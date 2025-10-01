Πρίγκιπας Χάρι: Ο δικηγόρος του κατηγορεί την εφημερίδα Daily Mail ότι κατασκόπευε τον αδελφό του

Ο Χάρι και άλλες επτά διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ, έχουν εμπλακεί σε μια δικαστική διαμάχη με το Associated Newspaper (ANL), τον εκδοτικό οίκο στον οποίο ανήκει η Daily Mail, για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τους

Newsbomb

Πρίγκιπας Χάρι: Ο δικηγόρος του κατηγορεί την εφημερίδα Daily Mail ότι κατασκόπευε τον αδελφό του

Ο πρίγκιπας Χάρι επισκέπτεται το Κέντρο Μελετών για Τραυματισμούς από Έκρηξη στο Imperial College London, στο Λονδίνο, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025.

REUTERS Pool/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δικηγόρος του πρίγκιπα Χάρι κατηγόρησε σήμερα τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να συλλέξει πληροφορίες για το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, του πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003.

Ο Χάρι και άλλες επτά διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ, έχουν εμπλακεί σε μια δικαστική διαμάχη με το Associated Newspaper (ANL), τον εκδοτικό οίκο στον οποίο ανήκει η Daily Mail, για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τους. Μεταξύ άλλων, κατηγορούν την εφημερίδα ότι κατέφυγε σε παράνομες μεθόδους, όπως υποκλοπές τηλεφωνημάτων ή ότι προσέλαβε ντεντέκτιβ, για να αποκτήσει πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία, για τα ρεπορτάζ που δημοσίευε, αρχικά μεταξύ 1993-2011 και επίσης το 2018.

Σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου διεξήχθη μια ακροαματική διαδικασία ενόψει της δίκης που είναι προγραμματισμένη για τον προσεχή Ιανουάριο.

Στα γραπτά συμπεράσματα που υπέβαλε στο δικαστήριο, ο δικηγόρος των εναγόντων Ντέιβιντ Σέρμποουν αναφέρθηκε σε ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2003, την παραμονή του πάρτι γενεθλίων του Ουίλιαμ (έκλεινε τα 21), με θέμα «Πέρα από την Αφρική». Σύμφωνα με τον Σέρμποουν «πολλές λεπτομέρειες» που περιέχονται στο κείμενο υποδηλώνουν ότι οι πληροφορίες συλλέχθηκαν με παράνομες μεθόδους. Επικαλέστηκε μεταξύ άλλων τον λογαριασμό ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ, με ημερομηνία 25ης Αυγούστου 2003 στον οποίο αναφερόταν το πάρτι, καθώς και έναν άλλο λογαριασμό που έκανε λόγο για τηλεφωνικά δεδομένα που ανήκαν σε μια «Κάθριν Μίντλετον».

Το ANL αρνείται όλες τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος του ομίλου είπε ότι τα στοιχεία του Σέρμποουν κατατέθηκαν «με μεγάλη καθυστέρηση».

Ορισμένοι από τους ενάγοντες βρίσκονταν στο δικαστήριο σήμερα. Οι υπόλοιποι μπορούσαν να παρακολουθήσουν με βιντεοκλήση τη διαδικασία, όπως έκανε ένας χρήστης που ταυτοποιήθηκε ως «πρίγκιπας Χάρι».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Σταματήσαμε αρκετά πλοία του στολίσκου – Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς»

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Διπλό» της Παρί Σ.Ζ. στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Τα αποτελέσματα

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ δηλώνει ότι σταμάτησε «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Πάλεψε, αλλά υπέκυψε στην ανωτερότητα των Λονδρέζων

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο

23:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θεσσαλονίκη: Προσκυνηματική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον ιερό ναό Αγίου Φωτίου

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο εμίρης του Κατάρ συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: MVP της πρεμιέρας ο Κέντρικ Ναν - Βίντεο με την απίθανη εμφάνισή του

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ίμπιζα: Ξεκόλλησαν βράχοι εν μέσω βροχής και έπεσαν σε ξενοδοχείο

23:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες - Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η περιβαλλοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ, σε ηλικία 91 ετών - Κατέγραψε τη συμπεριφορά των χιμπατζήδων

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Πρώτη έκπληξη της σεζόν, η Ζαλγκίρις νίκησε στην έδρα της Μονακό

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πτώση αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας - Νεκροί δύο πιλότοι

23:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση προαναγγέλλει απολύσεις λόγω του lockdown

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Ο δικηγόρος του κατηγορεί την εφημερίδα Daily Mail ότι κατασκόπευε τον αδελφό του

22:46LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της ερμηνεύτριας - Αντιδράσεις για το περιεχόμενό της

22:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνοιξη: «Θα μας σκότωναν για δύο νοίκια, είχαν μαχαίρι» - Τι λένε τα θύματα για την επίθεση

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Σωματικοί έλεγχοι σε «ύποπτες» για αυξητική στήθους - Θεωρείται «αντισοσιαλιστική πρακτική»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Αν ήμουν ο Σαμαράς, θα καθόμουν σπίτι μου» - Σκληρή επίθεση σε Χρύσανθο Λαζαρίδη

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Έντονες βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών - Ήχησε το 112

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα» - Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα πλοία - Συνελήφθη ανταποκριτής του Al Jazeera

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με άλλους 69 για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

23:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες - Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

20:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές θα πέσει πολύ νερό τις επόμενες ώρες

21:29LIFESTYLE

Βίκυ Καγιά: «Έχασα τον πατέρα μου, δεν είχαμε κάποια κοντινή σχέση»

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Έντονες βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών - Ήχησε το 112

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Διπλό» της Παρί Σ.Ζ. στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Τα αποτελέσματα

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα 112 για Ιόνια Νησιά, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

22:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνοιξη: «Θα μας σκότωναν για δύο νοίκια, είχαν μαχαίρι» - Τι λένε τα θύματα για την επίθεση

22:46LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της ερμηνεύτριας - Αντιδράσεις για το περιεχόμενό της

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ δηλώνει ότι σταμάτησε «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

11:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έδωσαν στο ChatGPT να λύσει πρόβλημα 2.400 ετών - Πώς έφτασε στην απάντηση

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 26χρονος απείλησε την 24χρονη αδελφή του με μαχαίρι - «Δεν θα βγάλουμε χειμώνα. Θα σε σκοτώσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ