Βασιλιάς Κάρολος σε ρόλο... μπάρμαν: Το σερβίρισμα μπίρας και το χριστουγεννιάτικο μήνυμα

Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στο νέο "Guinness Open Gate Brewery" στην καρδιά του Λονδίνου. Ο μονάρχης, αφήνοντας για λίγο τα επίσημα καθήκοντά του, ανέλαβε δράση πίσω από τη μπάρα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ακρίβειά του στο σερβίρισμα της διάσημης ιρλανδικής μπίρας.

Η ιεροτελεστία της «τέλειας» Guinness

Υπό την καθοδήγηση του ειδικού Leo Ravina, ο Κάρολος ακολούθησε πιστά τις οδηγίες για τη σωστή κλίση του ποτηριού στις 45 μοίρες. Τηρώντας την παράδοση, διέκοψε το γέμισμα στα τρία τέταρτα για να επιτρέψει στον αφρό να «καθίσει», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία έπειτα από 120 δευτερόλεπτα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα «τέλειο ποτήρι», που συνοδεύτηκε με την ευχή «Καλά Χριστούγεννα». «Προσλαμβάνεσαι!» αστειεύτηκε ο εκπαιδευτής του, με τον βασιλιά να απολαμβάνει την πρώτη γουλιά, η οποία άφησε το χαρακτηριστικό λευκό «μουστάκι» στο άνω χείλος του.

Θετικά μηνύματα για την υγεία του

Η εμφάνιση αυτή έρχεται σε μια σημαντική χρονική στιγμή, καθώς την περασμένη εβδομάδα ο βασιλιάς μοιράστηκε ευχάριστα νέα για την κατάσταση της υγείας του. Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία του για τον καρκίνο αναμένεται να περιοριστεί από τις αρχές του νέου έτους.

Ο βασιλιάς Κάρολος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να παροτρύνει τους πολίτες να μην αμελούν τις προληπτικές εξετάσεις, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης.

Μια ταραχώδης χρονιά για το Παλάτι

Παρά το εορταστικό πνεύμα και την κυκλοφορία της νέας χριστουγεννιάτικης κάρτας του πρίγκιπα William και της Kate Middleton, το 2025 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη βασιλική οικογένεια. Εκτός από τις περιπέτειες υγείας, το Παλάτι κλήθηκε να διαχειριστεί και εσωτερικές κρίσεις, με την πρόσφατη οριστική αφαίρεση των τίτλων από τον πρίγκιπα Andrew.

