Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μιλά για την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου

Η βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Φεστιβάλ Μνήμης στο Λονδίνο, στις 7 Νοεμβρίου 2015.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εξομολογήθηκε για το πόσο του λείπει η γιαγιά του, η βασίλισσα Ελισάβετ, και ότι ακόμα αισθάνεται την παρουσία της στο κάστρο του Ουίνδσορ.

«Για μένα, το Ουίνδσορ είναι αυτή», είπε χαρακτηριστικά ο πρίγκιπας της Ουαλίας.

Οι δηλώσεις του προέρχονται από μια ειλικρινή και βαθιά προσωπική συζήτηση με τον ηθοποιό Γιουτζίν Λεβί, η οποία θα μεταδοθεί ως μέρος ενός νέου ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ αργότερα αυτή την εβδομάδα, του «The Reluctant Traveller With Eugene Levy».

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ο πολυβραβευμένος ηθοποιός ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου, προς μεγάλη του έκπληξη, προσκαλείται σε μια ιδιωτική ξενάγηση στο Κάστρο του Ουίνδορ με τον πρίγκιπα της Ουαλίας.

«Μου λείπει η γιαγιά μου και ο παππούς μου»

Καθώς οι δύο άνδρες περπατούν και συζητούν, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μιλά ανοιχτά για την οικογένειά του και τα σχέδιά του για το μέλλον.

Σε κάποιο σημείο του ντοκιμαντέρ ο Λεβί ρωτά τον μελλοντικό βασιλιά: «Σου λείπει η γιαγιά σου;»

«Ναι, μου λείπει η γιαγιά μου και ο παππούς μου», απαντά.

«Ήταν μια μεγάλη αλλαγή, οπότε συχνά σκέφτομαι ότι δεν είναι πια εδώ, και ειδικά (σ.σ. όταν σκέφτομαι το Ουίνδσορ), για μένα το Ουίνδσορ είναι αυτή. Της άρεσε πολύ εδώ, περνούσε τον περισσότερο χρόνο της εδώ. Το να σας δείξω το μέρος σήμερα είναι σαν να προσπαθώ να σιγουρευτώ ότι το κάνω με τον τρόπο που θα ήθελε εκείνη».

«Είχε και τα άλογά της εδώ και ήταν πολύ σημαντικά για εκείνη και γι' αυτό αγαπούσε αυτό το μέρος», πρόσθεσε ο πρίγκιπας.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Ουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, μετακόμισαν με την οικογένειά τους από το Λονδίνο στο Ουίνδσορ το καλοκαίρι του 2022, ήταν για να περάσουν περισσότερο χρόνο με τη βασίλισσα Ελισάβετ στα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Δυστυχώς, πέθανε λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου, στο κάστρο Μπαλμόραλ στην Σκωτία.

Ωστόσο, η οικογένεια αισθάνεται πλέον τόσο άνετα στο αρχαίο κτήμα του Μπέρκσαϊρ, που αποφάσισε να το κάνει το «μόνιμο σπίτι» της.

Τους επόμενους μήνες θα μετακομίσουν από το Adelaide Cottage, ένα σπίτι τεσσάρων υπνοδωματίων, στο Forest Lodge, στο οποίο σκοπεύουν να παραμείνουν ακόμα και αφού ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς. Αυτό θα προσφέρει στην οικογένεια την ευκαιρία για μια νέα αρχή σε ένα νέο περιβάλλον.

«Ένας εξαιρετικά ευγενικός οικοδεσπότης»

Ο Γιουτζίν Λεβί περιέγραψε την εμπειρία του με τον πρίγκιπα της Ουαλίας ως «μία από τις πιο συναρπαστικές μέρες της ζωής μου».

«Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν ένας εξαιρετικά ευγενικός οικοδεσπότης και με εντυπωσίασε το πόσο άνετα με έκανε να νιώσω. Ένας έξυπνος νεαρός με υπέροχο χιούμορ», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Το νέο επεισόδιο του «The Reluctant Traveller With Eugene Levy» με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ θα βγει στο Apple TV+ στο Ηνωμένο Βασίλειο την Παρασκευή.

