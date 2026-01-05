Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones στην πόλη Γέλετς – Πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή
Στην πόλη Γέλετς βρίσκεται μεταξύ άλλων εργοστάσιο που παράγει μπαταρίες και συσσωρευτές για το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας
Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην πόλη Γέλετς, στην περιφέρεια Λίπετσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Από την επιδρομή δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, διευκρίνισε ο Αρταμόνοφ.
Στη Γέλετς βρίσκεται μεταξύ άλλων εργοστάσιο που παράγει μπαταρίες και συσσωρευτές για το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, που η Ουκρανία είχε ήδη ανακοινώσει πως στοχοποίησε στο παρελθόν.
