Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε ότι θα φέρει αλλαγή στη μοναρχία όταν γίνει βασιλιάς, σε μια συνέντευξη που, σύμφωνα με πηγές του παλατιού, είναι η πιο ανοιχτή που έχει δώσει ποτέ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»
O πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ
«Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς», είπε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ μιλώντας στον ηθοποιό Γιουτζίν Λέβι στο Γουίνδσορ, για την εκπομπή The Reluctant Traveller του Apple TV+. Σε μια αποκαλυπτική συζήτηση, ο ηθοποιός ρώτησε τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ για τον μελλοντικό του ρόλο. «Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πω ότι η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου», είπε. «Αλλαγή σημαντική και την αποδέχομαι, απολαμβάνω αυτή την αλλαγή. Δεν τη φοβάμαι, αυτό είναι το κομμάτι που με ενθουσιάζει, η ιδέα να μπορώ να φέρω κάποια αλλαγή. Όχι υπερβολικά ριζοσπαστικές, αλλά αλλαγές που νομίζω ότι πρέπει να συμβούν».

Η συνέντευξη του Ουίλιαμ με τον Γιουτζίν Λέβι είναι η πιο ανοιχτή που τον έχουμε δει ποτέ. Ο πρίγκιπας έκανε τα σχόλια καθώς ξεναγούσε τον Λέβι στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Ο Ουίλιαμ έφτασε για να συναντήσει τον ηθοποιό με ένα ηλεκτρικό σκούτερ που είπε ότι χρησιμοποιούσε για να μετακινείται στους χώρους του κάστρου. Είπε ότι ήταν θαυμαστής της σειράς ταινιών American Pie – των άσεμνων ταινιών ενηλικίωσης στις οποίες ο Λέβι υποδύθηκε έναν πατέρα που υπέφερε πολύ.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης σε μερικά από τα πιο μεγαλοπρεπή δωμάτια του κάστρου, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε επίσης για την οικογενειακή του ιστορία. «Νομίζω ότι αν δεν είσαι προσεκτικός, η ιστορία μπορεί να είναι ένα πραγματικό βάρος και μια άγκυρα γύρω σου, και μπορεί να νιώσεις ασφυξία από αυτήν, και υπερβολικά περιορισμένος από αυτήν. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ζεις για το εδώ και τώρα».

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ τονίζει τη σημασία της παράδοσης, αλλά λέει ότι δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις για να διατηρήσει τη μοναρχία επίκαιρη. «Υπάρχουν σημεία όταν εξετάζεις την παράδοση που αναρωτιέσαι, εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για τους σημερινούς σκοπούς; Είναι αυτό ακόμα το σωστό; Κάνουμε ακόμα και έχουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο που θα μπορούσαμε να έχουμε; Μου αρέσει λοιπόν να αμφισβητώ τα πράγματα, αυτό είναι που πραγματικά θέλω να πω».

Μιίλησε επίσης για την οικογένεια, τα παιδιά, την παρέμβαση των μέσων ενημέρωσης και το γεγονός ότι είναι οπαδός της Άστον Βίλα. Επίσης η πίεση που βιώνει τόσο ο πατέρας του όσο και η σύζυγός του που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο είναι ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις ανταλλαγές τους. «Τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια με κατακλύζουν, αρκετά. Ξέρετε, η ανησυχία ή το άγχος γύρω από την οικογενειακή πλευρά των πραγμάτων - αυτό με κατακλύζει αρκετά»

Στη συνέχεια ο Πρίγκιπας και ο ηθοποιός πηγαίνει στην παμπ Two Brewers κοντά στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Ο Λέβι παραγγέλνει μια μπύρα Guinness, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ πίνει μηλίτη. Είναι ένα περιβάλλον όπου ο Πρίγκιπας φαίνεται χαλαρός, ειδικά όταν μιλάει για την οικογένειά του και για το πώς τα παιδιά του αντιμετώπισαν το γεγονός ότι η μητέρα τους ήταν άρρωστη.

«Προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι τους παρέχουμε την ασφάλεια και την προστασία που χρειάζονται», είπε στον Λέβι. «Και είμαστε μια πολύ ανοιχτή οικογένεια, οπότε μιλάμε για πράγματα που μας ενοχλούν και πράγματα που μας προβληματίζουν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Έτσι, είναι απλώς σημαντικό να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον και να καθησυχάζουμε τα παιδιά ότι όλα είναι εντάξει.»

Το μόνο θέμα στο οποίο δεν αναφέρθηκαν ήταν η σχέση του με τον Πρίγκιπα Χάρι. Αλλά ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέφερε τον αδελφό του όταν ρωτήθηκε για την εμπειρία του ως βασιλιάς μεγαλώνοντας με τον έντονο έλεγχο που αντιμετώπισαν η μητέρα και ο πατέρας του. «Ελπίζω να μην επιστρέψουμε σε κάποιες από τις πρακτικές του παρελθόντος με τις οποίες μεγαλώσαμε εγώ και ο Χάρι. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βεβαιωθώ ότι δεν θα επιστρέψουμε σε αυτή την κατάσταση».

Μιλώντας στο BBC, ο Λέβι είπε ότι εξεπλάγη από το πόσο ειλικρινής ήταν ο Πρίγκιπας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. «Για μένα, ήταν απλώς μια συζήτηση. Δεν το σκεφτόμουν στο μυαλό μου ως λαβράκι», είπε. «Μου έλεγε ποιες ήταν οι σκέψεις του και μπορέσαμε να κάνουμε λίγο μπρος-πίσω. Ήταν μια εντελώς σουρεαλιστική μέρα για μένα». Και καθώς ο πρίγκιπας και ο ηθοποιός τελείωναν τα ποτά τους και ολοκλήρωναν την ημέρα τους μαζί, ο πρίγκιπας είπε ότι θέλει να δημιουργήσει έναν κόσμο για τον οποίο ο γιος του θα είναι περήφανος.

«Ξέρετε, η ζωή έχει σταλεί για να μας δοκιμάσει και εμάς και σίγουρα μπορεί να είναι δύσκολη κατά καιρούς, και το να μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό είναι που μας κάνει αυτό που είμαστε. Είμαι τόσο περήφανος για τη σύζυγό μου και τον πατέρα μου, για τον τρόπο που χειρίστηκαν όλη την περασμένη χρονιά. Τα παιδιά μου τα κατάφεραν επίσης εξαιρετικά»

