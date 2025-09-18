Κέιτ Μίντλετον: Το μοναδικό κόσμημα με τα 18 διαμάντια που φόρεσε στην υποδοχή των Τραμπ
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας κατά την υποδοχή του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στο παλάτι Ουίνσδορ
Η ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαδεύτηκε από την λαμπερή παρουσία της Κέιτ Μίντλετον, η οποία υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, στο κάστρο του Ουίνσδορ.
Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στον Walled Garden του βασιλικού κτήματος, σηματοδοτώντας την έναρξη της διήμερης επίσημης επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, στη Βρετανία.
Για την περίσταση, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα κομψό μπορντό φόρεμα, της αγαπημένης της σχεδιάστριας, Εμίλια Ουίκστιντ (Emilia Wickstead). Ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα καπέλο του οίκου Jane Taylor και μια μπορντό τσάντα Chanel, την οποία έχει κρατήσει και στο παρελθόν.
Ωστόσο, η πιο ξεχωριστή λεπτομέρεια της εμφάνισής της και αυτή που τράβηξε επάνω της τα περισσότερα βλέμματα, ήταν μία καρφίτσα με φτερά, η οποία ανήκε κάποτε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα.
Το ιστορικό κόσμημα διακοσμημένο με 18 διαμάντια σε στρογγυλή κοπή μαζί με μικρά σμαράγδια πρόσθετε μία ιδιαίτερη νότα λάμψης και παράδοσης.
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνόδευσαν το προεδρικό ζεύγος προτού συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα έξω από το Victoria House.
Η βασίλισσα Καμίλα φορούσε ένα έντονο μπλε φόρεμα και ασορτί πανωφόρι από τον οίκο Fiona Clare, ενώ τα συνδύασε με μία καρφίτσα από ζαφείρια και διαμάντια και ένα καπέλο Philip Treacy.
Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, τράβηξε επάνω της -για άλλη μία φορά- όλα τα βλέμματα εξαιτίας του καπέλου της, χρώματος μωβ, με πλατύ γείσο. Επιλογή που έκανε εξαιρετική αντίθεση με το σκούρο γκρι κοστούμι από τον οίκο Christian Dior Haute Couture και με σκούρες γκρι σουέτ γόβες.