Hangover στις γιορτές: 5 δημοφιλείς μύθοι για την αντιμετώπισή του

Τα «tips» που πιστεύουμε λανθασμένα ότι αντιμετωπίζουν τον πονοκέφαλο μετά το μεθύσι

Newsbomb

Hangover στις γιορτές: 5 δημοφιλείς μύθοι για την αντιμετώπισή του
Unsplash
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από εταιρικά πάρτι μέχρι οικογενειακές συγκεντρώσεις και ρεβεγιόν, η εορταστική περίοδος συχνά οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ που καταλήγει σε ένα ανυπόφορο πρωινό ξύπνημα με έντονη ανάγκη για ανακούφιση από το hangover.

Αν και τα social media προσφέρουν πολλές «θεραπείες» — από λιπαρά πρωινά και κοκτέιλ τύπου «hair of the dog» μέχρι ασκήσεις που υπόσχονται να καταπολεμήσεις το hangover — οι ειδικοί εξηγούν ότι οι περισσότερες μέθοδοι δεν επηρεάζουν τον τρόπο που ο οργανισμός επεξεργάζεται το αλκοόλ.

alcohol-3.jpg

Unsplash

«Τα περισσότερα “φάρμακα” για hangover αποτυγχάνουν γιατί αντιμετωπίζουν το ήπαρ σαν σφουγγάρι αντί για χημικό εργοστάσιο», λέει η Dr. Hillary Lin, γιατρός στη Νέα Υόρκη. Το hangover είναι η απάντηση του οργανισμού στη συσσώρευση τοξικών παραπροϊόντων καθώς απομακρύνεται το αλκοόλ από το σώμα, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.

Πέντε δημοφιλείς μύθοι και τι πραγματικά λειτουργεί:

1. Hair of the dog

Η ιδέα ότι η κατανάλωση περισσότερου αλκοόλ «ανακουφίζει» το hangover απλώς «αναβάλλει το πρόβλημα». Μπορεί να μειώσει προσωρινά τα συμπτώματα, αλλά δίνει περισσότερη δουλειά στο ήπαρ και δεν αντιμετωπίζει την αφυδάτωση, τη φλεγμονή ή τα τοξικά παραπροϊόντα του αλκοόλ. Η προσθήκη άλλων ουσιών, όπως κάπνισμα ή κανναβιδιόλη, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

2. Λιπαρά πρωινά

Ένα βαρύ πρωινό απλώς επιβαρύνει ένα ήδη ερεθισμένο στομάχι και επιβραδύνει την πέψη. Το αλκοόλ έχει ήδη μεταβολιστεί και δεν υπάρχει κάτι για να «απορροφηθεί». Οι ειδικοί συνιστούν να τρως πριν από την κατανάλωση αλκοόλ για να μειώσεις την ταχύτητα απορρόφησής του. Τροφές που βοηθούν στη μετέπειτα αποκατάσταση περιλαμβάνουν αυγά, φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, μπανάνες και ξηρούς καρπούς.

3. Καφές ή λεμονάδα

Ο καφές ή το λεμόνι δεν επιταχύνουν τον μεταβολισμό του αλκοόλ. Το αλκοόλ έχει ήδη προκαλέσει διαταραχές στον ύπνο, ερεθισμό στομάχου, διακυμάνσεις σακχάρου και μετατροπή σε τοξική ακεταλδεΰδη. Ο καφές μπορεί να επιβραδύνει την επανυδάτωση και να αυξήσει την πίεση, επιδεινώνοντας πονοκέφαλο και αφυδάτωση. Το απλό νερό παραμένει η καλύτερη επιλογή.

alcohol-1.jpg

Unsplash

4. Επιθέματα ή συμπληρώματα

Τα περισσότερα patches ή συμπληρώματα είναι αναποτελεσματικά αν ληφθούν αφού το αλκοόλ έχει ήδη εισέλθει στο σώμα. Ορισμένα προβιοτικά μπορούν να βοηθήσουν, διασπώντας την ακεταλδεΰδη στο έντερο πριν εισέλθει στο αίμα. Εναλλακτικά, ένα ποιοτικό ρόφημα ηλεκτρολυτών πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει.

5. Άσκηση για «εφίδρωση του hangover»

Το ήπαρ διασπά το αλκοόλ με σταθερό ρυθμό, οπότε η άσκηση δεν επιταχύνει τον μεταβολισμό του. Η γυμναστική σε κατάσταση hangover μπορεί να αυξήσει την αφυδάτωση, την ζαλάδα ή τη ναυτία και να επιβαρύνει τον οργανισμό.

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει μαγική θεραπεία. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική είναι η πρόληψη: περιορισμός ποσοτήτων και αποφυγή υπερκατανάλωσης. Οι ειδικοί συστήνουν εναλλαγή κάθε ποτού με νερό ή μη αλκοολούχα ποτά.

Αν έχεις ήδη hangover, η αποκατάσταση απαιτεί ξεκούραση, ενυδάτωση και χρόνο. Η σωστή θεραπεία περιλαμβάνει:

  • Υγρά με ηλεκτρολύτες
  • Μικρό, ισορροπημένο γεύμα
  • Ξεκούραση
  • Χρόνο για να ολοκληρωθεί ο μεταβολισμός του αλκοόλ από το ήπαρ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε η Περιμετρική της Πάτρας

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν σε σειρά κινουμένων σχεδίων - Βίντεο

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Κόσοβο: Δεύτερες βουλευτικές εκλογές εντός του 2025 αύριο - Δύσκολη η έξοδος από την πολιτική κρίση

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δεν το κουνάει από την κορυφή η Άρσεναλ

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το μωρό που έφερε ελπίδα σε χωριό με πληθυσμιακή κρίση - Είναι το πρώτο που γεννήθηκε έπειτα από 30 χρόνια

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συνάντηση με τον Μαρκ Κάρνεϊ: «Φτάσαμε στο Χάλιφαξ»

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου από κουκουλοφόρους - Τον απείλησαν με μαχαίρι

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Καρέ καρέ η ανάσυρση και μεταφορά των σορών των τεσσάρων ορειβατών με ελικόπτερο - Βίντεο

18:57WHAT THE FACT

Hangover στις γιορτές: 5 δημοφιλείς μύθοι για την αντιμετώπισή του

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

18:48ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Άλογο κυκλοφορούσε ελεύθερο στους δρόμους του Πρωταρά - Βίντεο

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στην Κρήτη: 209 μεταφέρθηκαν στο νησί

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Η ΑΕΚ πήρε το μεγάλο ματς με τον Άρη – Νίκη της Μυκόνου επί του Κολοσσού

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στο αυτόφωρο 34χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος - Του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα για τον ίδιο λόγο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βουλευτές φέρεται να έλαβαν «μίζες» για την ψήφο τους

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σύσκεψη του Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα – Οι αποφάσεις που πάρθηκαν

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως στις οθόνες μας

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7 βαθμών στην Ταϊβάν: Τρεις ημέρες μετά τη σεισμική δόνηση 6,1R - Βίντεο

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε 24χρονη υπεύθυνη καταστήματος για προσφορά αλκοόλ σε ανηλίκους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Καρέ καρέ η ανάσυρση και μεταφορά των σορών των τεσσάρων ορειβατών με ελικόπτερο - Βίντεο

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολυμπιακός: «Έχουν διαλυθεί τα πάντα στο ΣΕΦ - Πηγαίνουμε γύρω γύρω για προπονήσεις»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η πώληση F-35 στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο - Ο Ερντογάν επιθυμεί να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως στις οθόνες μας

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7 βαθμών στην Ταϊβάν: Τρεις ημέρες μετά τη σεισμική δόνηση 6,1R - Βίντεο

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στη Βαλένθια: Έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Φλόριντα: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε τη 13χρονη κόρη τους και μετά αυτοκτόνησε - Του ζήτησαν να αλλάξει κανάλι

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βουλευτές φέρεται να έλαβαν «μίζες» για την ψήφο τους

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Σε τρεις φάσεις σκότωσε τη μητέρα του ο 60χρονος

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι πιο αγενείς διάσημοι του 2025: Οι στιγμές που προκάλεσαν αντιδράσεις

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Προς... «εξαφάνιση» μπαρμπούνι και τσιπούρα, το λεοντόψαρο μπαίνει στο μενού - Πώς αντιμετωπίζουν τον «εισβολέα» οι ψαράδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ