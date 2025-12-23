Το Ευρωκοινοβούλιο έβγαλε... ταυτότητα στον Άγιο Βασίλη λόγω Σένγκεν

Με πολλές δόσεις χιούμορ, αλλά και νόημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβγαλε ευρω-ταυτότητα στον Άγιο Βασίλη.

Σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:

Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς ο Άγιος Βασίλης παραδίδει τα δώρα τόσο γρήγορα σε όλη την Ευρώπη;

Χάρη στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και τη Συνθήκη του Σένγκεν!

Χωρίς τελωνειακούς ελέγχους μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη συνεχίζει να κινείται ομαλά από τη μία στάση στην άλλη: χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς γραφειοκρατία.

Ever wonder how Santa delivers gifts so fast across Europe?



It's thanks to the EU customs union and Schengen!



With no customs checks between EU countries, Santa’s sleigh keeps moving smoothly from one stop to the next: no delays, no paperwork ??? pic.twitter.com/H3WcxFWq7j — European Parliament (@Europarl_EN) December 23, 2025

