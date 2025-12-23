Το Ευρωκοινοβούλιο έβγαλε... ταυτότητα στον Άγιο Βασίλη λόγω Σένγκεν
Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς ο Άγιος Βασίλης παραδίδει τα δώρα τόσο γρήγορα σε όλη την Ευρώπη;
Με πολλές δόσεις χιούμορ, αλλά και νόημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβγαλε ευρω-ταυτότητα στον Άγιο Βασίλη.
Σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:
Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς ο Άγιος Βασίλης παραδίδει τα δώρα τόσο γρήγορα σε όλη την Ευρώπη;
Χάρη στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και τη Συνθήκη του Σένγκεν!
Χωρίς τελωνειακούς ελέγχους μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη συνεχίζει να κινείται ομαλά από τη μία στάση στην άλλη: χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς γραφειοκρατία.
