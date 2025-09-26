Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μία σπάνια εξομολόγηση για την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του - Βίντεο

Σε μια σπάνια τηλεοπτική του εμφάνιση, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «άνοιξε» την καρδιά του για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε με την οικογένειά του, χαρακτηρίζοντας το 2024 «τη δυσκολότερη χρονιά» που έχει περάσει ποτέ.

Σε απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το «The Reluctant Traveler» με τον Γιουτζίν Λέβι στο Apple TV+, ο 43χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνει για την ζωή του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τον τελευταίο χρόνο.

«Προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία σε όλους — ξεναγήσεις παντού», λέει αστειευόμενος ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ενώ περπατούν μαζί με τον Γιουτζίν Λεβί στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Σε ερώτηση του Λεβί για τον ελεύθερο χρόνο του, ο Ουίλιαμ απαντά με χαμόγελο: «Ύπνος. Όταν έχεις τρία μικρά παιδιά, ο ύπνος είναι βασικό κομμάτι της ζωής».

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες εμφανίζονται να κάνουν μία πιο εξομολογητική συζήτηση σε τοπική παμπ, όπου ο Ουίλιαμ μιλά ανοιχτά για το διάστημα που τόσο η σύζυγός του όσο και ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, διαγνώστηκαν με καρκίνο. «Θα έλεγα ότι το ’23–’24 ήταν η δυσκολότερη χρονιά που είχα ποτέ. Η ζωή είναι για να μας δοκιμάζει· το να ξεπερνάς αυτές τις στιγμές είναι που μας διαμορφώνει», τονίζει.

Η πριγκίπισσα Κέιτ ανακοίνωσε την μάχη της με τον καρκίνο τον Μάρτιο του 2024. Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 2025, γνωστοποίησε πως ο καρκίνος της βρίσκεται σε ύφεση, ύστερα από κύκλο χημειοθεραπειών και έχει επιστρέψει σταδιακά στα βασιλικά της καθήκοντα. «Δεν είναι μια ευθεία, όπως φαντάζεσαι ότι θα είναι. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές», είχε πει η ίδια τον Ιούλιο, σε επίσκεψή της σε νοσοκομείο του Έσσεξ.

Ο ίδιος ο Ουίλιαμ είχε μιλήσει ξανά τον Νοέμβριο του 2024, σε συνέντευξή του από τη Νότια Αφρική για το βραβείο Earthshot, χαρακτηρίζοντας εκείνη την περίοδο «τρομερή» και «ίσως την πιο δύσκολη της ζωής του».

«Είμαι περήφανος για τη γυναίκα μου, είμαι περήφανος για τον πατέρα μου, για τον τρόπο που αντιμετώπισαν όσα τους συνέβησαν. Από οικογενειακή σκοπιά, όμως, ήταν πραγματικά σκληρό», είχε δηλώσει τότε.

