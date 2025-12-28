Επιστρέφει στην Τουρκία για την Αναντόλου Έφες ο Σέιμπεν Λι

Ο Αμερικανός του Ολυμπιακού θα μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη με τη μορφή δανεισμού, για να φορέσει τη φανέλα της Αναντόλου Έφες.

Επιστρέφει στην Τουρκία για την Αναντόλου Έφες ο Σέιμπεν Λι
Η προσθήκη του Μόντε Μόρις στο ρόστερ του Ολυμπιακού, δεν αφήνει χώρο και χρόνο στον Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός που είχε αποκτηθεί την περασμένη σεζόν με υψηλό buy out, θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν για τους «ερυθρόλευκους».

Η επόμενη ομάδα του 26χρονου γκαρντ, είναι η Αναντόλου Έφες. Επιστρέφοντας στην Τουρκία όπου έχει αγωνιστεί στη Μανίσα.

Ουσιαστικά πρόκειται για δανεισμό, με την Έφες να καλύπτει το συμβόλαιό του μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνία με τον παίκτη και για την επόμενη σεζόν, διατηρώντας οψιόν για ενεργοποίησή της. Οπότε το καλοκαίρι αν θέλει μπορεί να απαλλαγεί από τον Λι.

Ο Αμερικανός έχει αγωνιστεί σε 11 ματς στη φετινή EuroLeague, μετρώντας 3.4 πόντους (44.4% δίποντο, 36.4% τρίποντο, 81.8% βολές) και 1.4 ασίστ ανά 11:24 λεπτά συμμετοχής.

