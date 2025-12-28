Η στιγμή που ο Τραμπ παραβιάζει το πρωτόκολλο στη συνάντηση με τον Ζελένσκι - Βίντεο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ στο τραπέζι με τον Ζελένσκι, και τις δύο αντιπροσωπείες, παραβιάζοντας το πρωτόκολλο, ρώτησε τους δημοσιογράφους: «Θα θέλατε κάτι να φάτε;»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε απευθείας στους δημοσιογράφους και τους ρώτησε αν ήθελαν κάτι να φάνε, παραβιάζοντας το τελετουργικό της θεσμικής συνάντησης.

Trump told the journalists to go grab a bite outside — and then stayed with the Ukrainian side at a lavish table



The talks will continue behind closed doors. pic.twitter.com/vRIeHcSTsM — NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2025

Όταν οι δημοσιογράφοι απάντησαν καταφατικά, ο πρόεδρος ζήτησε να του φέρουν τον μάγειρα και σχολίασε αστειευόμενος ότι η γενναιόδωρη χειρονομία δεν θα εγγυόταν «ενδιαφέρουσες ιστορίες».

Λίγο πριν από την άφιξη του Ζελένσκι και της αντιπροσωπείας του στην κατοικία του Τραμπ στο Mar-a-Lago, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, που ο Τραμπ χαρακτήρισε «παραγωγική» και ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, «φιλική».

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι μια 60ήμερη εκεχειρία που προτείνεται από την ΕΕ και την Ουκρανία θα παρατείνει τον πόλεμο. Ο Ρώσος αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει γρήγορα απόφαση για τα εδάφη στο Ντονμπάς.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

Ο Ζελένσκι έφτασε στο Mar-a-Lago νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές ασκούν πίεση στο Κίεβο.

Η Ρωσία έπληξε την πρωτεύουσα και άλλες περιοχές της Ουκρανίας με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη το Σάββατο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε τμήματα της πόλης. Ο Ζελένσκι περιέγραψε τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου ως απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, αλλά ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι πιστεύει πως ο Πούτιν και ο Ζελένσκι είναι σοβαροί όσον αφορά την ειρήνη.

«Νομίζω ότι έχουμε τις προϋποθέσεις για συμφωνία», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε δύο πρόθυμες χώρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια των συνομιλιών».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ξανακαλέσει τον Πούτιν μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είχε προηγουμένως ενημερώσει τους δημοσιογράφους ότι σκοπεύει να συζητήσει τη μοίρα της αμφισβητούμενης περιοχής Ντονμπάς με τον Τραμπ, καθώς και το μέλλον του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια και άλλα θέματα.

Η Ρωσία ισχυρίζεται νέα εδαφικά κέρδη

Ο Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι η Μόσχα θα συνεχίσει τον πόλεμο εάν το Κίεβο δεν αναζητήσει ταχεία ειρήνη. Τις τελευταίες μήνες, η Ρωσία έχει προχωρήσει σταθερά στο πεδίο της μάχης, ισχυριζόμενη τον έλεγχο περισσότερων οικισμών την Κυριακή.

Παρά τις συμφωνίες Κιέβου και Ουάσινγκτον σε πολλά θέματα, παραμένει άλυτο το ζήτημα των εδαφών που, ενδεχομένως, θα παραχωρηθούν στη Ρωσία. Η Μόσχα επιμένει να πάρει όλο το Ντονμπάς, ενώ το Κίεβο ζητά να παραμείνουν οι σημερινές γραμμές μάχης.

Οι ΗΠΑ, αναζητώντας συμβιβασμό, πρότειναν τη δημιουργία μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης εάν η Ουκρανία αποχωρήσει από την περιοχή, χωρίς όμως να είναι σαφές πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Επίσης, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πρότειναν κοινό έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια. Επισκευές στις γραμμές ρεύματος έχουν ήδη ξεκινήσει μετά από τοπική εκεχειρία που διαμεσολάβησε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, όπως ανακοινώθηκε την Κυριακή.

Η Ρωσία ελέγχει πλήρως την Κριμαία από το 2014 και, από την εισβολή της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, έχει καταλάβει περίπου το 12% του ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένου του 90% του Ντονμπάς, 75% των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα, και τμήματα των Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ρωσίας.

Ο Πούτιν δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στους όρους που έθεσε το 2024: αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς, τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα και επίσημη άρνηση ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Ευρωπαϊκή εμπλοκή

Οι προηγούμενες συναντήσεις Ζελένσκι–Τραμπ δεν κύλησαν πάντα ομαλά, αλλά η σημερινή ακολουθεί εβδομάδες διπλωματικών προσπαθειών. Οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι, αν και μερικές φορές εκτός διαδικασίας, έχουν εντείνει τις προσπάθειες για να χαράξουν πλαίσιο μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο που θα υποστηριχθούν από τις ΗΠΑ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν είναι έτοιμος να υπογράψει εγγύηση ασφάλειας την Κυριακή, ο Τραμπ την χαρακτήρισε «χαζή ερώτηση»: «Κανείς δεν ξέρει τι θα περιλαμβάνει η συμφωνία ασφάλειας», δήλωσε.

Πριν από την επίσκεψη στο Mar-a-Lago, ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Φλόριντα οι δύο ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες.

Το σχέδιο 20 σημείων προέκυψε από ένα ρωσικό σχέδιο 28 σημείων που προέκυψε από διαπραγματεύσεις μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και του ρώσου ειδικού απεσταλμένου Κιρίλ Ντμίτριεφ, και το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα τον Νοέμβριο.

Μετέπειτα συνομιλίες μεταξύ ουκρανών αξιωματούχων και Αμερικανών διαπραγματευτών οδήγησαν στο πιο φιλικό προς το Κίεβο σχέδιο 20 σημείων.