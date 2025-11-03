Στη Βραζιλία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το περιβάλλον στο επίκεντρο της επίσκεψης

Θαυμάζοντας το τοπίο από ψηλά, από τον διάσημο λόφο Πάο ντε Ασούκαρ, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ξεκίνησε σήμερα στο Ρίο ντε Τζανέιρο μια επίσκεψη στη Βραζιλία, όπου θα συμμετάσχει επίσης στη Σύνοδο των ηγετών της COP30, στο Μπελέμ.

Ο διάδοχος του θρόνου της Αγγλίας ανέβηκε με το τελεφερίκ στην κορυφή του λόφου, ένα από τα κυριότερα τουριστικά αξιοθέατα στο Ρίο, όπου ο δήμαρχος της πόλης Εντουάρντο Πάες του παρέδωσε τα κλειδιά της πόλης.

«Παραμένω ο «βασιλιάς» του Ρίο, όμως είναι ευπρόσδεκτος εδώ για να μοιραστεί αυτόν τον θρόνο μαζί μου αυτές τις ημέρες», δήλωσε με χιούμορ ο δήμαρχος μπροστά σε δημοσιογράφους.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στον λόφο Πάο ντε Ασούκαρ. AP/Silvia Izquierdo

Ο Πάες είπε πως ο πρίγκιπας «μαγεύτηκε από την ομορφιά της πόλης» και συνομίλησαν για τα εντυπωσιακά τοπία της, τις παραλίες της και τις φαβέλες της.

«Μιλήσαμε για πολιτική. Μιλήσαμε για τα τοπία του Ρίο, ρώτησε πολλά για τις φαβέλες, την αντίθεση ανάμεσα στις φαβέλες και τις πιο εύπορες περιοχές», συμπλήρωσε.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Ουίλιαμ λαμβάνει χώρα ενώ το Ρίο ντε Τζανέιρο παραμένει σε κατάσταση σοκ λόγω της αστυνομικής επιχείρησης εναντίον εμπόρων ναρκωτικών με τουλάχιστον 121 νεκρούς στις φαβέλες την περασμένη εβδομάδα.

«Προσπάθησα να του εξηγήσω τα προβλήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζει η πόλη. Προφανώς είναι περίπλοκο, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε σε πέντε λεπτά. Όμως ήταν μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για το θέμα», συνέχισε ο δήμαρχος.

Αυτή η πρώτη επίσκεψη του πρίγκιπα στη Βραζιλία θα σηματοδοτηθεί την Τετάρτη στο Ρίο από την πέμπτη τελετή απονομής του Βραβείου Earthshot, που οργανώνει κάθε χρόνο.

Πέντε περιβαλλοντικά σχέδια τα οποία παρουσιάζονται ως καινοτόμα θα λάβουν το ποσό του ενός εκατομμυρίων λιρών (περίπου 1,15 εκατομμύρια ευρώ).

Διάσημα ονόματα θα περπατήσουν στο «πράσινο χαλί» πριν από την τελετή, όπως η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια της ποπ Anitta και οι αστέρες του πενταγράμμου Κάιλι Μινόγκ και Σον Μέντες.

Κατόπιν, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα επισκεφθεί την πόλη Μπελέμ, στον βραζιλιάνικο Αμαζόνιο, όπου θα εκφωνήσει μία ομιλία εξ ονόματος της βρετανικής κυβέρνησης και του πατέρα του, του βασιλιά Καρόλου, στο πλαίσιο της Συνόδου των ηγετών της COP30, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Το ταξίδι του Ουίλιαμ πραγματοποιείται ημέρες αφού ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον μικρότερο αδελφό του τον τίτλο του πρίγκιπα και τον έδιωξε από την έπαυλή του, απαγορεύοντας στον Άντριου τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή σε μια προσπάθεια να αποτρέψει περαιτέρω ζημιά στη βασιλική οικογένεια λόγω της στενής σχέσης του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

