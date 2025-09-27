Οργισμένος ο πρίγκιπας Χάρι: Κάποιοι προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωση με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι άφησε αιχμές σήμερα Σάββατο ότι «υπάρχουν άνθρωποι» που επιχειρούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή του με τον βασιλιά Κάρολο, χαρακτηρίζοντας «κατηγορηματικά ψευδή» τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρόσφατη συνάντησή τους.

Ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε με τον πατέρα του στο Clarence House στο Λονδίνο στις 10 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση από τον Φεβρουάριο του 2024. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, η συνάντηση φέρεται να ήταν «επίσημη» και όχι οικογενειακή, αφήνοντας τον Χάρι να αισθανθεί σαν «επίσημος επισκέπτης».

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του δούκα διέψευσε τα ρεπορτάζ ως «καθαρή επινόηση, που τροφοδοτείται από πηγές με σκοπό να υπονομεύσουν οποιαδήποτε προσπάθεια συμφιλίωσης».

Το παλάτι επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση διήρκεσε περίπου 50 λεπτά και περιλάμβανε ιδιωτικό τσάι, κίνηση που θεωρήθηκε πρώτο βήμα για τη γεφύρωση της ρήξης στις σχέσεις πατέρα και γιου.

Ο Χάρι διόρθωσε επίσης αναφορές της Sun περί ανταλλαγής φωτογραφιών: πράγματι δόθηκε κορνιζαρισμένη φωτογραφία, αλλά δεν απεικόνιζε τον ίδιο με τη Μέγκαν.

Ο δούκας έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του για επαναπροσέγγιση με τη βασιλική οικογένεια, παρά τις εντάσεις που προκάλεσαν το βιβλίο του, οι τηλεοπτικές εμφανίσεις και το ντοκιμαντέρ του Netflix. Εκείνος, η Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, ζουν μόνιμα στην Καλιφόρνια.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις για συνάντηση του Χάρι με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το BBC.