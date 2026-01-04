Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

Το όνομά του θα είναι για πάντα συνδεδεμένο με την ελληνική τηλεόραση

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurokinissi
LIFESTYLE
4'
Ο Γιώργος Παπαδάκης μπορεί να μην ζει πλέον ανάμεσά μας, όμως το όνομά του θα είναι για πάντα συνδεδεμένο με την ελληνική τηλεόραση. Ο δημοσιογράφος δεν αποτέλεσε μονάχα έναν από τους πιο επιτυχημένους παρουσιαστές, αλλά και έναν άνθρωπο που για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ήταν στις επάλξεις καθημερινά.

Μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα» έγραψε ιστορία, με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα που καταγράφτηκαν αλλά και με δεκάδες δημοσιογράφους-παρουσιαστές που «ανακάλυψε».

Η πρώτη εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα»

Η πρώτη εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου του 1993. «Είμαι ο Γιώργος Παπαδάκης και κάθε μέρα θα αρχίζουμε τη μέρα μας μαζί από τον ΑΝΤ1. Τεχνικοί και δημοσιογράφοι βρίσκονται ήδη στο πόδι για να καλύψουν τις ανάγκες αυτής της εκπομπής», ήταν τα πρώτα λόγια του.

«Καλώς τον μπουμπούκο»

Ο Γιώργος Παπαδάκης έγινε viral με μία ατάκα του στον Άδωνι Γεωργιάδη. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Σας έχω δει πάρα πολλές φορές να βγάζετε τον κ. Καμμένο και να μην κάνετε ερωτήματα σημαντικά». Ο Γιώργος Παπαδάκης, τότε, απάντησε: «Καλώς τον μπουμπούκο. Θα μου κάνεις και κριτική;». «Σου έδωσα το δικαίωμα να με πεις μπουμπούκο; Τι λες ρε; Είσαι με τα καλά σου;», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης και αποχώρησε από το πλατό.

Το χαστούκι του Ηλία Κασιδιάρη στη Λιάνα Κανέλλη

Μία από τις στιγμές που χαράχθηκαν στα χρονικά της ελληνικής τηλεόρασης ήταν το περιστατικό με τη Λιάνα Κανέλλη και τον Ηλία Κασιδιάρη, τον Ιούνιο του 2012. Η συζήτηση είχε πάρει άγρια τροπή όταν η φράση της Ρένας Δούρου, ότι «η Χρυσή Αυγή θα γυρίσει τη χώρα 500 χρόνια πίσω» έφερε την αντίδραση του τότε βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος την κατάβρεξε με νερό. Απευθυνόμενος, επίσης, στη Λιάνα Κανέλλη, είπε: «Άντε βρε παλιοκουμμούνι που δεν ασχολείσαι με τα φασισταριά». Στην κίνηση αυτή αντέδρασε η Λιάνα Κανέλλη με τον Ηλία Κασιδιάρη να την χαστουκίζει, παρά τις μάταιες προσπάθειες του παρουσιαστή Γιώργου Παπαδάκη να τους χωρίσει. Το περιστατικό προκάλεσε πανελλήνια κατακραυγή.

Η φωτιά στο στούντιο

Σημαντική αναστάτωση επικράτησε στο πλατό του ΑΝΤ1 το 2020, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη. Την ώρα που η εκπομπή βρισκόταν στον αέρα, πήρε φωτιά ένα από τα καλύμματα που βρίσκονταν μπροστά από τα φωτιστικά του στούντιο. Ο Γιώργος Παπαδάκης, διατηρώντας την ψυχραιμία του, είπε: «Έναν πυροσβεστήρα παιδιά. Προσέξτε, γιατί θα πέσει κάτω».

Το «αντίο»

Το καλοκαίρι του 2025, την 4η Ιουλίου, ο Γιώργος Παπαδάκης αποφάσισε να κλείσει τον μεγάλο κύκλο της πρωινής του παρουσίας στην τηλεόραση. Στην τελευταία εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα», είχε δηλώσει με συγκίνηση: «Για τελευταία φορά θα κάνω αυτή τη διαδρομή. Τελευταία μέρα που συναντιόμαστε, τελευταία ημέρα που μετά από 34 χρόνια, ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού, ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω από όλα εσείς, μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι… Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου και θα αποχωριστώ και την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, στους φίλους, στα αδέρφια μου που με ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, με την υπερβολή μου, τις εμμονές μου, αλλά και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου απέναντί τους. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου… Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1! Θοδωρή, ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα Κυριακού που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Καλημέρα Ελλάδα, για τελευταία φορά! Δε θα χαθούμε, έχετε την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου… Καλημέρα Ελλάδα».

Φυτώριο παρουσιαστών

Το «Καλημέρα Ελλάδα» αποτελεί τη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης και ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ο παρουσιαστής με τα περισσότερα χρόνια στο τιμόνι του ίδιου τηλεοπτικού προγράμματος. Από το πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη έχει περάσει σχεδόν όλη η «εθνική Ελλάδος» της τηλεόρασης. Δίπλα στον διάσημο δημοσιογράφο και υπό τη σκέπη του «Καλημέρα Ελλάδα» έκαναν το ξεκίνημά τους ή διένυσαν ορισμένα πολύ επιτυχημένα χρόνια της καριέρας τους, δεκάδες πρόσωπα της μικρής οθόνης, όπως ο Γιώργος Αυτιάς, ο Νίκος Μάνεσης, η Τατιάνα Στεφανίδου, ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Μίλτος Μακρίδης, ο Ντίνος Σιωμόπουλος, ενώ ευρύτερα γνωστές μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα» τα τελευταία χρόνια έγιναν οι δημοσιογράφοι Μπάγια Αντωνοπούλου, Αλεξάνδρα Καϋμένου, Χρύσα Φώσκολου και Ντόρα Κουτροκόη, Γιώργος Γρηγοριάδης, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, αλλά και η Μαρία Αναστασοπούλου.

