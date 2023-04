«Ο πόλεμος των Ουίνδσορ»: Νέο βιβλίο με αποκαλύψεις για τις ταραγμένες σχέσεις στο Μπάκιγχαμ

Ένα νέο βιβλίο ρίχνει φως στον πόλεμο των Ουίνδσορ, αποκαλύπτοντας δύσκολες στιγμές και τεταμένες σχέσεις πίσω απο τις κλειστές πόρτες του Μπάκιγχαμ. Έχει τίτλο «Ο Βασιλιάς μας: Κάρολος Γ- Ο άνθρωπος και ο μονάρχης» και κυκλοφορεί στις 13 Απριλίου

Αμέσως μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, μέσα σε όλη τη θλίψη και τη νοσταλγία, υπήρχε ένα θέαμα που ζέστανε τις καρδιές πολλών. Θα μπορούσε να είναι αλήθεια; Είχαν τελικά συμφιλιωθεί ο Χάρι και ο Γουίλιαμ; Οι δύο πρίγκιπες και οι συζύγοί τους βγήκαν μαζί από το κάστρο του Ουίνδσορ για να χαιρετίσουν τα πλήθη.

Ήταν ιδέα του πρίγκιπα Ουίλιαμ, μάθαμε αργότερα, να δείξουν ενότητα, χειρονομία που σίγουρα θα άγγιζε την εκλιπούσα γιαγιά του. Για λίγα λεπτά, φαινόταν ότι τα «αντιμαχόμενα» ζευγάρια είχαν γυρίσει πίσω στο χρόνο, προτού η πικρία και τα σκληρά λόγια καταστρέψουν τη σχέση τους.

Δυστυχώς, όλα ήταν μια ψευδαίσθηση — όπως επιβεβαίωσαν πηγές κοντά στη βασιλική οικογένεια. Η Κέιτ Μίντλετον αργότερα παραδέχτηκε σε ένα ανώτερο αξιωματούχο ότι, ήταν τόσο άρρωστο το κλίμα μεταξύ τους που η κοινή βόλτα ήταν «ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε να κάνει ποτέ». Αυτά και πολλά ακόμη αποκαλύπτει ο Ρόμπερτ Τζόμπσον στο βιβλίο του με τίτλο «Ο Βασιλιάς μας: Κάρολος Γ- Ο άνθρωπος και ο μονάρχης» (Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed by Robert Jobson) που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Απριλίου.

Αυτο συνέβη σημειωτέον πριν ο πρίγκιπας Χάρι δημοσιεύσει το Spare, την αυτοβιογραφία που όχι μόνο αποκάλυψε οικογενειακά μυστικά, αλλά και τη δυσαρέσκεια του για τον αδερφό του. Ήταν πριν από την σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix που έκανε με τη Μέγκαν και τις διαδοχικές τηλεοπτικές συνεντεύξεις στις οποίες επέκρινε το βασιλικό ίδρυμα.

Η βασίλισσα είχε κουραστεί από τα ξεσπάσματά του

Αν η Κέιτ έβρισκε σχεδόν ανυπόφορο πριν από όλα αυτά να μοιραστεί μια βόλτα με τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ τότε πώς — πρέπει να αναρωτηθεί κανείς — νιώθουν αυτή και ο Ουίλιαμ για αυτούς τώρα; Στην πραγματικότητα, όταν πέθανε η γιαγιά του, ο Χάρι είχε πολύ λίγους υποστηρικτές στην οικογένεια. Ακόμα και η Βασίλισσα, που τον προστάτευε πάντα πολύ, είχε κουραστεί από τα ξεσπάσματα του.

Πρώτον, είχε κουραστεί από τις αντιπαραθέσεις μεταξύ του Χάρι και του αδελφού του, που μερικές φορές γίνονταν παρουσία της. Τότε ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν αρχίσει να επικρίνουν δημόσια τόσο τη μοναρχία όσο και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Σε εκείνο το σημείο, η βασίλισσα ειλικρινά κουρασμένη από τη συμπεριφορά του ζευγαριού, την είχε χαρακτηρίσει ως «αρκετά τρελή». Έφτασε να πιστέψει, ωστόσο, ότι ο εγγονός της είχε κυριευθεί τόσο από την αγάπη του για τη γυναίκα του που «θόλωσε την κρίση του».

Και ένιωθε απογοητευμένη: όχι μόνο απογοητεύτηκε από την απόφαση του Χάρι να εγκαταλείψει το βασιλικό του καθήκον, αλλά είδε επίσης την αναχώρηση των Σάσεξ ως χαμένη ευκαιρία. Παρόλα αυτά, η βασίλισσα ήλπιζε ειλικρινά ότι ο εγγονός της θα έβρισκε γαλήνη και ευτυχία ζώντας τη ζωή που είχε επιλέξει.

Ο Χάρι, από την πλευρά του, της τηλεφωνούσε τακτικά από την Καλιφόρνια. Αλλά προβλημάτιζε τη βασίλισσα το γεγονός οτι συνέχιζε να εκφράζει τα παράπονά του. Στο τέλος, του ζήτησε να μιλήσει απευθείας στον πατέρα του. Μια πηγή είπε: «Η Αυτού Μεγαλειότητα βρήκε τις κλήσεις του πρίγκιπα Χάρι αρκετά δύσκολες και κουραστικές. Δεν ήθελε να ανακατευτεί στη σχέση πατέρα/γιου και τον παρότρυνε να μιλήσει στον πατέρα του ».

Ούτε αυτό πέτυχε. Ο πρίγκιπας Κάρολος απλώς σταμάτησε να δέχεται τις κλήσεις του Χάρι αφού ο γιος του τον ορκίστηκε και ζήτησε επανειλημμένα χρήματα. Όταν η βασίλισσα ρώτησε τον Κάρολο γιατί δεν ενέδωσε, εκείνος της είπε ότι δεν ήταν τράπεζα.

Φοβόταν οτι θα έχει την τύχη της Νταϊάνα

Η είδηση της σχέσης του Χάρι με μια Αμερικανίδα ηθοποιό είχε κυκλοφορήσει στις 31 Οκτωβρίου του 2016. Η Μέγκαν Μαρκλ δεν φαινόταν ταραγμένη: την ίδια μέρα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram Όμως η διάθεσή της φάνηκε να αλλάζει γρήγορα. Οι φωτογραφίες της εντυπωσιακής νέας κοπέλας του πρίγκιπα βγήκαν στο προσκήνιο και αναπόφευκτα έγινε στόχος των παπαράτσι.

«Τρομοκρατημένος» για την ασφάλειά της, ο Χάρι παραδέχτηκε αργότερα ότι φοβόταν ότι η ιστορία θα επαναληφθεί και η Μέγκαν θα υπέφερε το ίδιο ανελέητο κυνηγητό που υπέμεινε η μητέρα του, που πίστευε ότι την οδήγησε στον θάνατό της.

Στις 8 Νοεμβρίου, κυκλοφόρησε μια επίσημη δήλωση στην οποία κάλεσε τον Τύπο και τα διαδικτυακά τρολ να σταματήσουν αυτό που αποκάλεσε «κύμα κακοποίησης και παρενόχλησης» που απευθύνεται στη φίλη του, υποστηρίζοντας ότι είχε εμπλακεί σε «νυχτερινές νομικές μάχες» για να σταματήσει. τα μέσα ενημέρωσης από τη δημοσίευση δυσφημιστικών ιστοριών για τη Μέγκαν και τη σχέση τους. Δυστυχώς, δεν είχε συμβουλευτεί ούτε τον πατέρα του ούτε τον αδερφό του.

Ο Κάρολος ειδοποιήθηκε μόλις 20 λεπτά πριν κυκλοφορήσει. Εκείνη την ημέρα, ο πρίγκιπας τότε Κάρολος είχε μόλις φτάσει στο Μπαχρέιν για μια επίσκεψη στα κράτη του Κόλπου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως θα μπορούσε να είχε προβλέψει κανείς, η προσοχή του Τύπου μεταπήδησε αμέσως από την περιοδεία στον «κατατρεγμένο» γιο του και τη νέα του κοπέλα.

Οι αναφορές εκείνης της εποχής έλεγαν ότι ο Κάρολος ήταν «συντετριμμένος», αλλά αυτό απείχε πολύ από την αλήθεια. Αντίθετα, απογοητεύτηκε από αυτό που θεωρούσε ως κακούς τρόπους του γιου του. «Ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο αν η βασίλισσα ήταν σε περιοδεία», είπε ένας πρώην βοηθός. «Υπάρχει μια ιεραρχία και ένα σύστημα, αλλά ο πρίγκιπας Χάρι φαινόταν να σκέφτεται ότι όταν επρόκειτο για τη Μέγκαν Μαρκλ, αυτή θα είχε πάντα το προβάδισμα».

Ο Ουίλιαμ ήταν επίσης ανήσυχος. Ιδιωτικά, νόμιζε ότι ο αδερφός του είχε αντιδράσει υπερβολικά. «Ήταν όλα λίγο δραματικά», θυμάται αργότερα ένας από τους πρώην βοηθούς του. Όσο για τον Χάρι, προσβλήθηκε όταν του είπαν ότι η τεράστια προσοχή που λάμβανε η Μέγκαν ήταν αναμενόμενη. Ήταν επίσης θυμωμένος με αυτό που θεωρούσε την έλλειψη υποστήριξης της οικογένειάς του.

Στην πρώτη τους συνάντηση, η Βασίλισσα ήπιε τσάι με τη Μέγκαν χωρίς καν να καταλάβει ότι ήταν μικτής φυλής. Συνήθιζε να ενημερώνεται εκ των προτέρων κάθε φορά που συναντούσε κάποιον νέο, η μονάρχης εξήγησε αργότερα - σε συνομιλία με ένα μέλος του στενού της κύκλου - όμως αυτή τη φορά απλά δεν της το είχαν πει. Φυσικά, αν ήξερε τότε ότι η μητέρα της Μέγκαν ήταν μαύρη, η βασίλισσα - που είχε υπολογίσει τον Νέλσον Μαντέλα ως έναν από τους αγαπημένους της φίλους - δεν θα ανησυχούσε καθόλου.

Οταν η Μέγκαν σνόμπαρε τη βασίλισσα

Στην πραγματικότητα, ήταν ευχαριστημένη που ο Χάρι βρήκε επιτέλους την αγάπη και καλωσόρισε θερμά τη Μέγκαν στη βασιλική οικογένεια. Αλλά όταν η Αυτή Μεγαλειότης της πρότεινε να απευθυνθεί στη Σόφι, την κόμισσα του Γουέσεξ, για υποστήριξη και συμβουλές, η Μέγκαν απέρριψε την ιδέα, λέγοντας: «Έχω τον Χάρι». Η απάντησή της εξέπληξε τη βασίλισσα, η οποία αναμφίβολα περίμενε ότι η καλοπροαίρετη πρότασή της θα γινόταν δεκτή με ευγνωμοσύνη. Ωστόσο, αυτό δεν είχε καμία σημασία: η Μέγκαν, ένιωθε, είχε τη δυνατότητα να γίνει μεγάλο πλεονέκτημα για τη μοναρχία.

Οι σίγουρες δεξιότητεςτης ηθοποιού, σε συνδυασμό με την φυλετική κληρονομιά της, έπεισαν τη Βασίλισσα ότι θα γινόταν σύμβολο για τις νεαρές γυναίκες καθώς εργαζόταν μαζί με τον Χάρι στον ρόλο του ως Πρέσβης Νεολαίας στο Πρόγραμμα Νεολαίας της Κοινοπολιτείας. Η Mέγκαν από την πλευρά της, λέγεται ότι ήταν «πολύ ενθουσιασμένη» με αυτό το νέο εγχείρημα.

Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες από τον θάνατο της Βασίλισσας, η σειρά ντοκιμαντέρ του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ για το Netflix φαινόταν να υποδηλώνει ότι είχε αλλάξει ριζικά τη γνώμη της. Προς έκπληξη όσων θυμήθηκαν τον ενθουσιασμό της Meghan για τον νέο της ρόλο, η σειρά χαρακτήρισε απορριπτικά την Κοινοπολιτεία ως «Empire 2.0».

Ο Ουίλιαμ είχε παροτρύνει τον αδερφό του να είναι προσεκτικός προτού δεσμευτεί για μια ζωή με τη Μέγκαν Μαρκλ. Ακόμη και όταν ο Χάρι είπε ότι ήθελε οπωσδήποτε να την παντρευτεί, εκείνος προφανώς του είπε: «Είναι μια Αμερικανίδα ηθοποιός τελικά, Χάρι, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε». Ο Χάρι που ήταν πολύ ερωτευμένος με τη Μέγκαν πληγώθηκε.

Καθώς πλησίαζε η ημέρα του γάμου του, οι εντάσεις κορυφωνονταν. Ο Ουίλιαμ και ο Κάρολος παρατήρησαν ότι ο Χάρι έμοιαζε να είναι μόνιμα στα άκρα, καθώς ήταν πλέον πεπεισμένος ότι ο αδερφός του δεν ενέκρινε την επιλογή του. Στις 19 Μαΐου του 2018, την ημέρα του γάμου του Χάρι και της Μέγκαν, τα πλήθη αγνοούσαν τη διαμάχη μεταξύ των αδελφών και τη συνεχιζόμενη εχθρότητα μεταξύ των συζύγων τους.

Μόλις τον Οκτώβριο του 2019 - όταν προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ του ITV για την περιοδεία των Σάσεξ στη Νότια Αφρική, το ρήγμα αναγνωρίστηκε ανοιχτά. Ο Χάρι μίλησε για πρώτη φορά για την τεταμένη σχέση του με τον αδερφό του, ενώ η σύζυγός του παραδέχτηκε ότι η ζωή της στα παρασκήνια ήταν δύσκολη. Αυτό εξόργισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος το θεώρησε ως προδοσία. Ένα μέλος του κύκλου του είπε ότι ένιωθε ιδιαίτερα απογοητευμένος. Πίστευε ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ τους είχε χαθεί.

Καθώς πλησίαζαν τα Χριστούγεννα του 2019, είπε στον πατέρα του ότι ο ίδιος και η σύζυγός του δεν επιθυμούσαν πλέον να υπηρετούν ως μέλη της βασιλικής οικογένειας πλήρους απασχόλησης, αλλά ήθελαν ένα εφαρμόσιμο σχέδιο «ελεύθερης σχέσης» , μοιράζοντας τον χρόνο τους μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Αμερικής.

Ο Κάρολος ο οποίος είχε συνηθίσει τα ξεσπάσματα του γιου του, τον άκουσε αλλά τελικά είπε ότι η ιδέα ήταν ανεφάρμοστη. Αγνοώντας τη γνώμη του, οι Σάσεξ δημοσιοποίησαν τα σχέδιά τους. Καθώς τίποτα δεν είχε συμφωνηθεί, ο Κάρολος ήταν λογικά αναστατωμένος. Οι Σάσεξ αγνόησαν αυτά που είχε πει, ποντάροντας τα πάντα στην πεποίθησή τους ότι η βασίλισσα θα τους στηρίξει. Ακολούθησε η περίφημη σύνοδος κορυφής του Σάντριγχαμ, που συγκλήθηκε από τη βασίλισσα τον Ιανουάριο του 2020 για να καθορίσει τι πρέπει να κάνει.

Oι Σάσεξ έπαιξαν και έχασαν

Οι Σάσεξ, φυσικά, δεν πήραν αυτό που ήθελαν. Είχαν παίξει το παιχνίδι τους και έχασαν. Δεν εργάζονταν πλέον ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, μετακόμισαν στην Καλιφόρνια και άρχισαν να υπογράφουν συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με το Netflix και άλλες εταιρείες. Υπήρχαν μάλιστα αναφορές ότι η Μέγκαν σκεφτόταν να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συνέντευξη των Σάσεξ με την Oprah Winfrey, τον Μάρτιο του 2021, ήταν το κερασάκι στην τούρτα στις ταραγμένες σχέσεις του Χάρι με τον πατέρα και τον αδελφό του. Από τότε αποφάσισαν ότι δεν θα τον αντιμετωπίζουν πλέον ως έμπιστο μέλος της οικογένειας. Με λίγα λόγια, δεν θα ξανασυναντούσαν ποτέ τον Χάρι μόνοι τους. Θα έπρεπε πάντα να υπάρχει άλλο άτομο στο δωμάτιο.

Είχαν στεναχωρηθεί ιδιαίτερα από την αλαζονεία του Χάρι, έκπληκτοι με την έλλειψη διακριτικότητας και εξαγριωμένοι που είχε το θράσος να μιλήσει για τα υποτιθέμενα συναισθήματά τους. Ή, όπως το έθεσε μια ανώτερη πηγή στη βασιλική οικογένεια μάλλον πιο διακριτικά: «Ήταν και οι δύο βαθιά απογοητευμένοι μαζί του. Δεν είχε κανένα δικαίωμα ή εξουσία να μιλήσει εκ μέρους τους ».

Ο Χάρι είδε ξανά τον αδελφό και τον πατέρα του στην κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου τον Απρίλιο του 2021. Ούτε υπήρξε προσπάθεια προσέγγισης όταν ο Χάρι ενώθηκε με τον αδερφό του για τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος της μητέρας τους στο Παλάτι του Κένσινγκτον στις 1 Ιουλίου του 2021. Ωστόσο, η βασίλισσα συνάντησε τον Χάρι και τη Μέγκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ όταν έκαναν ενδιάμεση στάση τον Απρίλιο του 2022, καθ' οδόν για τη Χάγη για τους Αγώνες Invictus. Είχε συμφωνήσει να δει τον εγγονό της με την προϋπόθεση ότι θα συναντηθεί και θα μιλήσει και με τον πατέρα του.

Το ζευγάρι υποδέχθηκε θερμά η βασίλισσα και ήταν η τελευταία φορά που ο Χάρι είδε τη γιαγιά του. Ο Κάρολος ήταν επίσης στο κάστρο - μαζί με την Καμίλα - όπου ήταν δίπλα στη μητέρα του στην ετήσια λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης. Ο Χάρι και η Μέγκαν εμφανίστηκαν αργά, πράγμα που σημαίνει ότι η συνάντηση με τον πρίγκιπα Κάρολο διήρκεσε λιγότερο από 15 λεπτά.

Ωστόσο, σε πνεύμα συμφιλίωσης, συμφωνήθηκε ότι οι Σάσεξ θα έπρεπε αργότερα να ενταχθούν στην υπόλοιπη βασιλική οικογένεια για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας. Και πάλι υπήρχε μια επιφύλαξη: το κινηματογραφικό συνεργείο του Netflix που τους συνόδευε δεν θα είχε πρόσβαση στα βασιλικά ανάκτορα ή στα μέλη της οικογένειας.

Ο Χάρι και η Μέγκαν έφτασαν κανονικά στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στις 3 Ιουνίου για την Εθνική Υπηρεσία των Ευχαριστιών για τη Βασίλισσα, στην οποία δεν μπορούσε να παραστεί. Αποδοκιμάστηκαν από μέρος των συγκεντρωμένων. Το ζευγάρι δεν μπορούσε πλέον να αμφιβάλλει ότι ήταν «αουτσάιντερ», δεν ήταν πλέον μέλη του γοητευτικού κύκλου της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.