Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ: Επίσκεψη στο Σάουθπορτ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία των τριών κοριτσιών

Το πριγκιπικό ζεύγος επισκέφθηκε την πόλη όπου τρία παιδιά δολοφονήθηκαν σε επίθεση, προκειμένου να στηρίξει την τοπική κοινότητα και να συνομιλήσει με τις οικογένειες των θυμάτων

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ: Επίσκεψη στο Σάουθπορτ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία των τριών κοριτσιών

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον κατά την επίσκεψή τους στο δημοτικό σχολείο Churchtown, στο Σάουθπορτ της Αγγλίας.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια κίνηση συμπαράστασης και αλληλεγγύης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν το Σάουθπορτ, στη βόρεια Αγγλία, όπου πέρυσι τρία μικρά κορίτσια δολοφονήθηκαν σε μια επίθεση με μαχαίρι.

Το τραγικό περιστατικό, που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για την τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ τον περασμένο Ιούλιο, είχε σοκάρει ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και πυροδότησε μέρες βίαιων ταραχών σε πολλές πόλεις.

Συνάντηση με τις οικογένειες και ξενάγηση στη μνήμη των θυμάτων

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία ήταν η δεύτερη του ζευγαριού μέσα σε έναν χρόνο, ο διάδοχος του θρόνου και η σύζυγός του είχαν κατ' ιδίαν συνομιλίες με τους γονείς των θυμάτων, που ήταν μόλις 9, 7 και 6 ετών. «Επιστρέψαμε σήμερα στο Σάουθπορτ για να δούμε μια κοινότητα που ενώνει τις δυνάμεις της και επουλώνει τις πληγές της, στον απόηχο του τραγικού περιστατικού», ανέφερε σε ανάρτησή του το παλάτι του Κένσινγκτον.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον κατά την επίσκεψή τους στο Σάουθπορτ

AP

Το πριγκιπικό ζεύγος, που έχει τρία παιδιά, ξεναγήθηκε σε μια νέα παιδική χαρά που κατασκευάστηκε σε σχολείο της περιοχής στη μνήμη δύο από τις μαθήτριες που έχασαν τη ζωή τους. Επίσης, συνομίλησαν με δασκάλους και μαθητές, ακούγοντας πώς διαχειρίζονται την απώλεια και το πένθος μετά την επίθεση, στην οποία τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλα 10 παιδιά.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του κοιτάζουν τη νέα παιδική χαρά στο Δημοτικό Σχολείο Churchtown, που δημιουργήθηκε στη μνήμη των πρώην μαθητριών Μπίμπε Κινγκ και Άλις ντα Σίλβα Αγκουιάρ,

AP

Παραπληροφόρηση και ταραχές

Η επίθεση πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς η παραπληροφόρηση που διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ψευδώς ότι ο δράστης ήταν μουσουλμάνος αιτών άσυλο. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στο Σάουθπορτ, ενώ σημειώθηκε ακόμα και απόπειρα επίθεσης κατά του τοπικού τεμένους. Οι ταραχές εξαπλώθηκαν σύντομα σε ολόκληρη τη χώρα.

*Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαντά σε Τραμπ - «Δεν θα υποχωρήσουμε στις πιέσεις»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο o θάνατος νεαρής πρώην αναλύτριας της JP Morgan στην έπαυλη playboy μπάρμαν

21:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το νέο βιβλίο της Κάμαλα Χάρις προκαλεί αναστάτωση στο Δημοκρατικό Κόμμα

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Προσοχή στις μεταφορές χρημάτων – Πότε θεωρούνται εισόδημα και πώς να αποφύγετε τις παγίδες

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θέμα χρόνου να κληθεί στο Ανθρωποκτονιών

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Φεύγουν οι κόκκινες λεπτομέρειες από τη φανέλα – Ο χορηγός γίνεται κιτρινόμαυρος

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Απαντά σε Τραμπ - «Δεν είμασταν ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη»

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Απαιτούνται 1.500 ημέρες για την τελεσιδικία μίας υπόθεσης – Oι 4 προτάσεις Χατζηδάκη για επιτάχυνση της Δικαιοσύνης

20:52LIFESTYLE

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Πότε θα δούμε νέο επεισόδιο

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ένα βήμα πιο κοντά στην κατασκευή της νέας Τούμπας

20:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Απάντηση της προέδρου του Αρείου Πάγου για το ζήτημα της εκταφής

20:39ΚΟΣΜΟΣ

O Έπσταϊν έφτιαξε ανθρώπινη σκακιέρα με τον ίδιο Βασιλιά και νεαρά μοντέλα ως θηλυκά πιόνια του

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κύμα απάτης: Μηνύματα από πενταψήφιο αριθμό με… «παντρεμένη που αναζητά γνωριμία»

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Μιλέι: Μια «τρομερή» σχέση

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: «Έχει κάνει λάθη, αλλά έχει και τραύματα», λέει η μητέρα του

20:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου από πέντε ανήλικους

20:26LIFESTYLE

Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό της

20:18LIFESTYLE

Μαρία Γεωργιάδου: «Καμιά φορά προβάλλονται πράγματα που δεν θες» - Η εξομολόγηση για την σχέση της με τον Στράτο Τζώρτζογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

20:26LIFESTYLE

Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό της

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Δηκτική απάντηση Ρούμπιο σε Ερντογάν: Οι ηγέτες παρακαλούν να συναντήσουν τον Τραμπ και να κάνουν χειραψία μαζί του

20:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου από πέντε ανήλικους

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Δεν θα απολογηθούμε εμείς, αναζητείται νέα ώρα»

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

20:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Απάντηση της προέδρου του Αρείου Πάγου για το ζήτημα της εκταφής

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου εγκλωβίστηκε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τη θάλασσα 

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Προσοχή στις μεταφορές χρημάτων – Πότε θεωρούνται εισόδημα και πώς να αποφύγετε τις παγίδες

21:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το νέο βιβλίο της Κάμαλα Χάρις προκαλεί αναστάτωση στο Δημοκρατικό Κόμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ