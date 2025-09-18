Κέιτ Μίντλετον: Το μοναδικό κόσμημα με τα 18 διαμάντια που φόρεσε στην υποδοχή των Τραμπ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ υποδέχονται τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στο κάστρο του Ουίνσδορ, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαδεύτηκε από την λαμπερή παρουσία της Κέιτ Μίντλετον, η οποία υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, στο κάστρο του Ουίνσδορ.

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στον Walled Garden του βασιλικού κτήματος, σηματοδοτώντας την έναρξη της διήμερης επίσημης επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, στη Βρετανία.

Για την περίσταση, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα κομψό μπορντό φόρεμα, της αγαπημένης της σχεδιάστριας, Εμίλια Ουίκστιντ (Emilia Wickstead). Ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα καπέλο του οίκου Jane Taylor και μια μπορντό τσάντα Chanel, την οποία έχει κρατήσει και στο παρελθόν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ καλωσορίζονται από τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Πριγκίπισσα Κέιτ της Ουαλίας στο Κάστρο του Ουίνσδορ της Αγγλίας, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Ωστόσο, η πιο ξεχωριστή λεπτομέρεια της εμφάνισής της και αυτή που τράβηξε επάνω της τα περισσότερα βλέμματα, ήταν μία καρφίτσα με φτερά, η οποία ανήκε κάποτε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Το ιστορικό κόσμημα διακοσμημένο με 18 διαμάντια σε στρογγυλή κοπή μαζί με μικρά σμαράγδια πρόσθετε μία ιδιαίτερη νότα λάμψης και παράδοσης.

Η καρφίτσα που φόρεσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανήκε στο παρελθόν στην πριγκίπισσα Νταϊάνα. Pool PA μέσω AP

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνόδευσαν το προεδρικό ζεύγος προτού συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα έξω από το Victoria House.

Η βασίλισσα Καμίλα φορούσε ένα έντονο μπλε φόρεμα και ασορτί πανωφόρι από τον οίκο Fiona Clare, ενώ τα συνδύασε με μία καρφίτσα από ζαφείρια και διαμάντια και ένα καπέλο Philip Treacy.

Η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε να φορέσει ένα έντονα μπλε φόρεμα για την υποδοχή του προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Pool AP

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, τράβηξε επάνω της -για άλλη μία φορά- όλα τα βλέμματα εξαιτίας του καπέλου της, χρώματος μωβ, με πλατύ γείσο. Επιλογή που έκανε εξαιρετική αντίθεση με το σκούρο γκρι κοστούμι από τον οίκο Christian Dior Haute Couture και με σκούρες γκρι σουέτ γόβες.

Η υποδοχή του προεδρικού ζεύγους στο παλάτι του Ουίνσδορ από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ. Pool Daily Mirror μέσω AP

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, ξεναγούνται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο παλάτι Ουίνσδορ. Pool AP

