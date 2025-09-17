Tραμπ για συνάντηση με Βασιλιά Κάρολο: «Με "ζάλισε", δεν σταματούσε να μιλάει»

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που έχει επισκεφτεί δις το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Σήμερα, πέρασε το κατώφλι του και συναντά τον Κάρολο για δεύτερη φορά μέσα σε έξι χρόνια. Αυτή τη φορά ο Κάρολος συναντάτησε τον Τραμπ ως βασιλιάς, ενώ το 2019 ως διάδοχος του θρόνου.

Κατά την πρώτη τους συνάντηση το 2019, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρίγκιπας Κάρολος συζήτησαν για την κλιματική αλλαγή. Επί μιάμιση ώρα, ο Κάρολος είχε μονοπωλήσει τη συζήτηση με αποκλειστικό θέμα το περιβάλλον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή του πως το θεώρησε «βαρετό».

Ο Τραμπ δήλωσε στο Good Morning Britain ότι συζήτησαν για την κλιματική αλλαγή κατά τη διάρκεια της 90λεπτης συνάντησης, στην οποία ο Πρίγκιπας Κάρολος «μιλούσε ασταμάτητα». Η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα για το οποίο ο Πρίγκιπας Κάρολος έχει εκφραστεί έντονα.

«Η συζήτηση κράτησε μιάμιση ώρα, με "ζάλισε", δεν σταματούσε να μιλάει», ανέφερε ο Τραμπ.

Σημειώνεται πως λίγο αργότερα ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού.

Ο Τραμπ έχει αποκαλέσει την κλιματική αλλαγή «απάτη» και η κυβέρνησή του έχει ανακαλέσει προστασίες του περιβάλλοντος που στοχεύουν στην πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, ενώ κινήθηκε για να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος δήλωσε πρόσφατα ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες των επιστημόνων.

«Αυτό που πραγματικά θέλει και για το οποίο αισθάνεται έντονα είναι το μέλλον», είπε ο Τραμπ για τον Πρίγκιπα Κάρολο. «Θέλει να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές γενιές θα έχουν καλό κλίμα, αντί για καταστροφή, και συμφωνώ. Ανέφερα μερικά πράγματα. Είπα: “Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν από τα καθαρότερα κλίματα που υπάρχουν, βάσει όλων των στατιστικών.” Και γίνεται ακόμη καλύτερο γιατί συμφωνώ με αυτό. Θέλω το καλύτερο νερό, το καθαρότερο νερό, κρυστάλλινα καθαρό, κρυστάλλινα καθαρό αέρα».

Ο Τραμπ επίσης κατηγόρησε άλλες χώρες για το ρόλο τους στη ρύπανση αέρα και νερού. «Η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, πολλές άλλες χώρες, δεν έχουν πολύ καθαρό αέρα, ούτε πολύ καθαρό νερό σε ό,τι αφορά τη ρύπανση και την καθαριότητα», είπε ο Τραμπ. «Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη».

