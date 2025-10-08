Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και το όραμα για μία πιο σύγχρονη και «ανθρώπινη» μοναρχία

Για το μέλλον της μοναρχίας στην Βρετανία και το προσωπικό του όραμα όταν διαδεχθεί τον βασιλιά Κάρολο Γ' στον θρόνο μίλησε σε συνέντευξή του ο Πρίγκιπας της Ουαλίας

Ανθή Κουρεντζή

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά, Πρίγκιπα Τζορτζ, Πριγκίπισσα Σαρλότ και Πρίγκιπα Λούις

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι αποφασισμένος να ανανεώσει τη μοναρχία που κάποια μέρα θα κληρονομήσουν τα παιδιά του.

Για τον διάδοχο του θρόνου και τη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον, η αλλαγή δεν σημαίνει ανατροπή, αλλά εκσυγχρονισμό — μια μοναρχία πιο συναισθηματικά συνδεδεμένη με την καθημερινότητα και πιο κοντά στους ανθρώπους.

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει εκφραστεί αρκετά ανοιχτά για το τι θέλει να κάνει όταν έρθει η ώρα να διαδεχτεί τον πατέρα του στον θρόνο», αποκαλύπτει στο «PEOPLE» πηγή που συνδέεται με το βασιλικό περιβάλλον.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας δεν σκέφτεται μόνο την δική του βασιλεία, αλλά οραματίζεται το μέλλον που θα ζήσουν τα παιδιά του, ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, η10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 7χρονος πρίγκιπας Λούις.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δήλωσε ότι θέλει να δημιουργήσει έναν κόσμο στον οποίο ο γιος του, πρίγκιπας Τζορτζ, θα είναι περήφανος για τις δράσεις της οικογένειάς του.

Σε επεισόδιο της σειράς του Apple TV+ «The Reluctant Traveler», που προβλήθηκε στις 3 Οκτωβρίου, ο 43χρονος διάδοχος του θρόνου ανέφερε ότι αποστολή του θα είναι το καλό των ανθρώπων.

Ο Τζορτζ ακολουθεί τον πατέρα του στη γραμμή διαδοχής και ο Γουίλιαμ θεωρεί κρίσιμη την προετοιμασία του για το μέλλον, τόσο ως πατέρας όσο και ως μελλοντικός βασιλιάς.

Στη σπάνια τηλεοπτική του εμφάνιση, ο πρίγκιπας της Ουαλίας μίλησε για το όραμά του για μια σύγχρονη και πιο προσιτή μοναρχία. Η εμφάνιση αυτή θεωρείται μια προσπάθεια επανατοποθέτησης της δημόσιας εικόνας του Ουίλιαμ μετά τα χρόνια πρωτοσέλιδα που αφορούσαν οικογενειακές εντάσεις και την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τη βασιλική οικογένεια το 2020.

Ο βασιλικός βιογράφος Άντριου Μόρτον σχολίασε ότι ο πρίγκιπας παρουσιάζεται «ως ένας άνθρωπος προσιτός και καθημερινός», διαφορετικά από προηγούμενες γενιές, αναδεικνύοντας μια μοναρχία πιο ανθρώπινη και συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή.

