Ομπάμα: «Φρικτό έγκλημα» η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - «Απειλή για όλους μας»

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτήρισε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «φρικτή τραγωδία» και τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε «σημείο καμπής». Στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις για την υπόθεση, σε φόρουμ στην Πενσιλβάνια, ο Ομπάμα υπογράμμισε πως η πολιτική διαφωνία δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για βία.

«Όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει, ακόμη κι αν πρόκειται για κάποιον που βρίσκεται στην ‘άλλη πλευρά, είναι απειλή για όλους μας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να το καταδικάζουμε απερίφραστα», είπε χαρακτηριστικά.

Κριτική στον Τραμπ και την κυβέρνηση

Ο Ομπάμα κατηγόρησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του ότι τροφοδοτούν τον πολιτικό διχασμό στις ΗΠΑ. «Αυτές οι ακραίες απόψεις δεν υπήρχαν στον Λευκό Οίκο μου. Δεν τις ενίσχυα, ούτε έβαζα το βάρος της αμερικανικής κυβέρνησης πίσω τους», σημείωσε, σύμφωνα με την Erie Times-News.

«Όταν η ίδια η κυβέρνηση στηρίζει ακραίες θέσεις, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα», πρόσθεσε.

Σημείο καμπής για τη δημοκρατία

Συνεχίζοντας, ο Ομπάμα τόνισε πως η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή: «Πάντα θα χρειάζεται να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία μας και για τις αξίες που έκαναν την Αμερική αντικείμενο θαυμασμού σε όλο τον κόσμο».

Αναφερόμενος προσωπικά στον Κερκ, είπε: «Δεν τον γνώριζα, ήμουν εν μέρει ενήμερος για κάποιες από τις ιδέες του και πιστεύω ότι ήταν λανθασμένες. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται για μια τραγωδία. Πενθώ για εκείνον και την οικογένειά του».

We don’t yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie’s family tonight, especially his wife Erika and their two young children. — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2025

Το πρώτο μήνυμα του Ομπάμα

Πριν από τις χθεσινές του δηλώσεις, ο Ομπάμα είχε τοποθετηθεί και μέσω ανάρτησης στο Χ. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι οδήγησε τον δράστη να σκοτώσει τον Τσάρλι Κερκ, αλλά τέτοιου είδους αποτρόπαιη βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας. Η Μισέλ κι εγώ προσευχόμαστε για την οικογένειά του, ιδιαίτερα για τη σύζυγό του Έρικα και τα δύο μικρά τους παιδιά», έγραψε λίγες ώρες μετά τη δολοφονία.

Διαβάστε επίσης