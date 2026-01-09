O Τραμπ ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα

Μια «προηγουμένως αναμενόμενη» δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα ακυρώθηκε προς το παρόν, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ως λόγους την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στη χώρα της Νότιας Αμερικής και την καλή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα η ανάρτησή του αναφέρει:

«Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη «Αναζήτησης Ειρήνης». Αυτή είναι μια πολύ σημαντική και έξυπνη χειρονομία. Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανοικοδόμηση, σε πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους. Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα το προηγουμένως αναμενόμενο δεύτερο κύμα επιθέσεων, το οποίο φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας και προστασίας. Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από την BIG OIL, με την οποία θα συναντηθώ σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Διαβάστε επίσης