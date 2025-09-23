Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ: Επίσκεψη στο Σάουθπορτ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία των τριών κοριτσιών

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον κατά την επίσκεψή τους στο δημοτικό σχολείο Churchtown, στο Σάουθπορτ της Αγγλίας.

Σε μια κίνηση συμπαράστασης και αλληλεγγύης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν το Σάουθπορτ, στη βόρεια Αγγλία, όπου πέρυσι τρία μικρά κορίτσια δολοφονήθηκαν σε μια επίθεση με μαχαίρι.

Το τραγικό περιστατικό, που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για την τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ τον περασμένο Ιούλιο, είχε σοκάρει ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και πυροδότησε μέρες βίαιων ταραχών σε πολλές πόλεις.

Συνάντηση με τις οικογένειες και ξενάγηση στη μνήμη των θυμάτων

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία ήταν η δεύτερη του ζευγαριού μέσα σε έναν χρόνο, ο διάδοχος του θρόνου και η σύζυγός του είχαν κατ' ιδίαν συνομιλίες με τους γονείς των θυμάτων, που ήταν μόλις 9, 7 και 6 ετών. «Επιστρέψαμε σήμερα στο Σάουθπορτ για να δούμε μια κοινότητα που ενώνει τις δυνάμεις της και επουλώνει τις πληγές της, στον απόηχο του τραγικού περιστατικού», ανέφερε σε ανάρτησή του το παλάτι του Κένσινγκτον.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον κατά την επίσκεψή τους στο Σάουθπορτ AP

Το πριγκιπικό ζεύγος, που έχει τρία παιδιά, ξεναγήθηκε σε μια νέα παιδική χαρά που κατασκευάστηκε σε σχολείο της περιοχής στη μνήμη δύο από τις μαθήτριες που έχασαν τη ζωή τους. Επίσης, συνομίλησαν με δασκάλους και μαθητές, ακούγοντας πώς διαχειρίζονται την απώλεια και το πένθος μετά την επίθεση, στην οποία τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλα 10 παιδιά.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του κοιτάζουν τη νέα παιδική χαρά στο Δημοτικό Σχολείο Churchtown, που δημιουργήθηκε στη μνήμη των πρώην μαθητριών Μπίμπε Κινγκ και Άλις ντα Σίλβα Αγκουιάρ, AP

Παραπληροφόρηση και ταραχές

Η επίθεση πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς η παραπληροφόρηση που διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ψευδώς ότι ο δράστης ήταν μουσουλμάνος αιτών άσυλο. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στο Σάουθπορτ, ενώ σημειώθηκε ακόμα και απόπειρα επίθεσης κατά του τοπικού τεμένους. Οι ταραχές εξαπλώθηκαν σύντομα σε ολόκληρη τη χώρα.

*Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

