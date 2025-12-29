Serie A: Λαουτάρο λαμπρός οδηγεί την Ίντερ στην κορυφή

Η 17η αγωνιστική της Serie A, ολοκληρώνεται με την Ίντερ να διατηρεί την κορυφή. Παίρνοντας σημαντική νίκη στην έδρα της Αταλάντα, με τον Λαουτάρο Μαρτίνς να λυτρώνει την ομάδα του Μιλάνου. Ο Αργεντινός σκόραρε στο 65’ για το τελικό 1-0 υπέρ των «νερατζούρι».

Οι γηπεδούχοι σκόραραν δύο φορές, όμως μέσω VAR διαπιστώθηκε πως υπάρχει οφσάιντ και τα τέρματα δεν μέτρησαν. Ακυρωθέν γκολ είχε και η Ίντερ με τον Τιράμ.

SERIE A – 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90'+5 Ντέιβις - 80' Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

(73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90'+2 Γιλντίζ)

Μίλαν-Βερόνα 3-0

(45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)

Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2

(13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)

Μπολόνια-Σασουόλο 1-1

(46' Φαμπιάν - 63' Μουχαμέροβιτς)

Αταλάντα-Ίντερ 0-1

(65' Μαρτίνες)

Ρόμα-Τζένοα 29/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ