Σαν σήμερα 5 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Ιανουαρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα,5 Ιανουαρίου.
- 1900 - Ηλεκτροφωτίζεται ο Πειραιάς, καθώς μπαίνει σε λειτουργία το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Πελοποννήσου.
- 1913 - Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: κατά τη διάρκεια της Ναυμαχίας της Λήμνου, ο Έλληνας ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης αναγκάζει τον τουρκικό στόλο να υποχωρήσει στη βάση του στον Ελλήσποντο.
- 2009 - Στην Αθήνα, η τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας εξαπέλυσε επίθεση με 31 σφαίρες από καλάσνικοφ και αμυντική χειροβομβίδα εναντίον αστυνομικών της διμοιρίας Α-542 στο υπουργείο Πολιτισμού.
- 2014 - Πεθαίνει ο θρύλος του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, Εουσέμπιο.
- 2025 - Πεθαίνει ο Κώστας Σημίτης. Είχε διατελέσει πρωθυπουργός της Ελλάδας (18 Ιανουαρίου 1996 - 10 Μαρτίου 2004), καθώς και πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (30 Ιουνίου 1996 - 8 Φεβρουαρίου 2004).
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 5 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Ιανουρίου
23:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
«Έσπασε» ο πάγος: Δείπνο Τραμπ - Μασκ στο Mar-a-Lago
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα
11:43 ∙ WHAT THE FACT