Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η στιγμή που αποκάλυψαν στα παιδιά τη διάγνωση της Κέιτ Μίντλετον με καρκίνο

«Δεν υπάρχει εγχειρίδιο για το πώς να είσαι γονιός, προσπαθούμε να τους προσφέρουμε την ασφάλεια και τη σιγουριά που χρειάζονται», συμπλήρωσε ο πρίγκιπας της Ουαλίας

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η στιγμή που αποκάλυψαν στα παιδιά τη διάγνωση της Κέιτ Μίντλετον με καρκίνο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βραζιλία για τα βραβεία Earthshot Prize, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη στον παρουσιαστή Luciano Huck.

Μεταξύ άλλων, ο πρίγιπας της Ουαλίας μίλησε για το πώς εκείνος και η Κέιτ Μίντλετον εξήγησαν στα παιδιά τους, τη διάγνωση καρκίνου της πριγκίπισσας το 2024.

«Κάθε οικογένεια περνά δύσκολες στιγμές και αντιμετωπίζει προκλήσεις μαζί. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι αυτές τις στιγμές κάνει όλη τη διαφορά», είπε ο πρίγκιπας της Ουαλίας. «Αποφασίσαμε να πούμε στα παιδιά μας τα πάντα — και τα καλά και τα κακά νέα. Τους εξηγήσαμε γιατί συμβαίνουν ορισμένα πράγματα και γιατί μπορεί να νιώθουν στεναχώρια».

Συνέχισε λέγοντας: «Μπορεί να προκύψουν πολλές ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις — πιστεύω πως όλοι οι γονείς το βιώνουν αυτό. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο για το πώς να είσαι γονιός, και εμείς επιλέξαμε να μιλάμε ανοιχτά για όλα».

Η Κέιτ αποκάλυψε τη διάγνωσή της με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε ύφεση.

Τα σχόλια του Ουίλιαμ αντανακλούν όσα είχε πει και στον Eugene Levy στην εκπομπή The Reluctant Traveler with Eugene Levy:

«Ο καθένας έχει τους δικούς του τρόπους να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις, και τα παιδιά μαθαίνουν συνεχώς και προσαρμόζονται. Προσπαθούμε να τους προσφέρουμε την ασφάλεια και τη σιγουριά που χρειάζονται... Είμαστε μια πολύ ανοιχτή οικογένεια, οπότε μιλάμε για όσα μας προβληματίζουν ή μας στεναχωρούν. Δεν γνωρίζεις ποτέ πλήρως τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό, γι’ αυτό είναι σημαντικό να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον και να καθησυχάζουμε τα παιδιά ότι όλα θα πάνε καλά».

Britain Royals VE Day Parade

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις / AP

Και πρόσθεσε: «Είμαι τόσο περήφανος για τη σύζυγό μου και τον πατέρα μου για τον τρόπο που αντιμετώπισαν όλα όσα συνέβησαν πέρυσι. Και τα παιδιά μου τα κατάφεραν εξαιρετικά».

