Βρετανία: Καθηγητής του Marlborough College αυτοκτόνησε μετά την απόλυσή του για απρεπή συμπεριφορά

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η αυτοκτονία του 54χρονου Τζον Ράιτ, καθηγητή φυσικής στο ιστορικό Marlborough College, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του στις 3 Νοεμβρίου. Ο Ράιτ είχε απολυθεί λίγους μήνες νωρίτερα, μετά από εσωτερική έρευνα για «απρεπή συμπεριφορά» στο πλαίσιο 17ήμερου εκπαιδευτικού ταξιδιού στη Μαλαισία, στο οποίο συμμετείχαν 29 μαθητές.

Ο 54χρονος καθηγητής δίδασκε στο σχολείο επί μια δεκαετία - το ίδιο σχολείο στο οποίο φοίτησε και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον. Η έρευνα του κολεγίου κατέληξε σε πολλαπλές βάσιμες καταγγελίες για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής στο Marlborough College Malaysia, ενώ η έφεσή του απορρίφθηκε.

Η σύζυγός του τον εντόπισε νεκρό στο σπίτι τους, σε μικρή απόσταση από το κολέγιο. Η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατό του σε ασφυξία από απαγχονισμό, ενώ η αστυνομία δεν εντόπισε στοιχεία εγκληματικής ενέργειας

Η οικογένεια εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τη διαδικασία απόλυσης, κάνοντάς λόγο για «εξωφρενική» μεταχείριση. Πηγές που μίλησαν στη Daily Mail αναφέρουν ότι ακόμη και το στενό περιβάλλον του δεν γνωρίζει με σαφήνεια τα περιστατικά που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του, ενώ το Marlborough College έχει αρνηθεί να σχολιάσει την υπόθεση.

Κάποιοι κάνουν λόγο για «ακατάλληλα σχόλια», τα οποία άλλοι περιγράφουν ως «αβλαβή». Το κλίμα στο σχολείο βέβαια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρό λόγω νέου καθεστώτος προστασίας και φημολογίας ότι ο Πρίγκιπας Γεώργιος ίσως φοιτήσει στο Marlborough - στοιχείο που όπως λέγεται, έχει αυξήσει την ευαισθησία της διοίκησης σε θέματα φήμης.

Το Marlborough College, το οποίο χρεώνει σχεδόν 60.000 λίρες ετησίως, αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και ακριβά ιδιωτικά σχολεία της Βρετανίας. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας φοίτησε εκεί από το 1996 έως το 2000, ενώ συχνά αναφέρεται ότι και τα παιδιά του πριγκιπικού ζευγαριού - ο Γεώργιος, η Σάρλοτ και ο Λούις - ενδέχεται να ακολουθήσουν την ίδια εκπαιδευτική διαδρομή.

