Βασιλιάς Κάρολος: Κίνηση συμφιλίωσης προς τους Σάσεξ - Προσφέρει το «υπερ-ασφαλές» Highgrove House

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας φαίνεται πως προχωρά ο βασιλιάς Κάρολος, προσφέροντας στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ τη δυνατότητα διαμονής στην πολυτελή και «θωρακισμένη» κατοικία του στο Highgrove. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια συμφιλίωσης, ενόψει της αναμενόμενης επίσκεψης του ζεύγους στο Ηνωμένο Βασίλειο τον προσεχή Ιούλιο.

Αφορμή για την επιστροφή των Σάσεξ είναι η εκδήλωση «One Year To Go» στο Μπέρμιγχαμ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους αγώνες Invictus Games του 2027. Αν η επίσκεψη πραγματοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει την πρώτη επιστροφή της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία μετά την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.

Το «καταφύγιο» του Highgrove και το ζήτημα της ασφάλειας

Το ζήτημα της ασφάλειας παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για το ζευγάρι. Η επιλογή του Highgrove δεν είναι τυχαία: η κατοικία διαθέτει δωμάτιο πανικού με ατσάλινη θωράκιση, ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και 24ωρη φύλαξη από ένοπλους αστυνομικούς. Η διαμονή εντός του «δακτυλίου προστασίας» του βασιλιά θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα της ασφάλειας των Σάσεξ, χωρίς να επιβαρύνει επιπλέον τον Βρετανό φορολογούμενο.

Το Highgrove House, η κατοικία του βασιλιά Καρόλου στο Gloucestershire της Αγγλίας. Getty Images

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον του Παλατιού επισημαίνουν πως ο Κάρολος κινείται με προσοχή, καθώς μια τέτοια προσφορά θα μπορούσε να προκαλέσει την αντίδραση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, οι οποίοι πλέον έχουν τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις του Οίκου των Ουίνδσορ.

Ερώτημα η πρόσκληση στον βασιλιά

Οι πληροφορίες θέλουν τον πρίγκιπα Χάρι να σχεδιάζει να ζητήσει από τον πατέρα του να κηρύξει την έναρξη των Invictus Games στο Μπέρμιγχαμ το 2027. Αν και η πρόσκληση δεν έχει σταλεί επίσημα, θεωρείται ότι ο Κάρολος θα δυσκολευόταν να αρνηθεί, δεδομένου ότι το 2014 είχε στηρίξει ο ίδιος τη δημιουργία αυτού του θεσμού για τους τραυματισμένους στρατιώτες.

Παράλληλα, η νομική μάχη του Χάρι για την επαναφορά της αυτόματης αστυνομικής προστασίας φαίνεται να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Πηγές αναφέρουν πως η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής (Ravec) υπέρ του πρίγκιπα θεωρείται πλέον «κλειδωμένη».

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν το «ξεπάγωμα» των σχέσεων θα είναι αρκετό ώστε να δούμε και τον 6χρονο Άρτσι με την 4χρονη Λίλιμπετ στη Βρετανία αυτό το καλοκαίρι, κλείνοντας έναν κύκλο απουσίας τριών ετών.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

