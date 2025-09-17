Βρετανία: Τραμπ και βασιλική οικογένεια ανταλλάσσουν δώρα - Τσάντα Anya Hindmarch, καρφίτσα Tiffany

Το ζεύγος Τραμπ με το βασιλικό ζεύγος του Ηνωμένου Βασιλείου ανταλλάσσουν δώρα κατά την επίσκεψη στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο

Η βασιλική οικογένεια και ο Τραμπ πρόκειται να ανταλλάξουν πλούσια δώρα μετά το γεύμα που έχουν στο Παλάτι Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο.

Όπως μεταδίδει το BBC, o βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα θα χαρίσουν στον Αμερικανό πρόεδρο έναν χειροποίητο δερμάτινο τόμο για να σηματοδοτήσουν την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Επίσης, θα δωρίσουν τη Σημαία της Ένωσης που κυμάτιζε πάνω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ημέρα της δεύτερης ορκωμοσίας του, τον Ιανουάριο του 2025.

Ειδικά στη Μελάνια Τραμπ θα χαρίσουν ένα ασημένιο μπολ, χειροποίητο από τη Βορειοϊρλανδή καλλιτέχνιδα Κάρα Μέρφι, και μια τσάντα Anya Hindmarch, ειδικά κατασκευασμένη μόνο για αυτή. Επίσης, θα δώσουν και μια ασημένια κορνίζα με ειδική χάραξη.

Από την πλευρά τους, Ντόναλντ και Μενάλια Τραμπ θα δωρίσουν στον βασιλιά Κάρολο ένα αντίγραφο ενός σπαθιού του Προέδρου Αϊζενχάουερ ως «υπενθύμιση της ιστορικής συνεργασίας που ήταν κρίσιμη για τη νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Στη βασίλισσα Καμίλα δε, θα χαρίσουν μια vintage καρφίτσα Tiffany & Co από χρυσό 18 καρατίων, διαμάντια και ρουμπίνια.