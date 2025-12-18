Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον κυκλοφόρησαν την χριστουγεννιάτικη κάρτα της οικογένειάς τους για το 2025 με τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις - ο οποίος επιδεικνύει το αξιολάτρευτο, πλατύ του χαμόγελο. Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από τον Josh Shinner στο Νόρφολκ τον Απρίλιο, δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Παλατιού του Κένσινγκτον με τη λεζάντα: «Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα».

Δείχνει τον Ουίλιαμ και την Κέιτ να χαμογελούν καθισμένους στο γρασίδι ανάμεσα σε ανοιξιάτικους νάρκισσους με τα παιδιά τους, ενώ η πριγκίπισσα αγκαλιάζει τον Τζορτζ. Η Σάρλοτ ακουμπάει το κεφάλι της στον ώμο του πατέρα της και κρατιέται από το μπράτσο του, ενώ ο Λούις σε χαλαρή πόζα και χωρίς τα πάνω μπροστινά του δόντια- ξαπλώνει ανάμεσα στα πόδια του Γουίλιαμ.

Η νέα εικόνα δημοσιεύτηκε δύο ημέρες αφότου ο Ουίλιαμ και η Κέιτ μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας έδωσαν το παρών στο ετήσιο γεύμα του βασιλιά πριν από τα Χριστούγεννα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ένα 24ωρο νωρίτερα συμμετείχαν σε μια συγκέντρωση διασημοτήτων, αθλητικών αστέρων και υποστηρικτών της κοινότητας για την λειτουργία «Μαζί τα Χριστούγεννα» της Κέιτ.

Η Κέιτ προήδρευσε της τελετής στο Αββαείο του Γουέστμινστερ στις 5 Δεκεμβρίου, με 1.600 καλεσμένους να γεμίζουν τα στασίδια όπου η πριγκίπισσα και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν το 2011. Ο Ουίλιαμ, η Κέιτ και τα παιδιά τους αναμένεται να συνοδεύσουν τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο Κάρολος πιστεύεται επίσης ότι προσκάλεσε τα παιδιά της Καμίλα και τις οικογένειές τους, καθώς και τις ανιψιές του, τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία - αλλά όχι τον πατέρα τους, Άντριου που έχασε τα βασιλικά του προνόμια μετά την αποκάλυψη της εμπλοκής του στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο Άντριου αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς

