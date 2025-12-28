Εύβοια: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην περιοχή Μανδανικά
Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/12) στην Εύβοια.
Σύμφωνε με το eviaonline.gr, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στην περιοχή Μανδανικά στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα.
Η οδηγός που είχε χτυπήσει στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Serie A: Λαουτάρο λαμπρός οδηγεί την Ίντερ στην κορυφή
23:54 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό: Δεκαπέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου
23:22 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Επιστρέφει στην Τουρκία για την Αναντόλου Έφες ο Σέιμπεν Λι
22:23 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ