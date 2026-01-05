Σαν σήμερα 5 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Ιανουαρίου

Σαν σήμερα 5 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Αρχείου - Eurokinissi
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα,5 Ιανουαρίου.

  • 1900 - Ηλεκτροφωτίζεται ο Πειραιάς, καθώς μπαίνει σε λειτουργία το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Πελοποννήσου.
  • 1913 - Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: κατά τη διάρκεια της Ναυμαχίας της Λήμνου, ο Έλληνας ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης αναγκάζει τον τουρκικό στόλο να υποχωρήσει στη βάση του στον Ελλήσποντο.
  • 2009 - Στην Αθήνα, η τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας εξαπέλυσε επίθεση με 31 σφαίρες από καλάσνικοφ και αμυντική χειροβομβίδα εναντίον αστυνομικών της διμοιρίας Α-542 στο υπουργείο Πολιτισμού.
  • 2014 - Πεθαίνει ο θρύλος του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, Εουσέμπιο.
  • 2025 - Πεθαίνει ο Κώστας Σημίτης. Είχε διατελέσει πρωθυπουργός της Ελλάδας (18 Ιανουαρίου 1996 - 10 Μαρτίου 2004), καθώς και πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (30 Ιουνίου 1996 - 8 Φεβρουαρίου 2004).
