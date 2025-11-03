Στη Βραζιλία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το περιβάλλον στο επίκεντρο της επίσκεψης

Ο διάδοχος του θρόνου της Αγγλίας θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των ηγετών της COP30

Newsbomb

Στη Βραζιλία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το περιβάλλον στο επίκεντρο της επίσκεψης

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον δήμαρχο του Ρίο ντε Τζανέιρο στις 3 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Silvia Izquierdo
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θαυμάζοντας το τοπίο από ψηλά, από τον διάσημο λόφο Πάο ντε Ασούκαρ, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ξεκίνησε σήμερα στο Ρίο ντε Τζανέιρο μια επίσκεψη στη Βραζιλία, όπου θα συμμετάσχει επίσης στη Σύνοδο των ηγετών της COP30, στο Μπελέμ.

Ο διάδοχος του θρόνου της Αγγλίας ανέβηκε με το τελεφερίκ στην κορυφή του λόφου, ένα από τα κυριότερα τουριστικά αξιοθέατα στο Ρίο, όπου ο δήμαρχος της πόλης Εντουάρντο Πάες του παρέδωσε τα κλειδιά της πόλης.

«Παραμένω ο «βασιλιάς» του Ρίο, όμως είναι ευπρόσδεκτος εδώ για να μοιραστεί αυτόν τον θρόνο μαζί μου αυτές τις ημέρες», δήλωσε με χιούμορ ο δήμαρχος μπροστά σε δημοσιογράφους.

Brazil Prince William

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στον λόφο Πάο ντε Ασούκαρ.

AP/Silvia Izquierdo

Ο Πάες είπε πως ο πρίγκιπας «μαγεύτηκε από την ομορφιά της πόλης» και συνομίλησαν για τα εντυπωσιακά τοπία της, τις παραλίες της και τις φαβέλες της.

«Μιλήσαμε για πολιτική. Μιλήσαμε για τα τοπία του Ρίο, ρώτησε πολλά για τις φαβέλες, την αντίθεση ανάμεσα στις φαβέλες και τις πιο εύπορες περιοχές», συμπλήρωσε.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Ουίλιαμ λαμβάνει χώρα ενώ το Ρίο ντε Τζανέιρο παραμένει σε κατάσταση σοκ λόγω της αστυνομικής επιχείρησης εναντίον εμπόρων ναρκωτικών με τουλάχιστον 121 νεκρούς στις φαβέλες την περασμένη εβδομάδα.

«Προσπάθησα να του εξηγήσω τα προβλήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζει η πόλη. Προφανώς είναι περίπλοκο, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε σε πέντε λεπτά. Όμως ήταν μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για το θέμα», συνέχισε ο δήμαρχος.

Αυτή η πρώτη επίσκεψη του πρίγκιπα στη Βραζιλία θα σηματοδοτηθεί την Τετάρτη στο Ρίο από την πέμπτη τελετή απονομής του Βραβείου Earthshot, που οργανώνει κάθε χρόνο.

Πέντε περιβαλλοντικά σχέδια τα οποία παρουσιάζονται ως καινοτόμα θα λάβουν το ποσό του ενός εκατομμυρίων λιρών (περίπου 1,15 εκατομμύρια ευρώ).

Διάσημα ονόματα θα περπατήσουν στο «πράσινο χαλί» πριν από την τελετή, όπως η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια της ποπ Anitta και οι αστέρες του πενταγράμμου Κάιλι Μινόγκ και Σον Μέντες.

Κατόπιν, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα επισκεφθεί την πόλη Μπελέμ, στον βραζιλιάνικο Αμαζόνιο, όπου θα εκφωνήσει μία ομιλία εξ ονόματος της βρετανικής κυβέρνησης και του πατέρα του, του βασιλιά Καρόλου, στο πλαίσιο της Συνόδου των ηγετών της COP30, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Το ταξίδι του Ουίλιαμ πραγματοποιείται ημέρες αφού ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον μικρότερο αδελφό του τον τίτλο του πρίγκιπα και τον έδιωξε από την έπαυλή του, απαγορεύοντας στον Άντριου τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή σε μια προσπάθεια να αποτρέψει περαιτέρω ζημιά στη βασιλική οικογένεια λόγω της στενής σχέσης του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι - Ο οδηγός μιλούσε στο τηλέφωνο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγάλη φυγή από τη Νέα Υόρκη: Σχεδόν 1.000.000 Νεοϋρκέζοι θα την εγκαταλείψουν αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Στο στόχαστρο δίωξης ο πάστορας Γκάμπορ Ιβάνι - Από τους σφοδρότερους επικριτές του Όρμπαν

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ μετά το μακελειό - Οι καταζητούμενοι και ο σασμός που προκάλεσε το μακελειό

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι αναπτύσσουν «τανκ-σκαντζόχοιρους» για άμυνα απέναντι στα ουκρανικά drones

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης διαφθοράς

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Σεξουαλικός εγκληματίας «σκηνοθέτησε» τον θάνατό του για να αποφύγει τη φυλακή - Ζούσε ελεύθερος 13 χρόνια

20:59ΕΘΝΙΚΑ

Νέο παραλήρημα Ερντογάν για Κύπρο: «Κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βραζιλία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το περιβάλλον στο επίκεντρο της επίσκεψης

20:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Τρομερός Βαβρίνκα! Προκρίθηκε μετά από επική μάχη 2,5 ωρών

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης η αντιπολίτευση - «Αντιμέτωποι με διεθνή δίκτυα που έχουν συμφέρον να διατηρήσουν τον Όρμπαν»

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Σκύλος κατασπάραξε μωρό εννέα μηνών

20:35WHAT THE FACT

Τεράστιος καρχαρίας ξεβράστηκε στις ακτές της Σκωτίας - Ο τρίτος μέσα σε λίγες εβδομάδες.

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Το φθινόπωρο στα καλύτερά του: 3+1 παγκόσμιοι προορισμοί για να απολαύσετε την πιο ρομαντική εποχή του χρόνου

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Χακάν Φιντάν: Στρατιωτική συμμετοχή της Τουρκίας στη Γάζα «αν συμφωνούμε με το πλαίσιο»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο επειδή τον ενοχλούσε η παρέα του

20:16ΥΓΕΙΑ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Αυτός είναι ο στόχος μας»

20:01LIFESTYLE

H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ μετά το μακελειό - Οι καταζητούμενοι και ο σασμός που προκάλεσε το μακελειό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ανατριχίλα από το μοιρολόι της χήρας του 39χρονου - Ρίχνει κατάρες και βγάζει κραυγές

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους», λέει ο αδελφός της 56χρονης

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονα καιρικά φαινόμενα έως μέσα Νοεμβρίου - Ποιες περιοχές θα είναι στο «κόκκινο» την Τρίτη

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται στο myCAR – Τι ισχύει για οχήματα σε ακινησία

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

20:01LIFESTYLE

H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγάλη φυγή από τη Νέα Υόρκη: Σχεδόν 1.000.000 Νεοϋρκέζοι θα την εγκαταλείψουν αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Οι εντυπώσεις του από την Κρήτη και η απάντηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι αναπτύσσουν «τανκ-σκαντζόχοιρους» για άμυνα απέναντι στα ουκρανικά drones

18:27LIFESTYLE

Το Σόι σου: Πότε θα δούμε το νέο επεισόδιο στον ALPHA

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο επειδή τον ενοχλούσε η παρέα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ