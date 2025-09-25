Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Ο ξεχωριστός λόγος που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη τις επόμενες ημέρες

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζουν νέα δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, όπου θα παραλάβουν ξεχωριστή τιμητική διάκριση για τη συνεισφορά τους στην ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα της ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «People», το ζευγάρι θα τιμηθεί με το βραβείο «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Project Healthy Minds, στο ετήσιο World Mental Health Day Gala που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.

Meghan Markle and Prince Harry's Next N.Y.C. Outing Announced — and it Comes with a Big Honor (Exclusive) https://t.co/59drAmTVUq — People (@people) September 25, 2025

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ λαμβάνουν τη διάκριση για τη δράση τους υπέρ ενός ασφαλέστερου δικτύου για τις οικογένειες και τους νέους, καθώς και για την ευρύτερη συνεισφορά τους στην προώθηση της ψυχικής ευημερίας παγκοσμίως.

Το ζευγάρι ίδρυσε το 2020 τον φιλανθρωπικό οργανισμό The Archewell Foundation με σύνθημα «να είμαστε παρόντες, να κάνουμε το καλό». Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, το 2023 λάνσαραν το The Parent’s Network, μια πρωτοβουλία στήριξης οικογενειών που έχουν επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της διαδικτυακής βλάβης, κατά τη διάρκεια του World Mental Health Day Festival του Project Healthy Minds.

Σε δήλωσή τους, ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν αναφέρει:

«Η συνεργασία μας με οικογένειες και νέους για την πρόταξη της ασφάλειας στο διαδίκτυο υπήρξε ένα από τα πιο ουσιαστικά κομμάτια της ζωής μας. Ως γονείς, έχουμε συγκινηθεί και κινητοποιηθεί από τη δύναμη των ιστοριών τους και είναι τιμή μας να τους στηρίζουμε. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε μακροχρόνιοι συνεργάτες του Project Healthy Minds, καθώς δουλεύουμε μαζί για να ρίξουμε φως σε ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα της εποχής μας».

Διαβάστε επίσης