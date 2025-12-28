Μεξικό: Δεκαπέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου

«Η κύρια ατμομηχανή του τρένου εκτροχιάστηκε» και «οι επιβάτες δέχθηκαν αμέσως πρώτες βοήθειες» από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, , ανακοίνωσε το μεξικανικό Ναυτικό, που διαχειρίζεται αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή

Newsbomb

Μεξικό: Δεκαπέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου
X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον εκτροχιασμό που συνέβη σήμερα μιας αμαξοστοιχίας που μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Η κύρια ατμομηχανή του τρένου εκτροχιάστηκε» και «οι επιβάτες δέχθηκαν αμέσως πρώτες βοήθειες» από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, , ανακοίνωσε το μεξικανικό Ναυτικό, που διαχειρίζεται αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή.

Ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα δήλωσε πως «15 άτομα τραυματίστηκαν», τονίζοντας πως το ατύχημα συνέβη μεταξύ των πόλεων Τσιβέλα και Νιζάντα.

Το Ναυτικό δήλωσε ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα μόλις έχει «επιβεβαιωμένα και ολοκληρωμένα δεδομένα».

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.

Αυτή σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε το 2023. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό Μεξικό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:52ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Κόσοβο: Πρωτιά Κούρτι αλλά χωρίς καθαρή αυτοδυναμία

00:28ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η χρήση των επιταγών των 25 ευρώ

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Λαουτάρο λαμπρός οδηγεί την Ίντερ στην κορυφή

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δεκαπέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Ζελένσκι: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην περιοχή Μανδανικά

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το λέιζερ «Iron Beam» ενισχύει την αεράμυνά του: «Μην μας προκαλείτε»

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις σφοδρές πλημμύρες - Δύο αγνοούμενοι

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστρέφει στην Τουρκία για την Αναντόλου Έφες ο Σέιμπεν Λι

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος-Μπλόκα αγροτών: Αποκλεισμός σε φορτηγά στο Ορμένιο - Συλλαλητήριο στο Διδυμότειχο την Τρίτη

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα της κυβέρνησης στις εκλογές - «Θρίλερ» για την αυτοδυναμία

22:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σάμος: Χειροπέδες σε 47χρονο για τουλάχιστον 27 απάτες - Υποδυόταν τον αστυνομικό, υπάλληλο υπουργείου και στέλεχος της Interpol

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο ηλικιωμένη - Εννέα άτομα στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη-Αθήνα σε... δέκα ώρες: Απίστευτη ταλαιπωρία στην Αθηνών-Λαμίας - Βίντεο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Το εκρηκτικό μάμπο στην ταινία που εκτόξευσε το άστρο και τον μύθο της - Βίντεο

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Τραμπ παραβιάζει το πρωτόκολλο στη συνάντηση με τον Ζελένσκι - Βίντεο

22:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Σέρβικο δημοσίευμα: «Συμφώνησε με Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τρένο με εκατοντάδες επιβάτες εκτροχιάστηκε - Φωτογραφίες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:31LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της - Η μισητή εγκυμοσύνη, η δικαστική διαμάχη και η συμφιλίωση

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Το εκρηκτικό μάμπο στην ταινία που εκτόξευσε το άστρο και τον μύθο της - Βίντεο

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στο Καμπομπάσο: Μητέρα και κόρη πέθαναν μετά το ρεβεγιόν με θαλασσινά

21:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Λαγουβάρδος: Πρωτοχρονιά με επέλαση ψύχους - Προειδοποίηση για 4 περιοχές

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» - Το σημείωμα του 66χρονου που μαχαίρωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.000.000 ευρώ

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Τραμπ παραβιάζει το πρωτόκολλο στη συνάντηση με τον Ζελένσκι - Βίντεο

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμάκωση με κλείσιμο και των παράδρομων της Αθηνών-Λαμίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

17:46LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο ηλικιωμένη - Εννέα άτομα στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

17:58ΕΛΛΑΔΑ

«Θεομηνία» στον Θερμαϊκό: «Κόβουν» την ανάσα εικόνες από τους ισχυρούς ανέμους - Βίντεο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση σιβηρικού ψύχους την Πρωτοχρονιά - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί του GFS - Πού πέφτει η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ