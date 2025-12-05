Δύο Άγιοι Βασίληδες πιάστηκαν στα χέρια σε σούπερ μάρκετ - Δείτε βίντεο
'Εκπληκτοι οι πελάτες σε σούπερ μάρκετ του Μπακού
'Εκπληκτοι οι πελάτες ενός σούπερ μάρκετ στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν είδαν ένα όχι και τόσο γιορτινό περιστατικό να λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια τους.
Δύο Άγιοι Βασίληδες ενεπλάκησαν σε μία έντονη διαμάχη και πιάστηκαν στα χέρια, με το «εορταστικό δίδυμο» να αρχίζει να σπρώχνεται κοντά στο τμήμα των φρούτων, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και οι δύο ήταν ντυμένοι σύμφωνα με τη ρωσική παράδοση του Άγιου Βασίλη – ο οποίος ονομάζεται Ded Moroz, ή Παππούς Χιονιάς, με τα χαρακτηριστικά λευκά γένια, ο ένας ντυμένος στα κόκκινα όπως ο δυτικός Άγιος Βασίλης, ενώ ο άλλος φορούσε λευκά.
*Με πληροφορίες από Daily Star
