άλλα κύριε Καιρίδη εγώ βρισκόμουν το πρωί στην κηδεία του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη. Βρισκόμουν στην κηδεία αυτού του δημοσιογράφου που θεωρώ ότι υπηρέτησε την αλήθεια, στη συνέχεια βρισκόμουν στα δικαστήρια στην υπόθεση για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, για την οποία ο αρχηγός σας θα πρέπει κάποια στιγμή να πει κάποια πράγματα. Και για τις…", συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Καιρίδης σχολίασε εκ νέου εκτός μικροφώνου.

"Κύριε Καιρίδη, ακούστε, εγώ υπηρετώ την αλήθεια, υπηρετώ το καθήκον μου δεν κάνω δουλίτσες ούτε κάνω βρώμικες δουλειές όπως κάνετε εσείς. Αναλάβατε ακόμη και τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό της κυβέρνησής σας, παριστάνοντας τον πρόεδρο επιτροπής ενώ είσαστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά", είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε, απευθυνόμενη στην προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη: "Κυρία πρόεδρε τα τελευταία τέσσερα λεπτά υφίσταμαι ύβρεις από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ ενώ προσπαθώ να απευθυνθώ στον υπουργό. Η τελευταία φράση του ήταν ‘άσε μας καλέ κουκλίτσα μου'".

"Η τελευταία φράση θα διαγραφεί έτσι και αλλιώς και θα την ανακαλέσει", είπε η Όλγα Γεροβασίλη.

"Δεν θα ήθελα να διαγραφεί, θα ήθελα να παραμείνουν στα πρακτικά αυτά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που ορίζουν τέτοια πρόσωπα να τους εκπροσωπούν. Τη ΝΔ εκπροσωπεί ο κ. Καιρίδης. Αυτό είστε;", είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στα έδρανα της ΝΔ.

Τον λόγο ζήτησε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας. "Πρόθεση μου είναι να σας ζητήσω συγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κ. συνάδελφος…. προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει", είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

"Δεν χρειάζομαι την υπεράσπιση κανενός! Ούτε του κ. Υπουργού!", είπε ο κ. Καιρίδης και συνέχισε: "δουλίτσες κυρία Κωνσταντοπούλου κάνετε εσείς! Δουλίτσες εγώ δεν έχω κάνει ποτέ και παρακαλώ πάρα πολύ να ανακαλέσετε αυτή τη βαρύτατη ύβρη, την οποία απορώ πως και πόθεν την κάνατε".

"Κρατώ ότι ο υπουργός σηκώθηκε και είπε ‘σας ζητώ συγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης'. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια πράξη ήθους ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να ταυτιστεί με τους ‘κάνε κανένα παιδί' , ‘άσε μας καλέ κουκλίτσα μου' και τα λοιπά που έχουν εκστομιστεί και τον τιμά και ευχαριστώ κύριε Δένδια. Από την άλλη έχουμε έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που ζητάει και τα ρέστα", σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι προσήλθε στη Βουλή για να πυροδοτήσει μια αχρείαστη αντιπαράθεση. "Εξέπεμψε και ένα κακοστημένο θέατρο, τολμώντας να ξεστομίσει την ύψιστη ύβρη εναντίον ενός ανθρώπου πέραν πάσης αμφιβολίας, περί δουλίτσες. Να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχει εδώ κάποιος, εσείς, που συστηματικά χρησιμοποιεί την ιδιότητα και τα προνόμια του αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος και ταυτόχρονα επαγγέλλεται τον δικηγόρο. Αποκομίζοντας κέρδη και βιοποριζόμενη από αυτό. Δικαίωμα σας, το επιτρέπει ο νόμος αλλά μην μας κουνάτε και το δάχτυλο, σε εμάς που έχουμε μόνο το μισθό μας και κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Τολμάτε δε από το βήμα της Βουλής να παριστάνετε και την προεδρεύουσα. Εκνευρίζεστε όταν κάποιος σας διακόψει, την ίδια ώρα που εσείς διακόπτετε συνεχώς και παρεμβαίνετε ακόμα και όταν μιλάει ο πρωθυπουργός ή άλλος αρχηγός κόμματος. Δεν σέβεστε τίποτα. Ξεχνάτε τη συμπεριφορά σας και εγκαλείτε συναδέλφους. Στήσατε δε ένα δεύτερο κακοστημένο θέατρο εδώ. Προσπαθώντας τι; Να γίνετε αρεστή στον κ. Δένδια; Ξέρετε τι είπε η εκπρόσωπος σας στην επιτροπή, η κ. Καραγεωργοπούλου, και την αήθη επίθεση που εκτόξευσε εναντίον του κ. Δένδια, πριν τα Χριστούγεννα στην επιτροπή; προς τι λοιπόν αυτό το καραγκιοζιλίκι; Η εκπρόσωπος σας να υβρίζει, εσείς να έρχεστε εδώ να χαϊδεύετε. Για να πείτε τι; Ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ δεν σας κάνει; Αυτό καταλάβατε. Λοιπόν κυρία πρόεδρε, καλά κάνατε και το διαγράψατε από τα πρακτικά διότι πράγματι η φράση δίνει πρόσχημα", είπε ο κ.Καιρίδης.

"Δεν επιτρέπω σε κανέναν να ποδοπατά κάθε έννοια ανθρώπινης αξίας και ναι, κύριε Καιρίδη, δεν σας επιτρέπω, στο πρόσωπό μου, να προσβάλλετε τις γυναίκες με αυτόν το ακραίο, αήθη, ιταμό τρόπο που επιλέξατε. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το κόμμα που έχει γυναίκα αρχηγό και η κοινοβουλευτική της ομάδα έχει και πλειοψηφία γυναικών πια στη σύνθεσή της", είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και επέμεινε ότι η συγνώμη του κ. Δένδια έδειξε το δικό του ήθος αλλά αυτό "δεν ξεπλένει" ούτε τον κ. Καιρίδη ούτε τον πρωθυπουργό που τον όρισε "για να κάνει ακριβώς αυτά που κάνει".

"Είναι απαράδεκτο μέσα στη Βουλή να λέγεται κάτι τέτοιο", είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου και σχολίασε ότι το "δουλίτσες" που είπε η κ. Κωνσταντοπούλου είναι πολιτική θέση αλλά το "άσε μας κουκλίτσα μου" δεν είναι πολιτική θέση. "Δεν θα έκανε παρέμβαση ο υπουργός αν δεν καταλάβαινε ότι ήταν κάτι σημαντικό αυτό που έγινε", είπε η κ. Αναγνωστοπούλου.

Ο κ. Καιρίδης είπε στη συνέχεια ότι ο χαρακτηρισμός του έγινε όταν είχε "αποστρέψει" το βλέμμα του από την κ. Κωνσταντοπούλου, και ειπώθηκε αφού δέχθηκε μια αήθη επίθεση ο ίδιος. "Μακριά από μένα ο μισογυνισμός και ο Τραμπισμός και ο χιτλερισμός, γιατί μας είπατε και χιτλερίσκους, βαρύτατες εκφράσεις, και βεβαίως μας είπατε και κλέφτες, αφού ‘κάνουμε δουλίτσες'", είπε ο κ. Καιρίδης και σχολίασε ότι απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις που προκαλούν αγανάκτηση σε κάθε έντιμο άνθρωπο, δεν είναι δικαιολογία για να χάσει κανείς την ψυχραιμία του και να πέφτει στην παγίδα της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία "έχει το ταλέντο" να προκαλεί την αγανάκτηση και στη συνέχεια η ίδια να εμφανίζεται ψύχραιμη.

Διαβάστε επίσης