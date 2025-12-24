Χριστούγεννα στον βυθό: Από τη Βραζιλία μέχρι την Κύπρο οι Άγιοι Βασίληδες φόρεσαν... βατραχοπέδιλα

Οι φετινές γιορτές δεν περιορίζονται στη στεριά, καθώς δύτες από κάθε γωνιά του πλανήτη μεταφέρουν το πνεύμα των Χριστουγέννων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Από τα εντυπωσιακά ενυδρεία της Βραζιλίας και της Νότιας Κορέας μέχρι τα καταγάλανα νερά της Κύπρου, οι υποβρύχιοι «Άγιοι Βασίληδες» κλέβουν την παράσταση.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, οι μικροί επισκέπτες του ενυδρείου AquaRio παρακολουθούν έκθαμβοι τον «Άγιο των παιδιών» να κολυμπά ανάμεσα σε καρχαρίες, ενώ στον Πρωταρά της Κύπρου, το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίστηκε στον βυθό, θυμίζοντας πως στο νησί της Αφροδίτης το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ.

VIDEO: Divers dressed as Santa Claus swim in the tanks of AquaRio, an annual tradition in the Rio de Janeiro aquarium. "Seeing the sparkle in the children's eyes as they watch Santa Claus diving with the shark is incredible," says diver Felipe Luna. pic.twitter.com/HOzeTfXT5l — AFP News Agency (@AFP) December 23, 2025

