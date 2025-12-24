Ξεκίνησε το ταξίδι του Αϊ-Βασίλη - Δείτε live την κάθε στάση του να μοιράζει δώρα στα παιδιά

O Άγιος Βασίλης επιβιβάστηκε στο έλκηθρο του, που το σέρνουν 9 τάρανδοι και ξεκίνησε το ταξίδι του, ώστε μέχρι τις 12 το βράδυ να έχει μοιράσει δώρα σε όλο τα παιδιά στον κόσμο

Το ταξίδι του Άγιου Βασίλη μπορούν να το παρακολουθήσουν ζωντανά μικροί και μεγάλοι μέσα από το κανάλι της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) στο Youtube.