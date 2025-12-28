Εύβοια: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην περιοχή Μανδανικά

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Εύβοια: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην περιοχή Μανδανικά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/12) στην Εύβοια.

Σύμφωνε με το eviaonline.gr, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στην περιοχή Μανδανικά στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα.

Η οδηγός που είχε χτυπήσει στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

