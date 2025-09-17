Μελάνια Τραμπ: Για δεύτερη φορά με καπέλο που κλέβει την παράσταση

Η Μελάνια Τραμπ εντυπωσιάζει σε κάθε της εμφάνιση. Και κάποιοι λένε ότι ξέρει πότε να βάζει ένα καπέλο και ειδικά πώς να το συνδυάζει. Το είχε κάνει και με την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, όταν είχε εμφανιστεί με ένα καπέλο - δημιουργία του σχεδιαστή Έρικ Τζάβιτς - το έκανε και τώρα κατά την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο κάστρο του Γουίνσδορ.

Η Μελάνια Τραμπ βρίσκεται από εχθές το βράδυ στη Βρετανία και σήμερα έφθασαν στο Κάστρο Γουίνδσορ που τους υποδέχθηκαν αρχικά, στα σκαλιά του ελικοπτέρου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και στη συνέχεια, στην είσοδο του Κάστρου, ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα.

Η Μελάνια Τραμπ κατά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως Αμερικανού προέδρου μετά τη νίκη του στις εκλογές POOL AFP

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε αυτή τη φορά με ένα καπέλο που έκρυβε τα μάτια της, δημιουργώντας - όπως και στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, ένα μυστήριο κόντρα στον αυστηρό τόνο του βασιλικού πρωτοκόλλου.