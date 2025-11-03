Ουίλιαμ-Κέιτ: Το πάρτι για τους οικοδόμους που τους βοήθησαν να εγκαταλείψουν το «καταραμένο» σπίτι

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας διοργάνωσαν πάρτι για να ευχαριστήσουν τους κατασκευαστές και το προσωπικό που εργάστηκαν «ακούραστα» για να τους οδηγήσουν στο νέο τους σπίτι νωρίς, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail. Ο Oυίλιαμ και η Κέιτ σέρβιραν ποτά και σνακ στο The York Club, μια ιδιωτική παμπ κοντά στο Forest Lodge, το «παντοτινό» τους σπίτι στο Windsor Great Park, την Παρασκευή. Ο χώρος είναι ένας σύλλογος μόνο για μέλη, για τους κατοίκους και τους υπαλλήλους του Crown Estate, το οποίο διαχειρίζεται μεγάλο μέρος του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου των Ουαλών.

Αυτό συνέβη καθώς το ζευγάρι και η οικογένειά τους αποχαιρέτισαν επίσημα το «καταραμένο» Αdelaide Cottage. Τον περασμένο μήνα, η Daily Mail αποκάλυψε ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ είχαν επισπεύσει τα σχέδιά τους να εγκαταλείψουν το σπίτι των τεσσάρων υπνοδωματίων στο κτήμα King's στο Μπέρκσαϊρ.

Αρχικά είχαν προγραμματίσει να βρίσκονται στο Forest Lodge μέχρι τα Χριστούγεννα , αλλά οι κατασκευαστές εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να ολοκληρώσουν τη μετακόμιση μέχρι τη γιορτή Guy Fawkes Night (γνωστή και ως Bonfire Night) που εξακολουθεί να τιμάται στις 5 Νοεμβρίου σε ολόκληρη τη Βρετανία.

«Το ζευγάρι ήθελε πολύ γλυκά να ευχαριστήσει όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα για να βοηθήσουν», δήλωσε μια τοπική πηγή. Η οικογένεια πέρασε τις πρόσφατες διακοπές ολοκληρώνοντας τη μετακόμιση, δίνοντας στον 12χρονο Πρίγκιπα Τζορτζ, στην 10χρονη Πριγκίπισσα Σάρλοτ και στον επτάχρονο Πρίγκιπα Λούις χρόνο να εγκατασταθούν πριν επιστρέψουν στο σχολείο τη Δευτέρα.

Ο πρίγκιπας διάδοχος και η Κέιτ, και οι δύο 43 ετών, πήραν την απόφαση νωρίτερα φέτος να προσφέρουν ένα «νέο ξεκίνημα» στα παιδιά τους. Αν και είχαν σχεδιάσει να ζήσουν στο Adelaide Cottage για αρκετά ακόμη χρόνια, ο χρόνος που πέρασαν εκεί τους έχει προκαλέσει δυσάρεστες αναμνήσεις. Μάλιστα, μπορεί να αποκαλυφθεί ότι ο Ουίλιαμ αναφέρεται στην εμπειρία τους ως «καταραμένη».

Το ζευγάρι αρχικά μετέφερε τα παιδιά του στο ακίνητο από το Παλάτι του Κένσινγκτον τον Αύγουστο του 2022 για να τους προσφέρει μια πιο προστατευμένη, αγροτική ανατροφή και να είναι κοντά στην εκλιπούσα Βασίλισσα. Η Βασίλισσα Ελισάβετ ΄Β όμως πέθανε λίγες εβδομάδες αφότου μετακόμισαν, στην πρώτη μιας σειράς από σημαντικές οικογενειακές προκλήσεις που περιελάμβαναν την κυκλοφορία της σειράς Netflix του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ακολουθούμενη από τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι, Spare, τον επόμενο Ιανουάριο.

Πέρυσι, τόσο η Κέιτ όσο και ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκαν με καρκίνο. Η πριγκίπισσα υποβλήθηκε σε προληπτική χημειοθεραπεία, με τον Ουίλιαμ να περιγράφει την εμπειρία ως «βάναυση». Πλέον βρίσκεται σε ύφεση, αλλά η εμπειρία έχει «σημαδέψει» ψυχικά την οικογένεια, λένε πηγές, και τους έκανε πιο αποφασισμένους να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το τι είναι καλύτερο για τους ίδιους.

«Δυστυχώς, κάθε μέρος του εξοχικού σπιτιού είχε μια δυσάρεστη ανάμνηση συνδεδεμένη με αυτό», είπε ένας άνθρωπος που βρισκόταν μέσα. «Είναι ένα υπέροχο σπίτι και ξεκίνησαν με μεγάλες ελπίδες, αλλά στο τέλος βίωσαν εκεί μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές τους ως οικογένεια... Δεν είναι περίεργο που ο Ουίλιαμ νιώθει σαν να ήταν καταραμένο.»

Το Παλάτι του Κένσινγκτον δήλωσε ότι το ζευγάρι σκοπεύει να παραμείνει στο Forest Lodge ακόμη και μετά την άνοδο στο θρόνο, σε αντίθεση με την πρόσφατη παράδοση. Το ζεύγος έχει χρηματοδοτήσει τη μετακόμιση και την ανακαίνιση και θα καταβάλλει το αγοραίο ενοίκιο στο Crown Estate. Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας αναχωρεί σήμερα (3/11) για το Ρίο ντε Τζανέιρο για τρεις ημέρες δημόσιων εμφανίσεων πριν από την απονομή του βραβείου Earthshot το βράδυ της Τετάρτης.Αργότερα μέσα στην εβδομάδα, ο Γουίλιαμ θα ταξιδέψει στο Μπελέμ της Βραζιλίας για να εκπροσωπήσει τον πατέρα του για πρώτη φορά στη σύνοδο κορυφής COP30 για την κλιματική αλλαγή

