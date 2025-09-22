Πρίγκιπας Χάρι: Το πραγματικό κίνητρο πίσω από τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο

Μπορεί ο Πρίγκιπας Χάρι να είχε πρόσφατα την πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, ωστόσο αυτό δεν σηματοδοτεί την επίσημη επιστροφή του στην βασιλική οικογένεια.

Αυτό, μάλιστα, φαίνεται πως αποτελεί κοινό σημείο συμφωνίας ανάμεσα στον 41χρονο Δούκα του Σάσσεξ και τον 76χρονο βασιλιά της Αγγλίας.

Δημοσίευμα της «Daily Mail» άφησε την εντύπωση μίας πιθανής αλλαγής πορείας, κάνοντας λόγο για «δημόσια επίδειξη ενότητας» μεταξύ πατέρα και γιου. Όμως, οι μέχρι τώρα πληροφορίες διαψεύδουν τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Δούκας του Σάσσεξ και ο βασιλιάς Κάρολος ήταν αποξενωμένοι τα τελευταία χρόνια, λόγω αλλεπάλληλων οικογενειακών ρήξεων, αλλά και μιας νομικής διαμάχης — την οποία ο Χάρι έχασε — σχετικά με την απόσυρση της κρατικής ασφάλειας για τον ίδιο, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους.

Ωστόσο, στις 10 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό βήμα επανένωσης: πατέρας και γιος συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν για πρώτη φορά μετά από 19 μήνες, πίνοντας τσάι στο Clarence House στο Λονδίνο. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 50 λεπτά, αλλά χαρακτηρίστηκε από βασιλικούς αναλυτές ως εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό.

«Είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αποτελεί μια βάση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης», δήλωσε η πρώην γραμματέας Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ, Ailsa Anderson, στο περιοδικό People.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Πρίγκιπας Χάρι συμμετείχε σε σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων σε Λονδίνο και Νότιγχαμ, όπου, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, έτυχε θετικής υποδοχής από το κοινό.

Charles insists his son must not balance commercial work with official duties



Read @Hannah_Furness's story on Prince Harry's status ?https://t.co/Byvp2WgZyt pic.twitter.com/HGxDbvMB4F — Telegraph Royal Family (@TelegraphRoyals) September 21, 2025

Παρά το γεγονός ότι ο Χάρι έχει εκφράσει την επιθυμία του να περνά περισσότερο χρόνο στη Βρετανία — ακόμα και να μετακομίσει με την οικογένειά του από την Καλιφόρνια — δεν επιδιώκει καμία αλλαγή στο υπάρχον καθεστώς που συμφωνήθηκε όταν εκείνος και η Μέγκαν Μαρκλ αποχώρησαν από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020.

Ο Δούκας του Σάσσεξ δεν έχει ζητήσει από τον πατέρα του επαναφορά σε κάποιον θεσμικό ρόλο, ενώ δεν επιθυμεί να ανακινηθεί το θέμα της εμπλοκής του στα βασιλικά καθήκοντα. Με την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση, το ζευγάρι αποποιήθηκε την πλειονότητα των φιλανθρωπικών του δεσμεύσεων με βασιλικούς οργανισμούς, ενώ ο Χάρι αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τους επίσημους στρατιωτικούς του τίτλους.

Εκπρόσωπος του Χάρι ανέφερε στο περιοδικό «People»: «Ο Δούκας έχει καταστήσει σαφές ότι το επίκεντρο είναι ο πατέρας του. Πέραν αυτού, και για οποιοδήποτε άλλο οικογενειακό ζήτημα, δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια.»

Παράλληλα, πηγές από το Παλάτι επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην απόφαση που ελήφθη στο περίφημο “Sandringham Summit” υπό την καθοδήγηση της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ το 2020. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε πηγή που επικαλούνται ευρέως τα βρετανικά μέσα: «Ο βασιλιάς Κάρολος έχει τηρήσει πλήρως την απόφαση της μητέρας του: δεν μπορεί να υπάρχει “μισό-μέσα, μισό-έξω” ρόλος για μέλη της βασιλικής οικογένειας.»

Πάντως, ο Χάρι εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα μπορέσει να πραγματοποιεί συχνότερες επισκέψεις στην Βρετανία με τη σύζυγό του, Μέγκαν και τα παιδιά τους – τον 6χρονο Πρίγκιπα Άρτσι και την 4χρονη Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, – προκειμένου να αποκτήσουν θερμότερη σχέση με την πατρίδα τους.

