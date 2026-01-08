Δένδιας: «Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι κύριο συστατικό της πολιτικής μας»

Διευκρινίσεις σχετικά με την πολυσυζητημένη δήλωση του πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα έδωσε από την πλευρά του ο υπ. Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη σημερινή ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι «οεναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής μας […] και με τέτοια θέματα δεν είναι να παίζουμε καθόλου», επιχειρώντας να θέσει τέλος στις διαφορετικές ερμηνείες που υπήρξαν από την αντιπολίτευση. Μάλιστα τόνισε ότι «δεν υφίσταται πιθανότητα ούτε στο παρελθόν, ούτε στο παρόν, ούτε στο μέλλον, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός να διατυπώσει διαφορετική άποψη».

Αναφορικά με τις πρόσφατες κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για «κοσμογονικές αλλαγές» που συντελούνται παγκοσμίως, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν πλέον σταθερές και ότι σε αυτό το πλαίσιο «ορθώς η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε πως η χώρα πρέπει δια ιδίων μέσων εάν απαιτηθεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά της».

Ο κ. Δένδιας απαντώντας στην αντιπολίτευση έκανε λόγο για «παραμύθια» και «μύθους του Αισώπου», σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις που δέχτηκε το νομοσχέδιο ότι οδηγεί σε μειώσεις μισθών, συντάξεων και εφάπαξ.

Παράλληλα, σε ότι αφορά στους υπαξιωματικούς που αντιδρούν στο νομοσχέδιο ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να χωρίσει μαζί τους.

«Η κυβέρνηση δεν έχει το παραμικρό να χωρίσει με τους υπαξιωματικούς, τους ενισχύει, διορθώνοντας αδικίες σε βάρος των αξιωματικών και των ΕΠΟΠ και αυτό δεν πρέπει να αγνοείται», είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε δε ότι το 9% των υπαξιωματικών έχει ήδη πτυχίο ανώτατης σχολής.

«Πρόσκληση» στον Κωνσταντινόπουλο;

Αίσθηση πάντως προκάλεσε μια παρενθετική αναφορά του Νίκου Δένδια στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο της Βουλής Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος άλλωστε βρίσκεται σε ψυχρή σχέση με την ηγεσία του κόμματός του.

Αφορμή στάθηκε η οργισμένη αντίδραση του Κυριάκου Βελόπουλου στο γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε ο «κόφτης» όταν ο κ. Δένδιας ξεπέρασε τον χρόνο του, με τον προεδρεύοντα της διαδικασίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να του δίνει λίγα ακόμη λεπτά προκειμένου να ολοκληρώσει.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αντέδρασε φωνάζοντας εκτός μικροφώνου ότι η Βουλή δεν είναι μαγαζί της ΝΔ, με τον Νίκο Δένδια να απαντά ότι Ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν είναι της ΝΔ έτσι κι αλλιώς. «Μακάρι να ήταν δικός μας».

Μάλιστα σχολιάστηκε έντονα και το γεγονός ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν αντέδρασε καθόλου στο πολιτικό «κλείσιμο του ματιού».