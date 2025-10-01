Πρίγκιπας Χάρι: Ο δικηγόρος του κατηγορεί την εφημερίδα Daily Mail ότι κατασκόπευε τον αδελφό του

Ο πρίγκιπας Χάρι επισκέπτεται το Κέντρο Μελετών για Τραυματισμούς από Έκρηξη στο Imperial College London, στο Λονδίνο, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Δικηγόρος του πρίγκιπα Χάρι κατηγόρησε σήμερα τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να συλλέξει πληροφορίες για το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, του πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003.

Ο Χάρι και άλλες επτά διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ, έχουν εμπλακεί σε μια δικαστική διαμάχη με το Associated Newspaper (ANL), τον εκδοτικό οίκο στον οποίο ανήκει η Daily Mail, για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τους. Μεταξύ άλλων, κατηγορούν την εφημερίδα ότι κατέφυγε σε παράνομες μεθόδους, όπως υποκλοπές τηλεφωνημάτων ή ότι προσέλαβε ντεντέκτιβ, για να αποκτήσει πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία, για τα ρεπορτάζ που δημοσίευε, αρχικά μεταξύ 1993-2011 και επίσης το 2018.

Σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου διεξήχθη μια ακροαματική διαδικασία ενόψει της δίκης που είναι προγραμματισμένη για τον προσεχή Ιανουάριο.

Στα γραπτά συμπεράσματα που υπέβαλε στο δικαστήριο, ο δικηγόρος των εναγόντων Ντέιβιντ Σέρμποουν αναφέρθηκε σε ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2003, την παραμονή του πάρτι γενεθλίων του Ουίλιαμ (έκλεινε τα 21), με θέμα «Πέρα από την Αφρική». Σύμφωνα με τον Σέρμποουν «πολλές λεπτομέρειες» που περιέχονται στο κείμενο υποδηλώνουν ότι οι πληροφορίες συλλέχθηκαν με παράνομες μεθόδους. Επικαλέστηκε μεταξύ άλλων τον λογαριασμό ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ, με ημερομηνία 25ης Αυγούστου 2003 στον οποίο αναφερόταν το πάρτι, καθώς και έναν άλλο λογαριασμό που έκανε λόγο για τηλεφωνικά δεδομένα που ανήκαν σε μια «Κάθριν Μίντλετον».

Το ANL αρνείται όλες τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος του ομίλου είπε ότι τα στοιχεία του Σέρμποουν κατατέθηκαν «με μεγάλη καθυστέρηση».

Ορισμένοι από τους ενάγοντες βρίσκονταν στο δικαστήριο σήμερα. Οι υπόλοιποι μπορούσαν να παρακολουθήσουν με βιντεοκλήση τη διαδικασία, όπως έκανε ένας χρήστης που ταυτοποιήθηκε ως «πρίγκιπας Χάρι».

