Κάρολος και Νταϊάνα: Η καλύτερη περίοδος του δεκαπενταετούς γάμου τους

Ο γάμος του πρίγκιπα -τότε- Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα χαρακτηρίστηκε από κλυδωνισμούς και εντάσης, αλλά υπήρξαν και καλές εποχές

Φωτ. Αρχείου - Ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, την ημέρα του γάμου τους, στις 29 Ιουλίου του 1981.

Οι εντάσεις και οι κλυδωνισμοί είναι από τα πιο πολύκροτα και γνωστά χαρακτηριστικά του δεκαπενταετούς γάμου της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του βασιλιά Καρόλου, τότε πρίγκιπα της Ουαλίας, ωστόσο, υπήρχε μια εποχή που οι δύο βρέθηκαν «πιο κοντά από ποτέ», σύμφωνα με την αποκάλυψη που είχε κάνει η ίδια η πριγκίπισσα στον βιογράφο της, Andrew Morton.

Η «χρυσή εποχή» του ζευγαριού σημειώθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τη γέννηση του πρίγκιππα Χάρι.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι είχε υποδεχτεί το πρώτο του παιδί, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, το 1982, μετά τον μεγαλειώδη γάμο του στον Καθεδρικό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο.

Η ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης της έγινε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 1984. Τότε η πριγκίπισσα, που ήταν 22 ετών, είπε ότι «δεν είχα πρόβλημα αν [το δεύτερο παιδί] θα ήταν αγόρι ή κορίτσι» αλλά ο Κάρολος ήθελε διακαώς ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Ο γάμος τους κατέρρευσε μετά τη γέννηση του Χάρι

Σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία: «Έξι εβδομάδες πριν από τη γέννηση του Χάρι, ήμασταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, πιο κοντά από όσο είχαμε υπάρξει και θα ήμασταν στο μέλλον. Και μετά ξαφνικά, όταν γεννήθηκε, ο γάμος μας κατέρρευσε. Το γνώριζα ότι θα ήταν αγόρι γιατί το είχα δει στον υπέρηχο. Αλλά ο Κάρολος ανέκαθεν επιθυμούσε κορίτσι. Δύο παιδιά, το ένα κορίτσι. Δεν του είχα πει ότι ήξερα πως ο Χάρι θα ήταν αγόρι».

Μετά τη γέννησή του, λοιπόν, στις 15 Σεπτεμβρίου του 1984, ο Κάρολος δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του. «Το πρώτο σχόλιό του ήταν: “Θεέ μου, είναι αγόρι”. Το δεύτερο: “Και έχει κόκκινα μαλλιά”».

Αυτή η αντίδραση του Καρόλου μοιάζει να βρίσκεται σε συνέπεια με τη μαρτυρία του ίδιου του πρίγκιπα Χάρι στην αυτοβιογραφία του, «Ρεζέρβα», σύμφωνα με την οποία «την ημέρα που γεννήθηκα, ο μπαμπάς είπε στη μαμά μου: Υπέροχα! Τώρα μου έδωσες έναν κληρονόμο και τη ρεζέρβα – η δουλειά μου τελείωσε». Όπως πρόσθεσε ο Χάρι: «Υποτίθεται ότι ήταν αστείο. Από την άλλη, λίγα μόλις λεπτά αργότερα, λέγεται πως ο μπαμπάς έφυγε για να συναντήσει τη φιλενάδα του».

