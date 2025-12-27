Κύπρος: Άλογο κυκλοφορούσε ελεύθερο στους δρόμους του Πρωταρά - Βίντεο

Απρόσμενες εικόνες στην Κύπρο, όπου το βράδυ της Παρασκευής (26/12) εθεάθη ένα άλογο να κυκλοφορεί ελεύθερο στον Πρωταρά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το άλογο έκανε «βόλτα» στους δρόμους της περιοχής.

Πολίτες και διερχόμενοι οδηγοί έμειναν έκπληκτοι στη θέα του ζώου και ειδοποίησαν την Αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης.

