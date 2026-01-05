Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones στην πόλη Γέλετς – Πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή

Στην πόλη Γέλετς βρίσκεται μεταξύ άλλων εργοστάσιο που παράγει μπαταρίες και συσσωρευτές για το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones στην πόλη Γέλετς – Πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή
Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην πόλη Γέλετς, στην περιφέρεια Λίπετσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Από την επιδρομή δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, διευκρίνισε ο Αρταμόνοφ.

Στη Γέλετς βρίσκεται μεταξύ άλλων εργοστάσιο που παράγει μπαταρίες και συσσωρευτές για το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, που η Ουκρανία είχε ήδη ανακοινώσει πως στοχοποίησε στο παρελθόν.

