Βασιλιάς Κάρολος: Προκλήσεις και αποφάσεις για τη μοναρχία φέρνει το 2026

Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά-σταθμός για τον βασιλιά Κάρολο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς η βρετανική μοναρχία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εσωτερικές κρίσεις, πολιτικές πιέσεις και κοινωνικές αμφισβητήσεις.

Μετά από ένα ιδιαίτερα ταραχώδες 2025, κατά το οποίο η υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου και η παραμονή του στο Royal Lodge απείλησαν να επισκιάσουν το έργο της βασιλικής οικογένειας, ο Κάρολος καλείται να δώσει οριστικές λύσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άντριου αναμένεται να αποχωρήσει από την επίμαχη κατοικία, με το παλάτι να επιδιώκει μια «σιωπηλή» και πολιτικά διαχειρίσιμη λύση για την αποφυγή νέας δημόσιας κατακραυγής.

Παράλληλα, στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της κατοχής βασιλικών ακινήτων από άλλα μέλη της οικογένειας, όπως ο πρίγκιπας Εδουάρδος, με πολιτικούς –κυρίως από τους Εργατικούς– να ζητούν ευρύτερο έλεγχο των οικονομικών της μοναρχίας. Ο πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Νόρμαν Μπέικερ, κάλεσε την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να εξετάσει συνολικά τα οικονομικά των δουκάτων της Κορνουάλης και του Λάνκαστερ.

Ταυτόχρονα, ο Κάρολος βρίσκεται αντιμέτωπος με ρήγματα στην κοινωνική αποδοχή της μοναρχίας. Παρά το θετικό αντίκτυπο του χριστουγεννιάτικου μηνύματός του για ειρήνη και συμφιλίωση, η αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα υπήρξε έντονα επικριτική, ειδικά από παραδοσιακούς κύκλους που προηγουμένως υποστήριζαν ανοικτά τον θεσμό.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η στήριξη προς τη μοναρχία παραμένει πλειοψηφική, αλλά με οριακό ποσοστό γύρω στο 51%, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στα ανάκτορα. Κάθε λάθος στρατηγικής μπορεί να μετατρέψει την εύθραυστη ισορροπία σε ανοιχτή κρίση, με επικριτές τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά.

Σε προσωπικό επίπεδο, ωστόσο, το νέο έτος ξεκινά θετικά για τον Κάρολο, καθώς η θεραπεία του για τον καρκίνο μειώνεται σε ένταση. Παρά το γεγονός ότι η ασθένεια δεν βρίσκεται σε ύφεση, η μείωση της θεραπείας του επιτρέπει να ανακτήσει ενέργεια και να επανέλθει ενεργά στα καθήκοντά του.

Ήδη σχεδιάζονται εκτεταμένες περιοδείες στο εξωτερικό, με πιθανές επισκέψεις στις ΗΠΑ για τον εορτασμό των 250 χρόνων από την ανεξαρτησία τους, αλλά και στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της Συνόδου των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας στην Αντίγκουα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το 2026 ενδέχεται να αποδειχθεί ορόσημο όχι μόνο για τις αποφάσεις που αφορούν τον Άντριου, αλλά και για τη στάση που θα τηρήσει ο Κάρολος απέναντι στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, καθώς η σχέση τους με τον θεσμό παραμένει ευαίσθητο ζήτημα.

Για τον βασιλιά, το στοίχημα είναι ξεκάθαρο: να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, να περιορίσει τα ανοιχτά μέτωπα και να διασφαλίσει τη σταθερότητα του Οίκου των Ουίνδσορ σε μια περίοδο όπου τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

