Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκάλυψε τη θρυλική γκάφα ενός τουρίστα για το κάστρο του Γουίνδσορ

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, μοιράστηκε μία ξεκαρδιστική ιστορία για το κάστρο του Γουίνδσορ (Windsor Castle), κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη νέα ταξιδιωτική σειρά The Reluctant Traveler.

Ο 43χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου ξενάγησε τον Γιουτζίν Λέβι, στο κτήμα που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β', και αποκάλυψε την κορυφαία τουριστική γκάφα που συζητείται στους κύκλους της βασιλικής οικογένειας.

Το Κάστρο του Γουίνδσορ, το οποίο χτίστηκε τον 11ο αιώνα, μετά τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας υπό τον Γουλιέλμο Α', φέρει ιστορία χιλίων ετών και είναι το μεγαλύτερο κατοικημένο κάστρο στον κόσμο.

To εντυπωσιακό κάστρο του Γουίνδσορ Unsplash

«Οι ξεναγοί ακούν μερικές αστείες ιστορίες», είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στον Λέβι, προσθέτοντας: «Μας μετέφεραν ότι κάποτε ένας τουρίστας κοιτούσε το κάστρο και ρωτούσε: "Ουάου, αυτό το μέρος είναι απίστευτο, αλλά γιατί έπρεπε να χτίσουν το κάστρο τόσο κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου;"».

Να σημειωθεί πως το αεροδρόμιο Χίθροου (Heathrow Airport) βρίσκεται μόλις 18 χιλιόμετρα μακριά από το κάστρο, αλλά ξεκίνησε να λειτουργεί ως μεγάλο αεροδρόμιο μόλις το 1966 – δηλαδή 900 χρόνια μετά την ίδρυση της βασιλικής κατοικίας.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αστειεύτηκε ότι το σχόλιο του τουρίστα «έχει καταγραφεί ως η κορυφαία» για το Γουίνδσορ.

Η σχέση της βασίλισσας Ελισάβετ με το κάστρο του Γουίνδσορ

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αναφέρθηκε επίσης στον ισχυρό δεσμό της γιαγιάς του με το κτήμα.

«Για μένα, το Γουίνδσορ είναι εκείνη (η Βασίλισσα). Το αγαπούσε τόσο πολύ! Περνούσε τον περισσότερο χρόνο της εδώ», εξήγησε προσθέτοντας πως η ξενάγηση γινόταν «με τρόπο που εκείνη θα ήθελε να το δείτε».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, μετακόμισαν με την οικογένειά τους στο Γουίνδσορ το καλοκαίρι του 2022, με στόχο να περάσουν περισσότερο χρόνο κοντά στη βασίλισσα στα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Τέλος, στο ίδιο επεισόδιο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έδειξε επίσης το ηλεκτρικό πατίνι του, το οποίο χρησιμοποιεί για να μετακινείται γρήγορα στους εκτεταμένους χώρους του κτήματος, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας χρειάζονται ευέλικτα μέσα μεταφοράς.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

