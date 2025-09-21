Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την επίσκεψη του δούκα στο Λονδίνο

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την επιστροφή του Δούκα του Σάσσεξ από το Λονδίνο και την ιδιωτική συνάντηση που είχε με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο.

Ο Χάρι παρευρέθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην φιλανθρωπική εκδήλωση για την στήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στην παραθαλάσσια έπαυλη του Κέβιν Κόστνερ στην Καλιφόρνια. Αυτή τη φορά, στο πλευρό του Δούκα του Σάσσεξ ήταν και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ.

Meghan Markle and Prince Harry Step Out at Santa Barbara Benefit — Their First Outing Since the Prince’s Royal Reunion https://t.co/dyfooe1Mto — People (@people) September 21, 2025

Η Μέγκαν επέλεξε ένα μπλε φόρεμα χωρίς μανίκια και καφέ τακούνια, ενώ ο Χάρι φόρεσε ένα σκούρο σακάκι, πουκάμισο και παντελόνι.

Η Δούκισσα του Σάσεξ συνόδευσε για λίγο τον σύζυγό της στη σκηνή κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού κονσέρτου και αφού του χάρισε μία τρυφερή αγκαλιά, παρακολούθησε από το πλάι της σκηνής τον σύζυγό της να απονέμει ένα βραβείο στον αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα.

The Duke and Duchess of Sussex were out and about this weekend and royal fans had a thing to say. #DailyExpress https://t.co/4xKhugESHt pic.twitter.com/0HaQ3Hb6DT — Daily Express (@Daily_Express) September 21, 2025

Πέρυσι, ο πρίγκιπας Χάρι ανέβηκε στη σκηνή της εκδήλωσης για να τιμήσει τον πιλότο της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα, Λόρεν Κόρτνι.

Ο δούκας του Σάσεξ υπηρέτησε στο παρελθόν ως πιλότος ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του στο βρετανικό στρατό, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικές αποστολές στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, καθώς και αποστολές μάχης στο Αφγανιστάν.

