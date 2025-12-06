Κέιτ Μίντλετον: Τίμησε πρόσωπα για την προσφορά τους στην κοινότητα σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Ο πρίγκιπας Ουίλιας, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις

Η Κέιτ Μίντλετον ήταν η οικοδέσποινα της ετήσιας συναυλίας με χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, μια εκδήλωση που τιμά κυρίως πρόσωπα προσκεκλημένα για την προσφορά τους στην κοινότητα. Δίπλα της βρισκόταν ο σύζυγός της και διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Η εκδήλωση, που ξεκίνησε από την ίδια την πριγκίπισσα της Ουαλίας, πραγματοποιείται φέτος για πέμπτη φορά και προσφέρει στη βασιλική οικογένεια την ευκαιρία να ευχαριστήσει πολίτες σε όλη τη Βρετανία που ασχολούνται με εθελοντισμό, συγκεντρώνουν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και στηρίζουν ευάλωτες ομάδες.

Η Κέιτ Μίντλετον στο Αββαείο του Ουέστμινστερ / AP

Η Κέιτ Μίντλετον πέρυσι ολοκλήρωσε έναν κύκλο προληπτικών χημειοθεραπειών για την αντιμετώπιση ενός είδους καρκίνου, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Σε κάθε καλεσμένο παρέδωσε ένα σημείωμα, στο οποίο τόνιζε τη σημασία του να αφουγκράζεται κανείς τον άλλον και να προσφέρει «μια κουβέντα παρηγοριάς», που μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων.

The Princess of Wales is chic in a green coat as she arrives for her Together at Christmas carol concerthttps://t.co/uvJr8rqq85 pic.twitter.com/r0wKLJXjpe — Tatler (@Tatlermagazine) December 5, 2025

Η πριγκίπισσα και ο Ουίλιαμ παραβρέθηκαν στην εκδήλωση μαζί με τα τρία τους παιδιά: τον Τζορτζ, 12 ετών, τη Σάρλοτ, 10, και τον Λούις, 7.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις / AP

Στην τελετή παρευρέθηκαν οι ηθοποιοί Κέιτ Ουίνσλετ, Τσιουέτελ Ετζιόφορ, Τζο Λοκ και ο κωμικός Μπαμπατούντ Αλέσε.

Η Κέιτ Μίντλετον συνομιλεί με την Κέιτ Γουίνσλετ / AP

«Σε μια περίοδο κατά την οποία η ζωή συχνά μοιάζει αβέβαιη και δύσκολη, τα Χριστούγεννα μας υπενθυμίζουν τη δύναμη του να προσφέρουμε βοήθεια και κατανόηση με γενναιοδωρία, συμπόνια και ελπίδα», έγραψε η Κέιτ στο μήνυμά της.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Το παλάτι του Κένσινγκτον επεσήμανε ότι η τελετή απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των θρησκειών, καθώς και σε όσους δεν ανήκουν σε καμία θρησκεία.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Prince William and Kate Middleton attended the "Together At Christmas" Carol Service at Westminster Abbey in London with their children, George, Catherine and Louis. ? ?: WireImage; PA Images/INSTARimages; AP pic.twitter.com/Sr3kEox37I — Page Six (@PageSix) December 5, 2025

Η εκδήλωση με τίτλο Together at Christmas θα μεταδοθεί από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV την παραμονή των Χριστουγέννων.

