Serie A: Λαουτάρο λαμπρός οδηγεί την Ίντερ στην κορυφή
Ο Αργεντινός έκρινε το ματς της Ίντερ στην έδρα της Αταλάντα, καθώς με δικό του γκολ ήρθε το 1-0 και η επιστροφή στην κορυφή – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Η 17η αγωνιστική της Serie A, ολοκληρώνεται με την Ίντερ να διατηρεί την κορυφή. Παίρνοντας σημαντική νίκη στην έδρα της Αταλάντα, με τον Λαουτάρο Μαρτίνς να λυτρώνει την ομάδα του Μιλάνου. Ο Αργεντινός σκόραρε στο 65’ για το τελικό 1-0 υπέρ των «νερατζούρι».
Οι γηπεδούχοι σκόραραν δύο φορές, όμως μέσω VAR διαπιστώθηκε πως υπάρχει οφσάιντ και τα τέρματα δεν μέτρησαν. Ακυρωθέν γκολ είχε και η Ίντερ με τον Τιράμ.
SERIE A – 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0
(48΄ Σόρενσεν)
- Λέτσε-Κόμο 0-3
(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)
- Τορίνο-Κάλιαρι 1-2
(28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)
- Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1
(90'+5 Ντέιβις - 80' Βεσίνο)
- Πίζα-Γιουβέντους 0-2
(73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90'+2 Γιλντίζ)
- Μίλαν-Βερόνα 3-0
(45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)
- Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2
(13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)
- Μπολόνια-Σασουόλο 1-1
(46' Φαμπιάν - 63' Μουχαμέροβιτς)
- Αταλάντα-Ίντερ 0-1
(65' Μαρτίνες)
- Ρόμα-Τζένοα 29/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ίντερ 36
- Μίλαν 35
- Νάπολι 34
- Γιουβέντους 32 -17αγ.
- Ρόμα 30
- Κόμο 27
- Μπολόνια 26
- Λάτσιο 24 -17αγ.
- Αταλάντα 22 -17αγ.
- Ουντινέζε 22 -17αγ.
- Σασουόλο 22 -17αγ.
- Κρεμονέζε 21 -17αγ.
- Τορίνο 20 -17αγ.
- Κάλιαρι 18 -17αγ.
- Πάρμα 17
- Λέτσε 16
- Τζένοα 14
- Βερόνα 12
- Πίζα 11 -17αγ.
- Φιορεντίνα 9 -17αγ.