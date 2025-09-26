Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μία σπάνια εξομολόγηση για την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του - Βίντεο

«Η ζωή είναι εδώ για να μας δοκιμάζει», ανέφερε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου σε συνέντευξή του στο «The Reluctant Traveler» και τον Γιουτζίν Λεβί

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μία σπάνια εξομολόγηση για την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια σπάνια τηλεοπτική του εμφάνιση, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «άνοιξε» την καρδιά του για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε με την οικογένειά του, χαρακτηρίζοντας το 2024 «τη δυσκολότερη χρονιά» που έχει περάσει ποτέ.

Σε απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το «The Reluctant Traveler» με τον Γιουτζίν Λέβι στο Apple TV+, ο 43χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνει για την ζωή του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τον τελευταίο χρόνο.

«Προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία σε όλους — ξεναγήσεις παντού», λέει αστειευόμενος ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ενώ περπατούν μαζί με τον Γιουτζίν Λεβί στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Σε ερώτηση του Λεβί για τον ελεύθερο χρόνο του, ο Ουίλιαμ απαντά με χαμόγελο: «Ύπνος. Όταν έχεις τρία μικρά παιδιά, ο ύπνος είναι βασικό κομμάτι της ζωής».

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες εμφανίζονται να κάνουν μία πιο εξομολογητική συζήτηση σε τοπική παμπ, όπου ο Ουίλιαμ μιλά ανοιχτά για το διάστημα που τόσο η σύζυγός του όσο και ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, διαγνώστηκαν με καρκίνο. «Θα έλεγα ότι το ’23–’24 ήταν η δυσκολότερη χρονιά που είχα ποτέ. Η ζωή είναι για να μας δοκιμάζει· το να ξεπερνάς αυτές τις στιγμές είναι που μας διαμορφώνει», τονίζει.

Η πριγκίπισσα Κέιτ ανακοίνωσε την μάχη της με τον καρκίνο τον Μάρτιο του 2024. Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 2025, γνωστοποίησε πως ο καρκίνος της βρίσκεται σε ύφεση, ύστερα από κύκλο χημειοθεραπειών και έχει επιστρέψει σταδιακά στα βασιλικά της καθήκοντα. «Δεν είναι μια ευθεία, όπως φαντάζεσαι ότι θα είναι. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές», είχε πει η ίδια τον Ιούλιο, σε επίσκεψή της σε νοσοκομείο του Έσσεξ.

Ο ίδιος ο Ουίλιαμ είχε μιλήσει ξανά τον Νοέμβριο του 2024, σε συνέντευξή του από τη Νότια Αφρική για το βραβείο Earthshot, χαρακτηρίζοντας εκείνη την περίοδο «τρομερή» και «ίσως την πιο δύσκολη της ζωής του».

«Είμαι περήφανος για τη γυναίκα μου, είμαι περήφανος για τον πατέρα μου, για τον τρόπο που αντιμετώπισαν όσα τους συνέβησαν. Από οικογενειακή σκοπιά, όμως, ήταν πραγματικά σκληρό», είχε δηλώσει τότε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:59ΚΟΣΜΟΣ

Κίρα Νάιτλι: «Σφράγισε» το τέλος της από τους «Πειρατές της Καραϊβικής» - «Χαρούμενη που υπήρξα μέρος αυτής της εμπειρίας»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μία σπάνια εξομολόγηση για την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του - «Το να ξεπερνάς αυτές τις στιγμές είναι που μας διαμορφώνει»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – Δείτε εικόνες

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Le Figaro - Ο Τραμπ χλευάζει τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Ξέρει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον για τις νοθευμένες εκλογές»

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

19:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Στον τελικό ο Προμηθέας, απέκλεισε την ΑΕΚ

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αποσύρει την προσπάθεια επιβολής αυστηρών κανόνων για το ντονέρ κεμπάπ στην ΕΕ

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκη: Ο στατικός ηλεκτρισμός «χτυπά» επισκέπτες και τουρίστες στον σταθμό Βενιζέλου

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: 36χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Βροχές και καταιγίδες από το Σάββατο βράδυ

18:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Τραμπ διευκολύνει με διάταγμα τη συμφωνία πώλησης του TikTok - Στα 14 δισ. δολάρια η αξία του

18:48LIFESTYLE

Βρίσκουν τη θέση τους στη βραδινή ζώνη – Τι ώρα θα προβάλλονται πλέον οι σειρές

18:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Σε πλήρη παράταξη το… τρομακτικό «πράσινο» ρόστερ

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Politico - Σχέδιο «μαμούθ» της ΕΕ: 140 δισ. ευρώ για την Ουκρανία από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια

18:36LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Άννα ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος από τους βιαστές της

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα – Το Reuters αποδομεί τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Νίκος Περέλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: 36χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά του» - Μαζικές αποχωρήσεις όταν ανέβηκε στο βήμα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις - Τι αναφέρει το αεροδρόμιο

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Σε αυτές τις 8 περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Νίκος Περέλης

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

18:36LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Άννα ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος από τους βιαστές της

17:33LIFESTYLE

Έξαλλοι οι θαυμαστές του «Law and Order» για τη δολοφονία πρωταγωνιστή στην πρεμιέρα της 27ης σεζόν

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης πιάστηκε σε LIVE μετάδοση – «Τι κάνεις στο σπίτι μου;»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – Δείτε εικόνες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας, παρά το ότι έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής

19:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Στον τελικό ο Προμηθέας, απέκλεισε την ΑΕΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ