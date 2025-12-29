Serie A: Λαουτάρο λαμπρός οδηγεί την Ίντερ στην κορυφή

Ο Αργεντινός έκρινε το ματς της Ίντερ στην έδρα της Αταλάντα, καθώς με δικό του γκολ ήρθε το 1-0 και η επιστροφή στην κορυφή – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Serie A: Λαουτάρο λαμπρός οδηγεί την Ίντερ στην κορυφή
Η 17η αγωνιστική της Serie A, ολοκληρώνεται με την Ίντερ να διατηρεί την κορυφή. Παίρνοντας σημαντική νίκη στην έδρα της Αταλάντα, με τον Λαουτάρο Μαρτίνς να λυτρώνει την ομάδα του Μιλάνου. Ο Αργεντινός σκόραρε στο 65’ για το τελικό 1-0 υπέρ των «νερατζούρι».

Οι γηπεδούχοι σκόραραν δύο φορές, όμως μέσω VAR διαπιστώθηκε πως υπάρχει οφσάιντ και τα τέρματα δεν μέτρησαν. Ακυρωθέν γκολ είχε και η Ίντερ με τον Τιράμ.

SERIE A – 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

  • Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

  • Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

  • Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90'+5 Ντέιβις - 80' Βεσίνο)

  • Πίζα-Γιουβέντους 0-2

(73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90'+2 Γιλντίζ)

  • Μίλαν-Βερόνα 3-0

(45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)

  • Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2

(13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)

  • Μπολόνια-Σασουόλο 1-1

(46' Φαμπιάν - 63' Μουχαμέροβιτς)

  • Αταλάντα-Ίντερ 0-1

(65' Μαρτίνες)

  • Ρόμα-Τζένοα 29/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ίντερ 36
  2. Μίλαν 35
  3. Νάπολι 34
  4. Γιουβέντους 32 -17αγ.
  5. Ρόμα 30
  6. Κόμο 27
  7. Μπολόνια 26
  8. Λάτσιο 24 -17αγ.
  9. Αταλάντα 22 -17αγ.
  10. Ουντινέζε 22 -17αγ.
  11. Σασουόλο 22 -17αγ.
  12. Κρεμονέζε 21 -17αγ.
  13. Τορίνο 20 -17αγ.
  14. Κάλιαρι 18 -17αγ.
  15. Πάρμα 17
  16. Λέτσε 16
  17. Τζένοα 14
  18. Βερόνα 12
  19. Πίζα 11 -17αγ.
  20. Φιορεντίνα 9 -17αγ.
