Εύβοια: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην περιοχή Μανδανικά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/12) στην Εύβοια.

Σύμφωνε με το eviaonline.gr, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στην περιοχή Μανδανικά στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα.

Η οδηγός που είχε χτυπήσει στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

