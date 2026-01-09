Συντριβή ελικοπτέρου στον Πόρο: Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στην δικαστική αίθουσα όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, τουλάχιστον έναν χρόνο πριν το δυστύχημα, είχε επισημανθεί στον ΔΕΔΔΗΕ η επικινδυνότητα της κατάστασης, λόγω των συγκεκριμένων καλωδίων

Ανέλκυση του ελικοπτέρου που κατέπεσε στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πόρου και Γαλατά και έιχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο τριών ατόμων την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019.
Στις 20 Αυγούστου του 2019 ένα ελικόπτερο με δύο Ρώσους τουρίστες, κι έναν Έλληνα χειριστή, συνετρίβη στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον Γαλατά και τον Πόρο με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο όλοι οι επιβαίνοντες.

Η πτήση του, δεν διήρκησε πάνω από 23 δευτερόλεπτα, καθώς το ελικόπτερο προσέκρουσε διαδοχικά σε τρεις ηλεκτροφόρους αγωγούς μέσης τάσης, με αποτέλεσμα να αποκολληθούν τμήματά του και να συντριβεί εν τέλει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στην δικαστική αίθουσα όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, τουλάχιστον έναν χρόνο πριν το δυστύχημα, είχε επισημανθεί στον ΔΕΔΔΗΕ η επικινδυνότητα της κατάστασης, λόγω των συγκεκριμένων καλωδίων. Συγγενείς ενός εκ των δύο Ρώσων τουριστών προσέφυγαν κατά του ΔΕΔΔΗΕ και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τους δικαίωσε, επιδικάζοντας αποζημίωση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Η τότε ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος είχε ζητήσει την παραίτηση του ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ.

Εμπειρογνώμονες ερευνούν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μετά την ανελκυσή του από την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πόρου και Γαλατά, την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έπρεπε να υποβάλλει 300.000 ευρώ στους γονείς και 100.000 στον αδερφό ενός εκ των θανόντων για ψυχική οδύνη.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων κι Ασφάλειας Πτήσεων είχε επισημάνει από το 2018 την επικινδυνότητα των καλωδίων και είχε ζητήσει να τοποθετηθούν σφαιρικοί αντανακλαστικοί σημαντήρες, κάτι που δεν έκανε ο ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που οδήγησε ουσιαστικά και στην καταδικαστική απόφαση. Παρότι το ελικοδρόμιο δεν ήταν αδειοδοτημένο από την ΥΠΑ, λειτουργούσε κανονικά από το 1987 και ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είχε μεγάλη κίνηση. Η απόφαση του Πρωτοδικείου τονίζει ότι οποιοσδήποτε κι αν έφερε ευθύνη για το δυστύχημα, ο ΔΕΔΔΗΕ όφειλε να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

